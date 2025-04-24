AI Gold Sniper MT5

5

真实交易账户实时信号：

默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132

MQL5上的外汇EA交易频道：加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区

仅剩3份（共10份），售价399美元！

之后，价格将上涨至499美元。

EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。


AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/USD与相关指数（美元指数、美国国债收益率、原油价格）之间的多维交互作用，动态适应市场变化。随机元学习模型用于平衡基于金融市场情绪分析的短期策略和基于基本面分析的长期趋势。该系统通过蒙特卡罗回测验证，在多周期数据集上具有 99% 的可靠性，证明其能够在波动的市场环境下将回撤降至最低（<5%）并优化夏普比率（>2.3）。
EA 为所有订单设置止损，不使用任何危险的交易方法：不使用网格交易、马丁格尔策略……AI Gold Sniper 是我多年来使用过的 EA 之一，我曾使用基金管理账户进行交易。我正式发布了 EA 的最优化版本。交易时间框架对 EA 并不重要。但是，我仍然建议保留 H1 时间框架，以便 EA 可以将 H1 及以下所有时间框架的数据作为参数。
限时特价 299 美元仅限前 10 名。售出 10 件后，价格将上调 100 美元。 AI Gold Sniper 的最终价格为 1999 美元。

部分功能：

请勿使用任何危险的交易方法：不使用网格交易、马丁格尔策略……只进行一笔交易

- 订单始终受止损保护

- 使用默认设置优化 EA - 易于使用

- 智能时间过滤器，避免意外下跌、上涨、跳空……

……

MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/111082
该策略已使用基于 MT4 真实报价的 Dukascopy Real Ticks 100% 报价质量，在 2003 年至 2024 年期间进行了回测，结果稳定。实盘交易在多个经纪商平台运行良好。
黄金交易 AI 是一款适用于 XAUUSD（黄金）的 EA。全自动交易顾问。

- EA 设置：

交易品种 XAUUSD
时间周期 H1
测试起始年份 2003
设置 默认设置
经纪商 任意
最低入金 $200/0.01手数
建议入金 500美元/0.01手（回撤约10%）
特点

- 无马丁格尔策略，无网格策略

- 订单始终受止损保护

- 易于使用，默认
评分 34
Alireza Kalamati
607
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

