GbpUsd Commander
- 专家
- Ibrahim Aljaref
- 版本: 4.5
- 更新: 29 十一月 2025
- 激活: 15
本智能交易系统（EA）专为 GBP/USD 英镑/美元货币对设计，在 M30（30分钟）周期上执行强大而安全的剥头皮策略。每笔交易最大风险仅为 2%，结合精准进场逻辑与智能风险控制，非常适合追求资金安全和稳健增长的交易者。具备动态手数调整、图表中直观显示止损/止盈位、以及灵活的智能回撤恢复机制，本 EA 每日提供稳定交易信号，不使用网格、马丁或对冲等高风险策略。无论你是新手还是资深交易员，它都能以最低风险实现真实的交易成果。
- 核心功能：
- M30 剥头皮策略
- 通过精准时机与技术逻辑，抓住 GBP/USD 的高胜率入场机会。
- 每天交易（周一至周五）
- 每日自动扫描市场，寻找可靠交易机会，不错过任何行情。
- 低风险控制（每单最大2%）
- 内置风险管理，适合长期稳定发展。
- 动态手数计算
- 根据账户余额和风险参数自动调整下单手数，适合利润复利增长。
- 智能回撤恢复系统
- 强大的恢复机制，在不使用马丁或网格策略的前提下逐步回本。
- 图表显示止损止盈
- 止损与止盈位在图表中清晰可见，交易透明直观。
- 无对冲 – 无网格 – 无马丁
- 100% 安全稳健策略，没有任何危险技巧，只做清晰明确的交易。
- 仅使用真实历史数据回测
- 无虚假数据，基于真实逐笔历史数据进行精准测试。
- 小账户也能轻松起步
- – 最低入金：$100
- – 自动适应小资金账户，保持稳定性能。
- 谁适合使用这款 EA？
- – 想要每日稳定获利、风险极低的交易者
- – 喜欢剥头皮却不想使用复杂策略的交易者
- – 新手或高手，想要清晰设置 SL/TP、一键启动交易系统
- – 厌倦马丁爆仓或网格深套风险的用户
- 使用建议：
- – 仅用于 GBP/USD 的 M30 周期图表
- – 推荐全天运行（每周 5 天）以获得最佳效果
- – 建议使用低点差 ECN 账户提高表现
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.