GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30
Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti).
Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante.
Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibili sul grafico e un sistema intelligente di recupero, questo EA offre operazioni giornaliere coerenti senza ricorrere a strategie pericolose come martingala, griglia o hedge.
Che tu sia un principiante o un professionista, questo strumento è pensato per fornire risultati concreti con rischio minimo e controllo massimo.
Segnale di trading live per MetaTrader 5: GBPUSD COMMANDER
Caratteristiche principali:
SL fisso = 200 pips, TP = 100 pips
Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss di 200 pips e un Take Profit di 100 pips per un bilanciamento tra rischio e profitto.
Potenza di scalping su M30
Mira a ingressi ad alta probabilità sulla coppia GBP/USD grazie a logiche tecniche e temporizzazione intelligente.
Opera tutti i giorni (lun–ven)
L’EA scansiona continuamente il mercato alla ricerca di opportunità affidabili ogni giorno.
Trading a basso rischio (massimo 2% per trade)
Controllo del rischio integrato per una crescita sicura e sostenibile nel lungo termine.
Gestione dinamica dei lotti
Adatta automaticamente la dimensione della posizione in base al saldo e alle impostazioni di rischio — perfetta per una crescita a interesse composto.
Sistema di recupero intelligente
Algoritmo adattivo che aiuta a recuperare le perdite senza usare strategie rischiose come martingala o griglia.
SL e TP visibili sul grafico
Visualizzazione trasparente di Stop Loss e Take Profit direttamente sul chart.
No Hedge – No Grid – No Martingala
Strategia 100% pulita — senza trucchi rischiosi, solo ingressi e uscite solidi.
Zero dati falsi. Solo test storici affidabili con dati tick-by-tick.
Inizia in piccolo, cresci in modo intelligente
– Deposito minimo: $200
– Si adatta automaticamente ai conti più piccoli senza compromettere la performance.
Chi dovrebbe usarlo:
Trader che vogliono profitti giornalieri a basso rischio
Scalper che cercano prestazioni stabili senza configurazioni complesse
Principianti o esperti che desiderano una configurazione semplice con SL/TP chiari
Chiunque sia stanco dei sistemi martingala o griglia che bruciano il conto
Note importanti:
– Utilizzare SOLO su GBP/USD con timeframe M30
– Lasciarlo attivo 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana per risultati ottimali
– Scegliere un broker ECN con spread basso per ottenere le migliori prestazioni
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.