推荐产品
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
专家
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
CalcWave
Mohit Kumar
专家
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
专家
EA Forex Scalping 是一款专为三大主要货币对（EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD）设计的智能交易系统。 信号 此价格仅剩 1 份，共 10 份 下一价格：$699.99 支持 MT4 与 MT5 不使用 网格、马丁策略、人工智能、神经网络或套利。 每笔交易都有严格设定的 止损（SL），并根据不同货币对而不同。 使用 移动止盈（Trailing Stop） 来锁定利润。 该 EA 已在真实账户中运行超过 6 个月 EA 支持用户根据 Prop firm 要求调整设置， 推荐设置： 货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD 周期：H1 支持所有账户类型（Raw 或 Standard） 推荐经纪商：ICM Standard 或 Raw 免费远程协助安装 建议使用 VPS 保持全天候运行 任何杠杆比例皆可，最低 1:30 建议先在模拟账户中熟悉使用方法 最低入金建议为 $100 注意事项： 此 EA 不使用 ChatGPT、AI 或其他虚构技术，请勿被虚假宣传误导。 本产品 不保证 100% 获利或线性盈利，没有任何系统可以做到这一点。 我是实际交
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
专家
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
Green Hawk
Rashed Samir
专家
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
专家
Here’s an in- depth performance analysis in English for the DC Invest Matrix One Gold Enhanced bot , tested from January 1, 2025 to May 12, 2025 , using: Initial capital : $ 1,000 Fixed lot size : 0.1 lots per trade All trades have SL & TP No martingale or grid strategy used General Performance Metric Value Interpretation Total Net Profit $ 6,841.08 Strong profit, + 684% in ~ 4.5 months. Gross Profit $ 40,409.16 Bot captured large upward moves. Gross Loss -$ 33,568.08 Still high, but control
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Commision AI
Phung Van Linh
专家
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
专家
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
Samurai WIN
Anton Zarubin
专家
Samurai WIN：MetaTrader 5 的自动专家顾问 利用基于经过验证的突破策略的智能算法让市场为您服务。 将您的交易账户转变为一位纪律严明、冷静沉着的武士，无所畏惧，无所畏惧，无所贪婪。Samurai WIN 不仅仅是一位顾问，更是您的私人交易战士，凭借冷静的头脑和精准的计算，在金融市场上奋战。 [ Русский ]  -   [ English ]  -  [ 中文 ]  -  [ Español ] -   [ Português ]  -  [ 日本語 ]  -   [ Deutsch ]  -     [ 한국어 ]  -   [ Français ] -   [ Italiano ]  -   [ Türkçe ] 主要优点： 趋势策略： 该算法在突破重要水平时进行交易，捕捉新趋势运动的开始或在平盘后继续现有运动。 周到的资本管理（风险管理）： 分数交易量系统： 每个信号最多可开四个订单，分散风险并考虑持续波动的可能性。这可以减少潜在损失并增加潜在利润。 风险设置： 您可以决定愿意承担多少可用保证金风险。顾问会自动计算仓位规模，严格遵循您指定的风
Master Grid PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
专家
MasterGridPro is an advanced Expert Advisor designed for automated trading based on an pending-order grid strategy. Unlike typical grid systems, MasterGridPro places BUY and SELL pending orders above and below the current market price, dynamically covering market ranges while continuously securing profits from winning positions. The system is designed not only to capture price swings but also to protect capital through built-in risk management, daily profit targets, and customizable trading sess
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
专家
Note   : - Merry Christmas 25 December 2025 & Happy New Year 1 January 2026. -  40% off until end of year. Normal introductory price is 450 USD. - Live signal   is   here .  The live signal is live! I’m now expanding to additional accounts on regulated brokers across different regions to offer you more consistent, verifiable performance data over time. - Beside your investment of Arbor, you need to register to DeepSeek and top up min 5 dollar for having your own api key. Don't worry this 5 doll
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
专家
概述 AMO AI 是一款先进的智能交易顾问（Expert Advisor），采用 7 层深度神经网络架构，并结合人工智能算法进行自动化市场分析。系统通过多层分析处理市场数据，识别基于技术形态和市场行为的潜在交易机会。 技术架构 神经网络： 7 层深度学习架构 AI 引擎： 高级形态识别系统 分析框架： 多周期技术分析 风险管理： 集成头寸控制和止损机制 新闻过滤： 内置经济日历，控制重大事件期间的交易 推荐交易品种 黄金交易 XAUUSD — 贵金属分析（需要调整参数） 主要货币对（推荐） EURUSD — 高流动性，点差稳定 GBPUSD — 波动性好，利于识别形态 USDJPY — 趋势性强 AUDUSD — 技术形态清晰 次要货币对（可选） USDCAD — 中等波动 NZDUSD — 适合波段交易 EURGBP — 交叉盘分析 账户要求 通用兼容性： AMO AI 可在所有类型的经纪商账户中运行，最低入金 $500 。 账户余额与风险设置 账户余额 风险等级 每单风险占比 经纪商兼容性 推荐周期 $500 – $999 1 1% 所有经纪商 H1, H4 $1,000 –
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
专家
**Bitcoin Striker M5X** 是一款专为 **BTCUSD（M5 周期）** 优化的专业自动交易机器人。   它结合 ATR 止损/止盈、多因子 RSI-趋势逻辑、Heikin-Ashi 蜡烛与自适应 Choppiness 过滤器，在任何时刻 **仅持有一笔仓位**，以降低风险、简化资金管理。 > ️ 重要提示：请勿用于其他交易品种，否则可能导致策略失效。 **快速上手**   1. 在 MT5 中启用 *Algo Trading*。   2. 打开 **BTCUSD M5** 图表。   3. 将 EA 拖到图表并点击 “确定”。   *(建议 VPS，但并非强制要求。)* --- ## 关键功能   - 专注 **BTCUSD**、M5 级别   - 预设 **高风险** / **低风险** 两种模式   - 基于 **ATR** 的动态 SL / TP   - **斐波那契回撤** 辅助过滤   - 复合信号：**RSI + 混合 MA + Heikin-Ashi**   - 任意时刻 **仅 1 单**（Buy 或 Sell）   - 内置新
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
专家
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
The Real Trader
Chan Dararith
专家
The Real Trader is an EA using real trader strategy. Swing Trading 100%. Never Get lose again in Gold trading. We have cracked the code to make profit for you. Just sit and let the EA do there Job. Timeframe: H4 (only) Instrument: Gold,XAUUSD (only) Spread doesn't matter but ECN is preffered SL and TP Ready for every position It is Swing Trading expected to open trade 1 or 2 position a week Result may a bit different base on your broker performence excutive  ****If you 're using broker that hav
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
专家
欢迎来到     GoldSKY EA 是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……     普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky 使用 1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。 该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
作者的更多信息
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
专家
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. - REAL SIGNAL: Coming soon Real operation monitoring as well as my other products can be found here:     https://www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
专家
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. The strategy was Back-tested Stable from 2016 to 2021 using every tick based on real ticks in MT5 using Dukascopy Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on many different brokers - REAL S
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
专家
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
筛选:
Alireza Kalamati
607
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
79
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
zuojingzj
31
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
45
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
33
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
25
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

