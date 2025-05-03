GBPUSDコマンダー – M30における精密スキャルピング

このエキスパートアドバイザー（EA）はGBP/USD通貨ペア専用に設計されており、M30（30分）タイムフレームにおいて強力かつ安全なスキャルピングパフォーマンスを提供します。

精密なエントリーと、1トレードあたり最大2%の低リスク運用を組み合わせており、資金保護と安定成長を重視するトレーダーに最適です。

ダイナミックなロットサイズ調整、チャート上に明確なSL/TP表示、インテリジェントなリカバリーシステムを備えており、マーチンゲールやグリッド、ヘッジといった危険な手法に依存せず、毎日安定した取引を行います。

初心者からプロまで、リスクを抑えつつ本物の成果を求める方に最適です。

先着10名様限定：199ドル！

その後は399ドルに値上がりします。お早めにどうぞ！





固定SL：200ピップス、TP：100ピップス

各トレードは200ピップスのストップロスと100ピップスのテイクプロフィットでバランスよく利益確保。

M30でのスキャルピング性能

タイミングとテクニカルロジックに基づいた高確率エントリー。

平日毎日取引（月～金）

毎日信頼性の高いセットアップを継続的にスキャン。

低リスクトレーディング（1回の取引で最大2%）

リスク制御内蔵で安心。長期成長に向けた設計。

ダイナミック・ロット・サイズ

残高とリスク設定に応じて自動的にポジションサイズを調整。複利運用に最適。

スマート・リカバリーシステム

マーチンゲールや危険なグリッド戦略を使わずに損失回復を図る高度なアルゴリズム。

チャート上にSL/TPを明確表示

視覚的にストップロスとテイクプロフィットを確認可能。

ヘッジなし・グリッドなし・マーチンゲールなし

危険なトリックを排した、100%クリーンな戦略。

フェイクデータゼロ。実績あるティック単位の履歴テストのみ使用。

主な特徴小資金スタート、スマート成長

– 最低入金額：200ドル

– 小口口座でも性能を損なわず自動調整。

毎日安定して低リスクの利益を狙いたい方

安定性のあるスキャルピングを求める方

明確なSL/TPと簡単な設定を重視する初心者・上級者

マーチンゲールやグリッド戦略に疲れた方

こんな方におすすめ⚠️ ご利用にあたっての注意点

– GBP/USDのM30タイムフレームのみで使用

– 24時間×週5日稼働を推奨

– スプレッドの低いECNブローカーを選ぶことで最適なパフォーマンス



