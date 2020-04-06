GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron"是一款全自动交易机器人。 专为黄金交易（XAUUSD）而设计。 只需在XAUUSD小时图上安装交易专家，就能看到预测未来黄金价格的力量。 100美元足够一个积极的开始。 建议的存款是从$300。

一年前，我们在证券交易所的技术指标开发方面取得了突破。 我们已经设法创造了一个全新的概念。 使用它的指标并不适应历史，而是真正揭示了真实有效的模式。 新开发的所有力量都投入到技术指标"__AceTrend__"中。

自__AceTrend__指标开发以来已经过去了一年，现在我们终于可以引入一个成熟的交易机器人了。 我们刚刚采取并组合了10个互补的交易系统，并添加了一个基于现代人工智能的交易过滤器。 交易机器人不使用鞅，平均和其他雪崩般的资金管理技术。





您的反馈非常重要。 反馈使发展变得更好，并帮助我们共同前进。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送信息-我们总是保持联系!

参数