用户没有留下任何评级信息

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
kushketty
130
kushketty 2025.11.26 16:41 
 

Firstly support is great and the developer always goes the extra mile to explain and help whenever i have reached out to him.The EA is exceptionally smart and it has made me good profits over the last month plus.No risky trades or over the top trading which is very comforting.I would recommend this EA to anyone who wants minimal involvement in the setup and a plug and play EA.Well done developer keep improving to be the best EA in market !

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:20
Thank you so much kushketty for your wonderful feedback! We are truly delighted to hear about your positive profits and that you find the EA smart and reliable with minimal setup. Your recognition of our support means a great deal to us. We are committed to continuously improving and truly appreciate your recommendation. Thank you for trusting our work.
Sven Stephan Stoewhase
256
Sven Stephan Stoewhase 2025.11.26 12:50 
 

Bought this EA about 2 weeks ago and honestly didn't expect much at first because I've been burned by "AI" products before that turned out to be garbage. But this one actually delivers. Running it on XAUUSD H1 with default settings, nothing changed. So far every single trade has been a winner. Not gonna lie I was skeptical after the first few days because it doesn't trade that often, maybe few times a week. But when it does enter, it picks good spots. The thing I respect most is no martingale or grid nonsense. Just clean entries with proper stop loss. Even though I haven't hit a loss yet, I checked where the SLs are placed and they're reasonable - not those crazy 500 pip stops some EAs use to fake a high winrate. Setup took me like 5 minutes. Attach to chart, done. No complicated settings to figure out. Only reason I was hesitant to post a review this early is because 2 weeks is still a short time. But seeing those green trades stack up with zero red so far... had to share. Will keep running it and see how it handles different market conditions. If you're on the fence just check the live signals first like I did. Support from Ho Tuan Thang btw. is one of the best you can have. Very happy with this purchase 👍

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:19
Thank you so much for this incredibly detailed . We are thrilled to hear that AI Gold Sniper has met your expectations, especially after your past experiences with other products. We truly appreciate you highlighting the core principles we stand by: a clear, non-martingale strategy with sensible risk management. It's also great to know you found the setup straightforward and our support helpful. While you are right that two weeks is a short time in the grand scheme of trading, we are delighted with your initial results. Thank you for taking a chance on us, and we look forward to your continued success.
tsany
515
tsany 2025.11.24 14:01 
 

Hi, Ho Tuan Thang! I believe in AI and in our future with AI! Man, I believe in your AI implementation in trading! Thank you!

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:21
Thank you for your powerful and inspiring 5-star review! We share your belief in the transformative potential of AI and are honored that you trust our implementation of it in trading. Your support and vision mean a great deal to us. We will continue to strive for excellence. Thank you
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.21 06:17 
 

Thank you for the latest update! EA is performing at 100%.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.21 09:07
Thank you bro, My live signal still maintain 100% win rate: https://www.mql5.com/en/signals/2329380. Same with your results.
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.11.15 11:35 
 

Excellent EA. I’ve been using it for about three months and it works exactly as described. The developer is very serious and consistently provides updates. One thing I really appreciate is that every time an update comes out, I re-test the performance, and it always gets better. There’s really not much more to say: everything simply flows as it should.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.17 11:11
Thank you so much for your honest review. Everyone else's results are exactly the same as yours.
kambojbikram91
136
kambojbikram91 2025.11.06 15:00 
 

excellent excellent EA ! deserves to be called a super sniper. tells you what its thinking and very precise hits. love it and highly recommend it.

Ho Tuan Thang
48977
来自开发人员的回复 Ho Tuan Thang 2025.11.06 16:45
Thank you so much for your honest review kambojibikram, I trust you have had a wonderful journey with EA over the past several months.
12
回复评论