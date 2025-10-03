Growth Killer
- 专家
- Pablo Dominguez Sanchez
- 版本: 2.71
- 更新: 24 十月 2025
经过多年的手动交易实践和策略开发，我的高级策略现已作为智能交易顾问（EA）提供！
隆重推出 Growth Killer EA —— 一款专业级别的交易系统，专为投资组合构建、多品种分散化和高级资金管理而设计。此EA以灵活性为核心，允许交易者使用 一个工具就能打造完整的交易组合。
SINGLE SHOT 单笔模式 + 网格交易 + 智能恢复 + 部分平仓 + 高级风险控制. 完全可定制。
首发优惠 – 每售出10份 = 价格增加 +50 美元！
主要功能：
- 多模式交易：可在单笔模式（无网格）运行，或启用高级网格系统，配合智能恢复和部分平仓功能。
- 网格灵活性：可选择市价单或挂单，自定义网格步长、最大层数、手数倍增以及进场条件。
- 部分平仓引擎：根据账户余额%、点数或整个网格利润逐步平仓，减少回撤并逐步锁定利润。
- 智能恢复系统：将部分移动止盈利润存入缓冲区，用于弥补未来的亏损单，提供独特的自适应保护机制。
- 全面的风险管理：支持按每单风险百分比控制资金、最大回撤保护、最大手数限制（绝对或倍增模式）。
- 动态手数控制：自动手数功能随账户余额增长而调整，同时遵循经纪商手数限制。
- 移动止损选项：起始点、步长和距离完全可调，灵活保护利润。
- 趋势过滤：通过均线过滤器（SMA/EMA，自定义周期和时间框架）限制交易方向。
- 时间过滤：仅在指定的交易时段（服务器时间）内运行。
- 投资组合友好：支持多品种、多周期运行，独立的魔术号和订单注释。
设置与建议
- 最低资金：300 美元（如使用网格，建议更高）。
- 推荐经纪商：使用 RAW 点差、执行速度快的经纪商（如 IC Markets、IC Trading 等）。
- 推荐周期：适用于 M15/H1，同时灵活支持不同品种和周期。
- 资金公司账户：建议 单笔交易最大风险 2%，并严格控制回撤。
主要参数概览
- 进场设置：确认模式（收盘确认或即时）、交易间隔冷却时间。
- 交易设置：手数（固定/基础）、止损 & 止盈、魔术号、订单注释。
- 自动手数：基于余额的动态调整，可设最小值与最大值。
- 网格设置：启用/禁用、步长、最大层数、手数倍增、新K线入场、网格类型、挂单数量。
- 网格平仓：全局止盈、全局止损、基于利润的平仓。
- 部分平仓：平仓比例、触发模式（余额% / 点数）、最小利润 % 或点数。
- 风险管理：资金管理模式、单笔风险%、最大手数模式/数值、最大回撤保护。
- 移动止损：起始点、步长、距离。
- 智能恢复：启用/禁用、缓冲比例%、触发的最低回撤%。
- 趋势过滤：均线方法、周期、时间框架。
- 时间过滤：交易会话的开始/结束时间。
使用与支持
Growth Killer EA 同时兼具 即插即用的简便性 与 专业化定制能力。您可以直接加载到图表，使用预设参数，或根据策略精细调整。 我提供全面的支持、主要货币对的预设方案和持续更新。强烈建议通过回测和优化来使 EA 更贴合您的市场偏好。
我将持续支持并更新我的 EA 系列。
风险提示：
外汇交易具有风险。历史表现并不保证未来收益。存在亏损的可能。请仅使用您能够承受亏损的资金进行交易。
Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.