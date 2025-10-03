Growth Killer

5

经过多年的手动交易实践和策略开发，我的高级策略现已作为智能交易顾问（EA）提供！

隆重推出 Growth Killer EA —— 一款专业级别的交易系统，专为投资组合构建、多品种分散化和高级资金管理而设计。此EA以灵活性为核心，允许交易者使用 一个工具就能打造完整的交易组合

SINGLE SHOT 单笔模式 + 网格交易 + 智能恢复 + 部分平仓 + 高级风险控制. 完全可定制。

首发优惠 – 每售出10份 = 价格增加 +50 美元！
重要提示！购买后，请发送私人消息以获取安装说明和推荐的预设参数。

主要功能：

  • 多模式交易：可在单笔模式（无网格）运行，或启用高级网格系统，配合智能恢复和部分平仓功能。
  • 网格灵活性：可选择市价单挂单，自定义网格步长、最大层数、手数倍增以及进场条件。
  • 部分平仓引擎：根据账户余额%、点数或整个网格利润逐步平仓，减少回撤并逐步锁定利润。
  • 智能恢复系统：将部分移动止盈利润存入缓冲区，用于弥补未来的亏损单，提供独特的自适应保护机制。
  • 全面的风险管理：支持按每单风险百分比控制资金、最大回撤保护、最大手数限制（绝对或倍增模式）。
  • 动态手数控制：自动手数功能随账户余额增长而调整，同时遵循经纪商手数限制。
  • 移动止损选项：起始点、步长和距离完全可调，灵活保护利润。
  • 趋势过滤：通过均线过滤器（SMA/EMA，自定义周期和时间框架）限制交易方向。
  • 时间过滤：仅在指定的交易时段（服务器时间）内运行。
  • 投资组合友好：支持多品种、多周期运行，独立的魔术号和订单注释。

设置与建议

  • 最低资金：300 美元（如使用网格，建议更高）。
  • 推荐经纪商：使用 RAW 点差、执行速度快的经纪商（如 IC Markets、IC Trading 等）。
  • 推荐周期：适用于 M15/H1，同时灵活支持不同品种和周期。
  • 资金公司账户：建议 单笔交易最大风险 2%，并严格控制回撤。

主要参数概览

  • 进场设置：确认模式（收盘确认或即时）、交易间隔冷却时间。
  • 交易设置：手数（固定/基础）、止损 & 止盈、魔术号、订单注释。
  • 自动手数：基于余额的动态调整，可设最小值与最大值。
  • 网格设置：启用/禁用、步长、最大层数、手数倍增、新K线入场、网格类型、挂单数量。
  • 网格平仓：全局止盈、全局止损、基于利润的平仓。
  • 部分平仓：平仓比例、触发模式（余额% / 点数）、最小利润 % 或点数。
  • 风险管理：资金管理模式、单笔风险%、最大手数模式/数值、最大回撤保护。
  • 移动止损：起始点、步长、距离。
  • 智能恢复：启用/禁用、缓冲比例%、触发的最低回撤%。
  • 趋势过滤：均线方法、周期、时间框架。
  • 时间过滤：交易会话的开始/结束时间。

使用与支持

Growth Killer EA 同时兼具 即插即用的简便性专业化定制能力。您可以直接加载到图表，使用预设参数，或根据策略精细调整。 我提供全面的支持、主要货币对的预设方案和持续更新。强烈建议通过回测和优化来使 EA 更贴合您的市场偏好。

我将持续支持并更新我的 EA 系列。

风险提示：
外汇交易具有风险。历史表现并不保证未来收益。存在亏损的可能。请仅使用您能够承受亏损的资金进行交易。

评分 12
Mercier Guillaume Patrick
529
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

回复评论