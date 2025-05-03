GBPUSD 커맨더 – M30에서의 정밀 스캘핑 전략

이 Expert Advisor(EA)는 GBP/USD 통화쌍에 최적화되어 있으며, M30(30분) 차트에서 강력하면서도 안전한 스캘핑 성능을 제공합니다.

정확한 진입 타이밍과 거래당 최대 2%만을 리스크로 설정한 보수적 접근 방식을 결합하여, 자본 보호와 안정적인 수익을 추구하는 트레이더에게 이상적입니다.

다이나믹한 로트 크기 조절, 차트에 표시되는 명확한 손절(SL)/익절(TP) 레벨, 그리고 스마트한 손실 복구 시스템이 탑재되어 있으며, 마틴게일, 그리드, 헤지와 같은 위험한 방식에 의존하지 않고도 매일 꾸준한 거래를 제공합니다.

초보자든 전문가든 누구나 최소한의 위험으로 최대한의 통제를 원하는 사용자에게 딱 맞는 EA입니다.

초기 10개 한정 – 단 $199!

이후 가격은 $399로 인상됩니다. 지금 구매하고 큰 혜택을 누리세요!

MetaTrader 5 실시간 시그널: GBPUSD COMMANDER

주요 기능

고정 손절 = 200핍, 익절 = 100핍

각 거래는 200핍의 손절과 100핍의 익절로 리스크와 수익을 균형 있게 유지합니다.

M30 차트 기반 스캘핑 전략

GBP/USD에서 높은 확률의 진입 기회를 스마트 타이밍과 기술적 논리로 포착합니다.

매일 거래 (월~금)

매일 신뢰할 수 있는 설정을 자동으로 탐색하여 기회를 놓치지 않습니다.

낮은 리스크 (거래당 최대 2%)

내장된 리스크 관리 시스템으로 장기적인 안전성과 성장을 지원합니다.

다이나믹 로트 사이징

계좌 잔고와 리스크 설정에 따라 자동으로 포지션 크기를 조절하여 복리 효과를 극대화합니다.

스마트 복구 시스템

마틴게일이나 위험한 그리드 방식 없이 손실을 회복할 수 있도록 설계된 유연한 알고리즘입니다.

차트에 SL 및 TP 시각화

거래당 손절과 익절 레벨을 명확히 보여줘 투명성을 보장합니다.

헤지 없음 – 그리드 없음 – 마틴게일 없음

100% 클린한 전략으로, 위험한 기술 없이도 안정적인 수익 추구.

가짜 데이터 없이, 실제 틱 데이터 기반 백테스트 사용

소액으로 시작하여 스마트하게 성장

– 최소 입금액: $200

– 소규모 계좌에도 성능 손실 없이 자동 조정됨.

이런 분들께 추천합니다

매일 낮은 리스크로 안정적인 수익을 추구하는 트레이더

복잡한 설정 없이 안정적인 스캘핑을 원하는 분

명확한 SL/TP와 쉬운 설정을 원하는 초보자 및 전문가

마틴게일이나 그리드 방식으로 계좌가 터지는 게 지긋지긋한 분

중요 안내

– 반드시 GBP/USD M30 차트에서만 사용하세요

– 최적의 성능을 위해 EA를 주 5일 24시간 실행하세요

– 낮은 스프레드의 ECN 브로커를 사용하는 것이 이상적입니다



