GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30

Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes).
Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière.

Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) clairement visibles sur le graphique, ainsi qu’un système de récupération intelligent, cet EA effectue des trades quotidiens constants sans utiliser de stratégies dangereuses comme le martingale, le grid ou le hedge.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet outil est conçu pour offrir des résultats concrets avec un risque minimal et un contrôle maximal.

Signal de trading en direct pour MetaTrader 5 : GBPUSD COMMANDER

Fonctionnalités principales :

  • SL fixe = 200 pips, TP = 100 pips
    Chaque trade est protégé avec un Stop Loss de 200 pips et un Take Profit de 100 pips pour un équilibre entre risque et rendement.

  • Scalping performant sur M30
    Vise les meilleures opportunités d’entrée sur GBP/USD grâce à un timing précis et une logique technique efficace.

  • Trades quotidiens (lundi à vendredi)
    L’EA recherche en continu des setups fiables chaque jour de la semaine.

  • Risque faible (max 2 % par trade)
    Contrôle du risque intégré pour une croissance à long terme en toute sérénité.

  • Taille de lot dynamique
    Adapte automatiquement la taille des positions selon le solde du compte et le niveau de risque — idéal pour une croissance en mode "intérêts composés".

  • Système de récupération intelligent
    Algorithme adaptatif pour récupérer les pertes sans utiliser de martingale ou de grid risqué.

  • Affichage visuel du SL et TP
    Niveaux de Stop Loss et Take Profit clairement affichés sur le graphique pour une transparence totale.

  • Aucune stratégie risquée : pas de hedge, pas de grid, pas de martingale
    Stratégie 100 % propre, uniquement basée sur des entrées et sorties solides.

  • Aucune donnée truquée – uniquement des tests historiques fiables, tick par tick.

Commencez petit, grandissez intelligemment

– Dépôt minimum : 200 $
– S’adapte automatiquement aux petits comptes sans compromettre la performance.

Pour qui est-ce recommandé ?

  • Traders cherchant des profits quotidiens avec un risque réduit

  • Scalpeurs souhaitant une performance stable sans configuration complexe

  • Débutants ou professionnels désirant une configuration simple avec SL/TP clairs

  • Toute personne lassée par les systèmes martingale ou grid qui explosent les comptes

Remarques importantes :

– À utiliser UNIQUEMENT sur GBP/USD en M30
– Faites-le tourner 24h/24, 5j/7 pour des résultats optimaux
– Choisissez un broker ECN avec spread réduit pour une meilleure efficacité


Avis 31
John Lim
980
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

H 420
133
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

John Lim
980
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
2103119371
79
2103119371 2025.08.14 19:09 
 

Ne touché pas à ce robot il m'as fait perdre BEAUCOUP $$$$$$ ce robot prendre 8/10 contre le marché et perdre plus que tu gagnes

Ibrahim Aljaref
1494
Réponse du développeur Ibrahim Aljaref 2025.08.15 00:47
"Pourriez-vous s'il vous plaît me montrer vos transactions perdantes ?""Étrange, je n’ai même pas trouvé un seul message de ta part."
H 420
133
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.07.25 08:34 
 

Has been using this EA for few months and would like to say appreciate for creator, strategy 2:1 with recorvery system which make EA more profitable the accurancy of trades is about 70% which is very good for strategy like this. No any floating losses just entry and get the profit. The question is if it worth it? I would say - defenetaly worth every single penny what i spend on it.

Ibrahim Aljaref
1494
Réponse du développeur Ibrahim Aljaref 2025.08.04 23:31
Thank you for your feedback. I am closely following every detail, and soon the expert advisor will operate based on the 'saw strategy'. The profits will be astonishing!"
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
614
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.07.24 21:45 
 

The robot works perfectly. Within two weeks, 20% of profitable trades were achieved with great performance.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
hardway17
514
hardway17 2025.07.09 10:25 
 

Backtest looks good, his signal looks good, low drawdown, let's see what my live account will do the next few weeks.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
ADSER
188
ADSER 2025.07.09 08:06 
 

Great EA with good RR and good winrate that’s very rare !! Very interesting strategy to follow

I have the same trades as signal ! just need to get a good broker with good spread

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
Classical Success
750
Classical Success 2025.07.05 23:18 
 

UPDATE: The latest version is very good. It now has a trailing stop which avoids more losses. It is profitable overall.

