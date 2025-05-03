GbpUsd Commander

GBPUSDコマンダー – M30における精密スキャルピング

このエキスパートアドバイザー（EA）はGBP/USD通貨ペア専用に設計されており、M30（30分）タイムフレームにおいて強力かつ安全なスキャルピングパフォーマンスを提供します。
精密なエントリーと、1トレードあたり最大2%の低リスク運用を組み合わせており、資金保護と安定成長を重視するトレーダーに最適です。

ダイナミックなロットサイズ調整、チャート上に明確なSL/TP表示、インテリジェントなリカバリーシステムを備えており、マーチンゲールやグリッド、ヘッジといった危険な手法に依存せず、毎日安定した取引を行います。
初心者からプロまで、リスクを抑えつつ本物の成果を求める方に最適です。

先着10名様限定：199ドル！
その後は399ドルに値上がりします。お早めにどうぞ！


主な特徴

  • 固定SL：200ピップス、TP：100ピップス
    各トレードは200ピップスのストップロスと100ピップスのテイクプロフィットでバランスよく利益確保。

  • M30でのスキャルピング性能
    タイミングとテクニカルロジックに基づいた高確率エントリー。

  • 平日毎日取引（月～金）
    毎日信頼性の高いセットアップを継続的にスキャン。

  • 低リスクトレーディング（1回の取引で最大2%）
    リスク制御内蔵で安心。長期成長に向けた設計。

  • ダイナミック・ロット・サイズ
    残高とリスク設定に応じて自動的にポジションサイズを調整。複利運用に最適。

  • スマート・リカバリーシステム
    マーチンゲールや危険なグリッド戦略を使わずに損失回復を図る高度なアルゴリズム。

  • チャート上にSL/TPを明確表示
    視覚的にストップロスとテイクプロフィットを確認可能。

  • ヘッジなし・グリッドなし・マーチンゲールなし
    危険なトリックを排した、100%クリーンな戦略。

  • フェイクデータゼロ。実績あるティック単位の履歴テストのみ使用。

小資金スタート、スマート成長

– 最低入金額：200ドル
– 小口口座でも性能を損なわず自動調整。

こんな方におすすめ

  • 毎日安定して低リスクの利益を狙いたい方

  • 安定性のあるスキャルピングを求める方

  • 明確なSL/TPと簡単な設定を重視する初心者・上級者

  • マーチンゲールやグリッド戦略に疲れた方

⚠️ ご利用にあたっての注意点

– GBP/USDのM30タイムフレームのみで使用
– 24時間×週5日稼働を推奨
– スプレッドの低いECNブローカーを選ぶことで最適なパフォーマンス



レビュー 32
John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Micha Christian Bromkamp
144
Micha Christian Bromkamp 2025.11.15 23:23 
 

Sorry to say, but this EA does not make profits anymore.

Brendan
45
Brendan 2025.11.10 07:28 
 

I purchased this EA back in June and had great results on a demo account. Then moved to a live account at around September. After every update release results gradually went downhill and started losing.. a lot. Even the vendor has removed his live account. That says it all right there. This was a really promising EA but then it wasn't. Sad really. On a side note, Ibrahim was really responsive and very helpful with any questions.

Magnex77
38
Magnex77 2025.10.08 10:54 
 

Started in July, everything went well right away, then with the update the average of profitable operations went from 77% to 30-40%, terrible purchase, I do not recommend, do not waste your money, 1-2 operations in tp and 3 in stop and considering that the tp is at 100 and the stop at 200 I am considering opening opposite positions... money wasted, I ask for compensation (check the signals to understand how we are doing)

John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.09.16 11:19
Thank you for your feedback
Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.08.26 10:03
Thank you for your feedback
2103119371
79
2103119371 2025.08.14 19:09 
 

Ne touché pas à ce robot il m'as fait perdre BEAUCOUP $$$$$$ ce robot prendre 8/10 contre le marché et perdre plus que tu gagnes

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.08.15 00:47
"Pourriez-vous s'il vous plaît me montrer vos transactions perdantes ?""Étrange, je n’ai même pas trouvé un seul message de ta part."
H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.07.25 08:34 
 

