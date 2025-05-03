GbpUsd Commander
- Эксперты
- Ibrahim Aljaref
- Версия: 4.5
- Обновлено: 29 ноября 2025
- Активации: 15
Этот эксперт создан специально для валютной пары GBP/USD, обеспечивая мощную и при этом безопасную скальпинговую торговлю на таймфрейме M30 (30 минут). Он сочетает точные входы с жёстким контролем риска — не более 2% на сделку — что делает его идеальным выбором для трейдеров, стремящихся к сохранению капитала и стабильному росту. Благодаря динамическому расчёту лота, отображению уровней SL/TP прямо на графике и умной системе восстановления, этот советник стабильно торгует каждый день, не прибегая к опасным стратегиям вроде мартингейла, грида или хеджирования. Подходит как для начинающих, так и для профессионалов — с реальными результатами, минимальным риском и максимальным контролем.
Первые 10 копий — всего за $30!Цена вырастет до $199 после этого. Успей купить раньше и сэкономь.
Основные характеристики:
- Скальпинг на M30
- Ориентирован на высокоточные входы по GBP/USD с помощью умной логики и правильного тайминга.
- Торгует каждый день (Пн–Пт)
- Вы не упустите возможности — советник непрерывно ищет надёжные точки входа.
- Низкий риск (макс. 2% на сделку)
- Встроенный контроль риска. Безопасно для долгосрочного роста.
- Динамический лот
- Размер позиции автоматически подбирается по балансу и заданному риску — идеально для наращивания капитала.
- Умная система восстановления
- Гибкий алгоритм восстановления убытков без мартингейла и рискованных сеток.
- SL и TP на графике
- Чёткое отображение уровней Stop Loss и Take Profit — полная прозрачность.
- Без хеджа – Без грида – Без мартингейла
- 100% честная стратегия — никаких трюков, только надёжные входы и выходы.
- Тестирование на реальных тиках
- Никаких поддельных данных. Проверено на истории тиков.
- Начни с малого — расти с умом
- – Минимальный депозит: $100
- – Автоматически адаптируется под маленькие счета без потери качества торговли.
Кому подойдёт этот советник?
- – Трейдерам, ищущим ежедневную прибыль с низким риском
- – Скальперам, предпочитающим стабильность и простоту
- – Новичкам и профи, желающим видеть SL/TP на графике
- – Всем, кто устал от сливов с мартингейлом и грид-стратегиями
- Важные рекомендации:
- – Использовать только на GBP/USD, таймфрейм M30
- – Работает 24/5 для наилучших результатов
- – Выбирайте брокера с низким спредом (ECN) для максимальной эффективности
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.