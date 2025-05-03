GbpUsd Commander
- Ibrahim Aljaref
- 버전: 4.5
- 업데이트됨: 29 11월 2025
- 활성화: 15
GBPUSD 커맨더 – M30에서의 정밀 스캘핑 전략
이 Expert Advisor(EA)는 GBP/USD 통화쌍에 최적화되어 있으며, M30(30분) 차트에서 강력하면서도 안전한 스캘핑 성능을 제공합니다.
정확한 진입 타이밍과 거래당 최대 2%만을 리스크로 설정한 보수적 접근 방식을 결합하여, 자본 보호와 안정적인 수익을 추구하는 트레이더에게 이상적입니다.
다이나믹한 로트 크기 조절, 차트에 표시되는 명확한 손절(SL)/익절(TP) 레벨, 그리고 스마트한 손실 복구 시스템이 탑재되어 있으며, 마틴게일, 그리드, 헤지와 같은 위험한 방식에 의존하지 않고도 매일 꾸준한 거래를 제공합니다.
초보자든 전문가든 누구나 최소한의 위험으로 최대한의 통제를 원하는 사용자에게 딱 맞는 EA입니다.
초기 10개 한정 – 단 $199!
이후 가격은 $399로 인상됩니다. 지금 구매하고 큰 혜택을 누리세요!
MetaTrader 5 실시간 시그널: GBPUSD COMMANDER
주요 기능
-
고정 손절 = 200핍, 익절 = 100핍
각 거래는 200핍의 손절과 100핍의 익절로 리스크와 수익을 균형 있게 유지합니다.
-
M30 차트 기반 스캘핑 전략
GBP/USD에서 높은 확률의 진입 기회를 스마트 타이밍과 기술적 논리로 포착합니다.
-
매일 거래 (월~금)
매일 신뢰할 수 있는 설정을 자동으로 탐색하여 기회를 놓치지 않습니다.
-
낮은 리스크 (거래당 최대 2%)
내장된 리스크 관리 시스템으로 장기적인 안전성과 성장을 지원합니다.
-
다이나믹 로트 사이징
계좌 잔고와 리스크 설정에 따라 자동으로 포지션 크기를 조절하여 복리 효과를 극대화합니다.
-
스마트 복구 시스템
마틴게일이나 위험한 그리드 방식 없이 손실을 회복할 수 있도록 설계된 유연한 알고리즘입니다.
-
차트에 SL 및 TP 시각화
거래당 손절과 익절 레벨을 명확히 보여줘 투명성을 보장합니다.
-
헤지 없음 – 그리드 없음 – 마틴게일 없음
100% 클린한 전략으로, 위험한 기술 없이도 안정적인 수익 추구.
-
가짜 데이터 없이, 실제 틱 데이터 기반 백테스트 사용
소액으로 시작하여 스마트하게 성장
– 최소 입금액: $200
– 소규모 계좌에도 성능 손실 없이 자동 조정됨.
이런 분들께 추천합니다
-
매일 낮은 리스크로 안정적인 수익을 추구하는 트레이더
-
복잡한 설정 없이 안정적인 스캘핑을 원하는 분
-
명확한 SL/TP와 쉬운 설정을 원하는 초보자 및 전문가
-
마틴게일이나 그리드 방식으로 계좌가 터지는 게 지긋지긋한 분
중요 안내
– 반드시 GBP/USD M30 차트에서만 사용하세요
– 최적의 성능을 위해 EA를 주 5일 24시간 실행하세요
– 낮은 스프레드의 ECN 브로커를 사용하는 것이 이상적입니다
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.