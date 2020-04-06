GoldBaron XauUsd EA MT5
- 专家
- Mikhail Sergeev
- 版本: 1.2
- 更新: 18 十一月 2025
- 激活: 5
"GoldBaron"是一款全自动交易机器人。 专为黄金交易（XAUUSD）而设计。 只需在XAUUSD小时图上安装交易专家，就能看到预测未来黄金价格的力量。 100美元足够一个积极的开始。 建议的存款是从$300。
一年前，我们在证券交易所的技术指标开发方面取得了突破。 我们已经设法创造了一个全新的概念。 使用它的指标并不适应历史，而是真正揭示了真实有效的模式。 新开发的所有力量都投入到技术指标"__AceTrend__"中。
自__AceTrend__指标开发以来已经过去了一年，现在我们终于可以引入一个成熟的交易机器人了。 我们刚刚采取并组合了10个互补的交易系统，并添加了一个基于现代人工智能的交易过滤器。 交易机器人不使用鞅，平均和其他雪崩般的资金管理技术。
看看发生了什么！ 我们知道我们都喜欢什么，这就是为什么我们以积极的方式推出帐户推广。 目标是在明年3月之前将存款扩大10倍。 真正的测试已经开始：https://www.mql5.com/zh/signals/2339244
指标AceTrend
您的反馈非常重要。 反馈使发展变得更好，并帮助我们共同前进。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送信息-我们总是保持联系!
参数
- Direction - 选择交易方向。
- OneDirectionOneTrade - 过滤器禁止在同一方向打开多个交易。
- Deep AI Filtr - 人工智能交易过滤。
- Random levels for Prop Firms - 随机稍微移动所有级别。
- Quantity deals % - 交易数量。 不能超过100。
- StopLoss coefficient - 动态止损调整。 正常值在0.5-1.5的范围内。
- TakeProfit coefficient - 动态takeprofit调整。 正常值在0.5-1.5的范围内。
- TrailingStop coefficient - 动态trailingstop调整。 正常值在0.5-1.5范围内。
- MM selection - 资金管理选择。 "手动"："批量"参数用于选择卷。 "最小"：可能的最小音量。 "保守"：使用再投资的保守策略。 "Standart"：使用再投资的推荐策略。 "激进"：使用再投资的激进策略。 "存款建设"：一个非常极端加速存款的策略，使用再投资。
- LOT - 正值设置位置的静态体积。 负值为每$1,000设置一个动态交易量。