Very promising EA. The backtest and signal are both very good, with low drawdown and relatively high profit (very high for the low risk). Customer service and support from Ibrahim is great. He also regularly updates and improves the EA. This is NOT a grid or martingale EA, which means that there are regular small losses instead of occasional account ruining losses! I am really looking forward to any new EAs from this developer in the future, because it is always good to diversify with various symbols.

Geneiryodan
1276
Geneiryodan 2025.07.05 14:14 
 

Trash...

Ibrahim Aljaref
1494
Réponse du développeur Ibrahim Aljaref 2025.07.05 21:23
You are accustomed to large, destructive stops rather than quick trades and speculative moves with tight stops, which is a common problem among some beginners.
May God help me endure people like you." To everyone who reads this: I challenge anyone to create a profitable and successful 2:1 trading robot like this expert advisor that makes 2 trades per day.
Nicholas James Mc Cluskey
929
Nicholas James Mc Cluskey 2025.06.27 17:38 
 

only one week in but but off to a great start! 3 and 0 this week. the creator is very helpful as he's willing to connect to your comp to diagnose any issues. great job! DONT pay attention to these people leaving 1 star... the signal is what you should trust, yes losses will happen but the R.R. and win ratio are great. It will be profitable month end.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.06.26 15:18 
 

Ibrahim was very responsive to my newbie questions. This put me at ease with my first purchase. The EA has been running for 48 hours on 2 separate Meta Trader instances on my virtual server on demo accounts. Both with GBP5000, one with 500:1 and 1 with 30:1 leverages. I set the lot sizes to 0.1 and dynamic lot sizes on both and plan to run them continuously for 3 months initially. I'm 2 trades in, both closed in profits within 1 candle, (market movement bias versus EA settings of course) and gave me GBP75 (minus commissions on Razor RAW accounts) each, so a shade under GBP140 up after 40 hours. So far I'm very happy.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.06.18 11:06 
 

The developer has been extremely helpful and explained everything from A to Z. So far, my trades have been very positive, and I have high expectations for this EA. I hope to continue using it long-term and make good profits, unlike with other EAs I’ve tried. I’ll update my review after a month

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Zhi Xian Lin
278
Zhi Xian Lin 2025.06.13 11:51 
 

Although the risk-reward ratio is 1:2, the author's strategy is highly effective and can generate stable profits. The author is also very friendly and responds quickly to users' questions and makes improvements when needed. Highly recommended!

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Chua Wee Kiat
2911
Chua Wee Kiat 2025.06.10 04:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Juan Carlos Zavarse Rojas
212
Juan Carlos Zavarse Rojas 2025.06.09 20:54 
 

Hasta el momento probando en vivo cuenta demo, 3 operaciones las 3 dieron en el TP se ve muy bueno

actualizacion: despues de un mes probando en real he tenido un crecimiento del 50% de la cuenta por lo general veo cuando entra el bot y si me gusta la operacion entro con el manualmente con mas lotaje

Ibrahim Aljaref
1494
Réponse du développeur Ibrahim Aljaref 2025.06.09 21:01
Gracias por dejar tu valoración, ¡ahora es momento de empezar a operar en serio!
Sokha Sung
223
Sokha Sung 2025.06.09 07:32 
 

The EA is simple but powerful and accurate. Great support from devloper as well!

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Braulio Cortes Siqueira
206
Braulio Cortes Siqueira 2025.06.09 01:25 
 

Excellent EA. The best I've ever found. Super profitable and very safe. About 95% accuracy. I recommend it to everyone.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
john serra
866
john serra 2025.06.08 12:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
Ovied
1303
Ovied 2025.06.05 23:54 
 

Very good profitable EA.

Ibrahim Aljaref
1494
Thank you for your feedback!
Thank you for your feedback!
