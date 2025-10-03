经过多年的手动交易实践和策略开发，我的高级策略现已作为智能交易顾问（EA）提供！

隆重推出 Growth Killer EA —— 一款专业级别的交易系统，专为投资组合构建、多品种分散化和高级资金管理而设计。此EA以灵活性为核心，允许交易者使用 一个工具就能打造完整的交易组合。

SINGLE SHOT 单笔模式 + 网格交易 + 智能恢复 + 部分平仓 + 高级风险控制 . 完全可定制。

主要功能：

多模式交易： 可在 单笔模式 （无网格）运行，或启用 高级网格系统 ，配合智能恢复和部分平仓功能。

可在 （无网格）运行，或启用 ，配合智能恢复和部分平仓功能。 网格灵活性： 可选择 市价单 或 挂单 ，自定义网格步长、最大层数、手数倍增以及进场条件。

可选择 或 ，自定义网格步长、最大层数、手数倍增以及进场条件。 部分平仓引擎： 根据账户余额%、点数或整个网格利润逐步平仓，减少回撤并逐步锁定利润。

根据账户余额%、点数或整个网格利润逐步平仓，减少回撤并逐步锁定利润。 智能恢复系统： 将部分移动止盈利润存入缓冲区，用于弥补未来的亏损单，提供独特的自适应保护机制。

将部分移动止盈利润存入缓冲区，用于弥补未来的亏损单，提供独特的自适应保护机制。 全面的风险管理： 支持按每单风险百分比控制资金、最大回撤保护、最大手数限制（绝对或倍增模式）。

支持按每单风险百分比控制资金、最大回撤保护、最大手数限制（绝对或倍增模式）。 动态手数控制： 自动手数功能随账户余额增长而调整，同时遵循经纪商手数限制。

自动手数功能随账户余额增长而调整，同时遵循经纪商手数限制。 移动止损选项： 起始点、步长和距离完全可调，灵活保护利润。

起始点、步长和距离完全可调，灵活保护利润。 趋势过滤： 通过均线过滤器（SMA/EMA，自定义周期和时间框架）限制交易方向。

通过均线过滤器（SMA/EMA，自定义周期和时间框架）限制交易方向。 时间过滤： 仅在指定的交易时段（服务器时间）内运行。

仅在指定的交易时段（服务器时间）内运行。 投资组合友好：支持多品种、多周期运行，独立的魔术号和订单注释。

设置与建议

最低资金：300 美元（如使用网格，建议更高）。

推荐经纪商：使用 RAW 点差、执行速度快的经纪商（如 IC Markets、IC Trading 等）。

推荐周期：适用于 M15/H1，同时灵活支持不同品种和周期。

资金公司账户：建议 单笔交易最大风险 2%，并严格控制回撤。

主要参数概览

进场设置： 确认模式（收盘确认或即时）、交易间隔冷却时间。

确认模式（收盘确认或即时）、交易间隔冷却时间。 交易设置： 手数（固定/基础）、止损 & 止盈、魔术号、订单注释。

手数（固定/基础）、止损 & 止盈、魔术号、订单注释。 自动手数： 基于余额的动态调整，可设最小值与最大值。

基于余额的动态调整，可设最小值与最大值。 网格设置： 启用/禁用、步长、最大层数、手数倍增、新K线入场、网格类型、挂单数量。

启用/禁用、步长、最大层数、手数倍增、新K线入场、网格类型、挂单数量。 网格平仓： 全局止盈、全局止损、基于利润的平仓。

全局止盈、全局止损、基于利润的平仓。 部分平仓： 平仓比例、触发模式（余额% / 点数）、最小利润 % 或点数。

平仓比例、触发模式（余额% / 点数）、最小利润 % 或点数。 风险管理： 资金管理模式、单笔风险%、最大手数模式/数值、最大回撤保护。

资金管理模式、单笔风险%、最大手数模式/数值、最大回撤保护。 移动止损： 起始点、步长、距离。

起始点、步长、距离。 智能恢复： 启用/禁用、缓冲比例%、触发的最低回撤%。

启用/禁用、缓冲比例%、触发的最低回撤%。 趋势过滤： 均线方法、周期、时间框架。

均线方法、周期、时间框架。 时间过滤：交易会话的开始/结束时间。

使用与支持

Growth Killer EA 同时兼具 即插即用的简便性 与 专业化定制能力。您可以直接加载到图表，使用预设参数，或根据策略精细调整。 我提供全面的支持、主要货币对的预设方案和持续更新。强烈建议通过回测和优化来使 EA 更贴合您的市场偏好。

我将持续支持并更新我的 EA 系列。

风险提示：

外汇交易具有风险。历史表现并不保证未来收益。存在亏损的可能。请仅使用您能够承受亏损的资金进行交易。