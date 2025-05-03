GbpUsd Commander

4.04
GBPUSD Commander – Scalping de Precisión en M30

Este Asesor Experto (EA) ha sido desarrollado específicamente para el par de divisas GBP/USD, ofreciendo un rendimiento potente y seguro en operaciones de scalping sobre el marco temporal M30 (30 minutos). Combina entradas precisas con una estricta gestión de riesgos —arriesgando solo un 2% por operación— lo que lo hace ideal para traders que valoran la protección del capital y un crecimiento constante. Con lotes dinámicos, niveles claros de SL y TP visibles en el gráfico, y un sistema de recuperación inteligente, este EA opera todos los días sin utilizar estrategias peligrosas como martingala, grid o hedge. Ya seas principiante o profesional, esta herramienta está diseñada para ofrecer resultados reales con el menor riesgo y el máximo control.


¡Las primeras 10 copias disponibles por solo $30!El precio subirá a $199 después. Aprovecha la oferta y ahorra ahora.



  • Características principales:
  • Scalping en M30
  • Detecta entradas de alta probabilidad en el par GBP/USD utilizando lógica técnica avanzada y sincronización precisa.
  • Opera todos los días (de lunes a viernes)
  • El EA analiza el mercado constantemente para encontrar oportunidades confiables a diario.
  • Bajo riesgo (máximo 2% por operación)
  • Incluye control de riesgo integrado. Ideal para crecimiento a largo plazo.
  • Tamaño de lote dinámico
  • Ajusta automáticamente el volumen según el balance y la configuración de riesgo. Perfecto para aprovechar el interés compuesto.
  • Sistema de recuperación inteligente
  • Algoritmo adaptativo que ayuda a recuperar pérdidas sin recurrir a martingala ni grid.
  • SL y TP visibles en el gráfico
  • Muestra los niveles de Stop Loss y Take Profit directamente en el gráfico para una mayor transparencia.
  • Sin Hedge – Sin Grid – Sin Martingala
  • Estrategia 100% limpia. Sin trucos ni técnicas peligrosas, solo entradas y salidas sólidas.
  • Backtest con datos reales (tick a tick)
  • Sin datos falsos. Testeado únicamente con historial auténtico.
  • Empieza con poco y crece con inteligencia
  • – Depósito mínimo recomendado: $100
  • – Se adapta automáticamente a cuentas pequeñas sin perder rendimiento.



  • Para quién es este EA?
  • – Para traders que buscan ganancias diarias con bajo riesgo
  • – Para scalpers que desean estabilidad sin configuraciones complicadas
  • – Para principiantes y profesionales que valoran claridad y facilidad de uso
  • – Para cualquiera que esté cansado de estrategias arriesgadas como martingala o grid


  • Recomendaciones importantes:
  • – Usar solo en el par GBP/USD con marco temporal M30
  • – Ejecutar el EA 24/5 para obtener mejores resultados
  • – Utiliza un bróker ECN con bajo spread para un rendimiento óptimo


John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Micha Christian Bromkamp
42
Micha Christian Bromkamp 2025.11.15 23:23 
 

Sorry to say, but this EA does not make profits anymore.

Brendan
45
Brendan 2025.11.10 07:28 
 

I purchased this EA back in June and had great results on a demo account. Then moved to a live account at around September. After every update release results gradually went downhill and started losing.. a lot. Even the vendor has removed his live account. That says it all right there. This was a really promising EA but then it wasn't. Sad really. On a side note, Ibrahim was really responsive and very helpful with any questions.

Magnex77
38
Magnex77 2025.10.08 10:54 
 

Started in July, everything went well right away, then with the update the average of profitable operations went from 77% to 30-40%, terrible purchase, I do not recommend, do not waste your money, 1-2 operations in tp and 3 in stop and considering that the tp is at 100 and the stop at 200 I am considering opening opposite positions... money wasted, I ask for compensation (check the signals to understand how we are doing)

John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.09.16 11:19
Thank you for your feedback
Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.08.26 10:03
Thank you for your feedback
2103119371
79
2103119371 2025.08.14 19:09 
 

Ne touché pas à ce robot il m'as fait perdre BEAUCOUP $$$$$$ ce robot prendre 8/10 contre le marché et perdre plus que tu gagnes

