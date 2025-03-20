All In One Breakout

5

突破策略是最经得起时间考验、常青且可靠的交易方法之一。它们旨在在关键价格水平捕捉动能——通常发生在市场盘整之后——随后往往会出现强劲的走势。这使得突破系统非常适合希望把握日内或基于交易时段趋势的交易者。

All-In-One Breakout EA [全方位突破EA] 充分利用这一原理，在安静时期（例如东京开盘前、伦敦开盘前或纽约开盘前）识别价格区间，并在价格突破该区间时进入交易。这使策略能够：

  • 在趋势的早期阶段入场，在大部分走势耗尽之前进入交易。
  • 通过等待动能确认，避免陷入震荡或盘整市场。
  • 适应不同的交易时段和交易品种，提高灵活性。

这一战略优势进一步通过EA的共振过滤器、自定义退出逻辑和资金管理控制得到加强，使其成为新手和有经验交易者使用这一常青交易策略的强大工具。

主要功能和优势

  • 双重突破模式：区间突破 (RBO) 和开盘突破 (OBO)
  • 基于规则的逻辑：每一个入场、出场和管理规则都是确定性的，提供透明性和优化的便利。它不是像AI EA那样的“黑箱”操作。
  • 多交易品种： 突破策略可用于US30、黄金、USDJPY、GBPUSD、DE40等不相关的品种。
  • 不同的时间周期：  本EA可以设置在不同的时间段运行（开仓和平仓），以充分利用资金。
  • 无马丁格尔或网格：资金通过固定风险逻辑得到保护，不会在亏损中加仓。
  • 双模式： 同时支持区间突破和开盘突破，灵活性更高。
  • 灵活的时间区间选择： 定义突破窗口以适应亚洲、伦敦或纽约交易时段。
  • 共振过滤： 使用趋势和波动性指标（如MA、ADX、布林带和ADR）确认入场。
  • 可控的随机化： 多个设置支持受限的随机值，用于时间和价格水平 —— 非常适合Prop Firm交易。
  • 智能风险控制： 包括固定止损、动态移动止损和多种止盈配置。
  • 快速轻量化回测： 优化逻辑支持快速回测，同时保持策略的真实性。

请阅读 这里 以了解 All-In-One Breakout EA 的设置和突破策略基础。由于这是一个开放策略EA，不提供设置文件，请下载试用版，在不同的品种和参数上进行测试，以便在购买此EA前评估结果。



ब्रेकआउट रणनीतियाँ सबसे अधिक समय-परीक्षित, सदाबहार और विश्वसनीय ट्रेडिंग दृष्टिकोणों में से एक हैं। इनका उद्देश्य मुख्य मूल्य स्तरों पर गति को पकड़ना है—आमतौर पर बाज़ार के समेकन की अवधि के बाद—जहाँ प्रायः तेज़ चालें होती हैं। यह ब्रेकआउट सिस्टम को उन ट्रेडर्स के लिए आदर्श बनाता है जो इंट्राडे या सत्र-आधारित ट्रेंड्स पर सवारी करना चाहते हैं।

All-In-One Breakout EA [ऑल-इन-वन ब्रेकआउट ईए] इस सिद्धांत का पूरा लाभ उठाता है, शांत अवधियों (जैसे टोक्यो-पूर्व, लंदन-पूर्व या न्यूयॉर्क-पूर्व) के दौरान मूल्य सीमाओं की पहचान करता है और जब मूल्य उस सीमा को तोड़ता है तो ट्रेड में प्रवेश करता है। यह रणनीति को सक्षम बनाता है:

  • ट्रेंड की शुरुआती अवस्था में ट्रेड में प्रवेश करना, जब अधिकांश मूव अभी समाप्त नहीं हुआ है।
  • गति की पुष्टि की प्रतीक्षा करके रेंज या उतार-चढ़ाव वाले बाज़ार से बचना।
  • विभिन्न ट्रेडिंग सत्रों और उपकरणों के अनुसार अनुकूल होना, जिससे बहुमुखी प्रतिभा बढ़ती है।

इस रणनीतिक बढ़त को EA के कॉन्फ्लुएंस फिल्टर्स, कस्टम एग्ज़िट लॉजिक और मनी मैनेजमेंट कंट्रोल्स द्वारा और भी मज़बूत किया गया है, जो इसे नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स के लिए इस सदाबहार ट्रेडिंग रणनीति का एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ

  • दोहरी ब्रेकआउट मोड: रेंज ब्रेकआउट (RBO) और ओपनिंग ब्रेकआउट (OBO)
  • नियम-आधारित लॉजिक: प्रत्येक प्रवेश, निकास और प्रबंधन नियम निश्चित होते हैं, जो पारदर्शिता और अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह AI EA की तरह "ब्लैक बॉक्स" संचालन नहीं है।
  • कई प्रतीक: ब्रेकआउट रणनीति का उपयोग US30, सोना, USDJPY, GBPUSD, DE40 और कई अन्य गैर-सहसंबद्ध प्रतीकों पर किया जा सकता है।
  • विभिन्न समय अवधि:  इस EA को अलग-अलग समय अवधि में चलाने (ट्रेड खोलने और बंद करने) के लिए सेटअप किया जा सकता है ताकि पूँजी का अधिकतम उपयोग हो सके।
  • कोई मार्टिंगेल या ग्रिड नहीं: पूँजी को फिक्स्ड-रिस्क लॉजिक द्वारा संरक्षित किया जाता है, नुकसान में बढ़ोतरी किए बिना।
  • दोहरी मोड: पूरी लचीलापन के साथ रेंज-आधारित और सत्र-ओपनिंग ब्रेकआउट दोनों का समर्थन करता है।
  • लचीला समय सीमा चयन: एशियाई, लंदन या न्यूयॉर्क सत्रों के अनुरूप ब्रेकआउट विंडो परिभाषित करें।
  • कॉन्फ्लुएंस फिल्टरिंग: MA, ADX, बोलिंजर बैंड और ADR जैसे ट्रेंड और वोलैटिलिटी फिल्टर्स का उपयोग करके प्रवेश की पुष्टि करें।
  • नियंत्रित रैंडमाइजेशन: कई सेटिंग्स समय और स्तरों के लिए सीमित रैंडम मानों का समर्थन करती हैं — प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के लिए आदर्श।
  • स्मार्ट रिस्क कंट्रोल्स: इसमें फिक्स्ड स्टॉप लॉस, डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप और कई टेक प्रॉफिट कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं।
  • तेज़ और हल्का बैकटेस्टिंग: अनुकूलित लॉजिक तेज़ बैकटेस्ट का समर्थन करता है जबकि रणनीति की विश्वसनीयता बनाए रखता है।

कृपया यहाँ पढ़ें All-In-One Breakout EA की सेटिंग और ब्रेकआउट रणनीति के बारे में। चूँकि यह एक ओपन स्ट्रैटेजी EA है, सेटफाइल्स उपलब्ध नहीं कराई जाएँगी, कृपया ट्रायल कॉपी डाउनलोड करें, विभिन्न प्रतीकों और पैरामीटरों पर आज़माएँ ताकि खरीदने से पहले परिणामों का मूल्यांकन कर सकें।

评分 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

回复评论