Has been using this EA for few months and would like to say appreciate for creator, strategy 2:1 with recorvery system which make EA more profitable the accurancy of trades is about 70% which is very good for strategy like this. No any floating losses just entry and get the profit. The question is if it worth it? I would say - defenetaly worth every single penny what i spend on it.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.08.04 23:31
Thank you for your feedback. I am closely following every detail, and soon the expert advisor will operate based on the 'saw strategy'. The profits will be astonishing!"
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.07.24 21:45 
 

The robot works perfectly. Within two weeks, 20% of profitable trades were achieved with great performance.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
Mike Geesing
656
Mike Geesing 2025.07.09 10:25 
 

Backtest looks good, his signal looks good, low drawdown, let's see what my live account will do the next few weeks.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.07.10 16:19
Thank you for your feedback!
削除済み 2025.07.05 23:18 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Geneiryodan
1331
Geneiryodan 2025.07.05 14:14 
 

Trash...

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.07.05 21:23
You are accustomed to large, destructive stops rather than quick trades and speculative moves with tight stops, which is a common problem among some beginners.
May God help me endure people like you." To everyone who reads this: I challenge anyone to create a profitable and successful 2:1 trading robot like this expert advisor that makes 2 trades per day.
Nicholas James Mc Cluskey
949
Nicholas James Mc Cluskey 2025.06.27 17:38 
 

only one week in but but off to a great start! 3 and 0 this week. the creator is very helpful as he's willing to connect to your comp to diagnose any issues. great job! DONT pay attention to these people leaving 1 star... the signal is what you should trust, yes losses will happen but the R.R. and win ratio are great. It will be profitable month end.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.06.26 15:18 
 

Ibrahim was very responsive to my newbie questions. This put me at ease with my first purchase. The EA has been running for 48 hours on 2 separate Meta Trader instances on my virtual server on demo accounts. Both with GBP5000, one with 500:1 and 1 with 30:1 leverages. I set the lot sizes to 0.1 and dynamic lot sizes on both and plan to run them continuously for 3 months initially. I'm 2 trades in, both closed in profits within 1 candle, (market movement bias versus EA settings of course) and gave me GBP75 (minus commissions on Razor RAW accounts) each, so a shade under GBP140 up after 40 hours. So far I'm very happy.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.06.18 11:06 
 

The developer has been extremely helpful and explained everything from A to Z. So far, my trades have been very positive, and I have high expectations for this EA. I hope to continue using it long-term and make good profits, unlike with other EAs I’ve tried. I’ll update my review after a month

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.19 01:32
Thank you for your feedback
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.13 11:51 
 

Although the risk-reward ratio is 1:2, the author's strategy is highly effective and can generate stable profits. The author is also very friendly and responds quickly to users' questions and makes improvements when needed. Highly recommended!

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.13 11:51
Thank you for your feedback
Chua Wee Kiat
2911
Chua Wee Kiat 2025.06.10 04:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.10 06:36
Thank you for your feedback
Juan Carlos Zavarse Rojas
212
Juan Carlos Zavarse Rojas 2025.06.09 20:54 
 

Hasta el momento probando en vivo cuenta demo, 3 operaciones las 3 dieron en el TP se ve muy bueno

actualizacion: despues de un mes probando en real he tenido un crecimiento del 50% de la cuenta por lo general veo cuando entra el bot y si me gusta la operacion entro con el manualmente con mas lotaje

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.09 21:01
Gracias por dejar tu valoración, ¡ahora es momento de empezar a operar en serio!
Braulio Cortes Siqueira
213
Braulio Cortes Siqueira 2025.06.09 01:25 
 

Excellent EA. The best I've ever found. Super profitable and very safe. About 95% accuracy. I recommend it to everyone.

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.09 01:31
Thank you for your feedback
john serra
916
john serra 2025.06.08 12:43 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ibrahim Aljaref
1728
開発者からの返信 Ibrahim Aljaref 2025.06.08 15:01
Thank you for your feedback!
12
