AI Gold Sniper MT5
- 专家
- Ho Tuan Thang
- 版本: 2.7
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 10
真实交易账户实时信号：
IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132
仅剩3份（共10份），售价399美元！
之后，价格将上涨至499美元。
EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。
AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/USD与相关指数（美元指数、美国国债收益率、原油价格）之间的多维交互作用，动态适应市场变化。随机元学习模型用于平衡基于金融市场情绪分析的短期策略和基于基本面分析的长期趋势。该系统通过蒙特卡罗回测验证，在多周期数据集上具有 99% 的可靠性，证明其能够在波动的市场环境下将回撤降至最低（<5%）并优化夏普比率（>2.3）。
部分功能：
- 请勿使用任何危险的交易方法：不使用网格交易、马丁格尔策略……只进行一笔交易
- 订单始终受止损保护
- 使用默认设置优化 EA - 易于使用
- 智能时间过滤器，避免意外下跌、上涨、跳空……
……
|该策略已使用基于 MT4 真实报价的 Dukascopy Real Ticks 100% 报价质量，在 2003 年至 2024 年期间进行了回测，结果稳定。实盘交易在多个经纪商平台运行良好。
- EA 设置：
|交易品种
|XAUUSD
|时间周期
|H1
|测试起始年份
|2003
|设置
|默认设置
|经纪商
|任意
|最低入金
|$200/0.01手数
|建议入金
|500美元/0.01手（回撤约10%）
|特点
|
- 无马丁格尔策略，无网格策略
- 易于使用，默认
I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.