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.08.15 00:47
"Pourriez-vous s'il vous plaît me montrer vos transactions perdantes ?""Étrange, je n’ai même pas trouvé un seul message de ta part."
H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.07.25 08:34 
 

Has been using this EA for few months and would like to say appreciate for creator, strategy 2:1 with recorvery system which make EA more profitable the accurancy of trades is about 70% which is very good for strategy like this. No any floating losses just entry and get the profit. The question is if it worth it? I would say - defenetaly worth every single penny what i spend on it.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.08.04 23:31
Thank you for your feedback. I am closely following every detail, and soon the expert advisor will operate based on the 'saw strategy'. The profits will be astonishing!"
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.07.24 21:45 
 

The robot works perfectly. Within two weeks, 20% of profitable trades were achieved with great performance.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
Mike Geesing
656
Mike Geesing 2025.07.09 10:25 
 

Backtest looks good, his signal looks good, low drawdown, let's see what my live account will do the next few weeks.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.07.10 16:19
Thank you for your feedback!
[Eliminado] 2025.07.05 23:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Geneiryodan
1331
Geneiryodan 2025.07.05 14:14 
 

Trash...

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.07.05 21:23
You are accustomed to large, destructive stops rather than quick trades and speculative moves with tight stops, which is a common problem among some beginners.
May God help me endure people like you." To everyone who reads this: I challenge anyone to create a profitable and successful 2:1 trading robot like this expert advisor that makes 2 trades per day.
Nicholas James Mc Cluskey
949
Nicholas James Mc Cluskey 2025.06.27 17:38 
 

only one week in but but off to a great start! 3 and 0 this week. the creator is very helpful as he's willing to connect to your comp to diagnose any issues. great job! DONT pay attention to these people leaving 1 star... the signal is what you should trust, yes losses will happen but the R.R. and win ratio are great. It will be profitable month end.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.06.26 15:18 
 

Ibrahim was very responsive to my newbie questions. This put me at ease with my first purchase. The EA has been running for 48 hours on 2 separate Meta Trader instances on my virtual server on demo accounts. Both with GBP5000, one with 500:1 and 1 with 30:1 leverages. I set the lot sizes to 0.1 and dynamic lot sizes on both and plan to run them continuously for 3 months initially. I'm 2 trades in, both closed in profits within 1 candle, (market movement bias versus EA settings of course) and gave me GBP75 (minus commissions on Razor RAW accounts) each, so a shade under GBP140 up after 40 hours. So far I'm very happy.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.06.18 11:06 
 

The developer has been extremely helpful and explained everything from A to Z. So far, my trades have been very positive, and I have high expectations for this EA. I hope to continue using it long-term and make good profits, unlike with other EAs I’ve tried. I’ll update my review after a month

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.19 01:32
Thank you for your feedback
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.13 11:51 
 

Although the risk-reward ratio is 1:2, the author's strategy is highly effective and can generate stable profits. The author is also very friendly and responds quickly to users' questions and makes improvements when needed. Highly recommended!

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.13 11:51
Thank you for your feedback
Chua Wee Kiat
2911
Chua Wee Kiat 2025.06.10 04:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.10 06:36
Thank you for your feedback
Juan Carlos Zavarse Rojas
212
Juan Carlos Zavarse Rojas 2025.06.09 20:54 
 

Hasta el momento probando en vivo cuenta demo, 3 operaciones las 3 dieron en el TP se ve muy bueno

actualizacion: despues de un mes probando en real he tenido un crecimiento del 50% de la cuenta por lo general veo cuando entra el bot y si me gusta la operacion entro con el manualmente con mas lotaje

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.09 21:01
Gracias por dejar tu valoración, ¡ahora es momento de empezar a operar en serio!
Braulio Cortes Siqueira
213
Braulio Cortes Siqueira 2025.06.09 01:25 
 

Excellent EA. The best I've ever found. Super profitable and very safe. About 95% accuracy. I recommend it to everyone.

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.09 01:31
Thank you for your feedback
john serra
916
john serra 2025.06.08 12:43 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ibrahim Aljaref
1723
Respuesta del desarrollador Ibrahim Aljaref 2025.06.08 15:01
Thank you for your feedback!
12
