GbpUsd Commander
- Asesores Expertos
- Ibrahim Aljaref
- Versión: 4.5
- Actualizado: 29 noviembre 2025
- Activaciones: 15
Este Asesor Experto (EA) ha sido desarrollado específicamente para el par de divisas GBP/USD, ofreciendo un rendimiento potente y seguro en operaciones de scalping sobre el marco temporal M30 (30 minutos). Combina entradas precisas con una estricta gestión de riesgos —arriesgando solo un 2% por operación— lo que lo hace ideal para traders que valoran la protección del capital y un crecimiento constante. Con lotes dinámicos, niveles claros de SL y TP visibles en el gráfico, y un sistema de recuperación inteligente, este EA opera todos los días sin utilizar estrategias peligrosas como martingala, grid o hedge. Ya seas principiante o profesional, esta herramienta está diseñada para ofrecer resultados reales con el menor riesgo y el máximo control.
¡Las primeras 10 copias disponibles por solo $30!El precio subirá a $199 después. Aprovecha la oferta y ahorra ahora.
- Características principales:
- Scalping en M30
- Detecta entradas de alta probabilidad en el par GBP/USD utilizando lógica técnica avanzada y sincronización precisa.
- Opera todos los días (de lunes a viernes)
- El EA analiza el mercado constantemente para encontrar oportunidades confiables a diario.
- Bajo riesgo (máximo 2% por operación)
- Incluye control de riesgo integrado. Ideal para crecimiento a largo plazo.
- Tamaño de lote dinámico
- Ajusta automáticamente el volumen según el balance y la configuración de riesgo. Perfecto para aprovechar el interés compuesto.
- Sistema de recuperación inteligente
- Algoritmo adaptativo que ayuda a recuperar pérdidas sin recurrir a martingala ni grid.
- SL y TP visibles en el gráfico
- Muestra los niveles de Stop Loss y Take Profit directamente en el gráfico para una mayor transparencia.
- Sin Hedge – Sin Grid – Sin Martingala
- Estrategia 100% limpia. Sin trucos ni técnicas peligrosas, solo entradas y salidas sólidas.
- Backtest con datos reales (tick a tick)
- Sin datos falsos. Testeado únicamente con historial auténtico.
- Empieza con poco y crece con inteligencia
- – Depósito mínimo recomendado: $100
- – Se adapta automáticamente a cuentas pequeñas sin perder rendimiento.
- Para quién es este EA?
- – Para traders que buscan ganancias diarias con bajo riesgo
- – Para scalpers que desean estabilidad sin configuraciones complicadas
- – Para principiantes y profesionales que valoran claridad y facilidad de uso
- – Para cualquiera que esté cansado de estrategias arriesgadas como martingala o grid
- Recomendaciones importantes:
- – Usar solo en el par GBP/USD con marco temporal M30
- – Ejecutar el EA 24/5 para obtener mejores resultados
- – Utiliza un bróker ECN con bajo spread para un rendimiento óptimo
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.