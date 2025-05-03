GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30

Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes).

Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière.

Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) clairement visibles sur le graphique, ainsi qu’un système de récupération intelligent, cet EA effectue des trades quotidiens constants sans utiliser de stratégies dangereuses comme le martingale, le grid ou le hedge.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet outil est conçu pour offrir des résultats concrets avec un risque minimal et un contrôle maximal.

Les 10 premières copies à seulement 199 $ !

Le prix passera à 399 $ ensuite. Achetez tôt et économisez gros !

Signal de trading en direct pour MetaTrader 5 : GBPUSD COMMANDER

SL fixe = 200 pips, TP = 100 pips

Chaque trade est protégé avec un Stop Loss de 200 pips et un Take Profit de 100 pips pour un équilibre entre risque et rendement.

Scalping performant sur M30

Vise les meilleures opportunités d’entrée sur GBP/USD grâce à un timing précis et une logique technique efficace.

Trades quotidiens (lundi à vendredi)

L’EA recherche en continu des setups fiables chaque jour de la semaine.

Risque faible (max 2 % par trade)

Contrôle du risque intégré pour une croissance à long terme en toute sérénité.

Taille de lot dynamique

Adapte automatiquement la taille des positions selon le solde du compte et le niveau de risque — idéal pour une croissance en mode "intérêts composés".

Système de récupération intelligent

Algorithme adaptatif pour récupérer les pertes sans utiliser de martingale ou de grid risqué.

Affichage visuel du SL et TP

Niveaux de Stop Loss et Take Profit clairement affichés sur le graphique pour une transparence totale.

Aucune stratégie risquée : pas de hedge, pas de grid, pas de martingale

Stratégie 100 % propre, uniquement basée sur des entrées et sorties solides.

Aucune donnée truquée – uniquement des tests historiques fiables, tick par tick.

Fonctionnalités principales :Commencez petit, grandissez intelligemment

– Dépôt minimum : 200 $

– S’adapte automatiquement aux petits comptes sans compromettre la performance.

Traders cherchant des profits quotidiens avec un risque réduit

Scalpeurs souhaitant une performance stable sans configuration complexe

Débutants ou professionnels désirant une configuration simple avec SL/TP clairs

Toute personne lassée par les systèmes martingale ou grid qui explosent les comptes

Pour qui est-ce recommandé ?Remarques importantes :

– À utiliser UNIQUEMENT sur GBP/USD en M30

– Faites-le tourner 24h/24, 5j/7 pour des résultats optimaux

– Choisissez un broker ECN avec spread réduit pour une meilleure efficacité



