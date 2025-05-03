GbpUsd Commander

GBPUSD Commander – Scalping de Precisão no M30

Este Expert Advisor foi desenvolvido especificamente para o par de moedas GBP/USD, oferecendo um desempenho de scalping poderoso e seguro no timeframe M30 (30 minutos). Ele combina entradas precisas com uma abordagem rigorosa de baixo risco — arriscando apenas 2% por operação — sendo ideal para traders que valorizam a proteção de capital e o crescimento constante. Com dimensionamento dinâmico de lotes, níveis claros de SL/TP exibidos no gráfico e um sistema inteligente de recuperação, este EA oferece operações diárias consistentes sem depender de sistemas perigosos como martingale, grid ou hedge. Seja você iniciante ou profissional, esta ferramenta foi feita para entregar resultados reais com risco mínimo e controle máximo.

Sinal ao vivo disponível no MetaTrader 5: GBPUSD COMMANDER

Principais Características:

SL fixo = 200 pips, TP = 100 pips
Cada operação é protegida com um Stop Loss de 200 pips e um Take Profit de 100 pips, garantindo equilíbrio entre risco e lucro.

Poder de Scalping no M30
Busca entradas com alta probabilidade no par GBP/USD, utilizando lógica técnica e temporização inteligente.

Opera Todos os Dias (Seg–Sex)
Não perca nenhuma oportunidade — o EA escaneia continuamente setups confiáveis diariamente.

Baixo Risco (Máx 2% por operação)
Controle de risco embutido para tranquilidade total. Seguro para crescimento a longo prazo.

Dimensionamento Dinâmico de Lotes
Ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no saldo e nas configurações de risco — ideal para crescimento composto.

Sistema de Recuperação Inteligente
Algoritmo de recuperação altamente adaptativo que ajuda a recuperar perdas sem usar martingale ou estratégias arriscadas de grid.

SL & TP Claros no Gráfico
Exibição visual dos níveis de Stop Loss e Take Profit para total transparência.

Sem Hedge – Sem Grid – Sem Martingale
Estratégia 100% limpa — sem truques arriscados, apenas entradas e saídas sólidas.

Zero dados falsos. Apenas testes históricos confiáveis com dados tick a tick.

Comece Pequeno, Cresça com Inteligência

– Depósito Mínimo: $200
– Ajuste automático para contas pequenas sem comprometer o desempenho.

Para Quem é Indicado:

– Traders que buscam lucros diários com baixo risco
– Scalpers que desejam desempenho estável sem setups complexos
– Iniciantes ou profissionais que querem SL/TP claros e configuração fácil
– Qualquer um cansado de explodir contas com martingale ou grids perigosos

Notas Importantes:

– Usar SOMENTE no GBP/USD no M30
– Executar 24/5 para melhores resultados
– Escolha um broker ECN com spread baixo para desempenho ideal


John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Micha Christian Bromkamp
144
Micha Christian Bromkamp 2025.11.15 23:23 
 

Sorry to say, but this EA does not make profits anymore.

Brendan
45
Brendan 2025.11.10 07:28 
 

I purchased this EA back in June and had great results on a demo account. Then moved to a live account at around September. After every update release results gradually went downhill and started losing.. a lot. Even the vendor has removed his live account. That says it all right there. This was a really promising EA but then it wasn't. Sad really. On a side note, Ibrahim was really responsive and very helpful with any questions.

Magnex77
38
Magnex77 2025.10.08 10:54 
 

Started in July, everything went well right away, then with the update the average of profitable operations went from 77% to 30-40%, terrible purchase, I do not recommend, do not waste your money, 1-2 operations in tp and 3 in stop and considering that the tp is at 100 and the stop at 200 I am considering opening opposite positions... money wasted, I ask for compensation (check the signals to understand how we are doing)

John Lim
1000
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.09.16 11:19
Thank you for your feedback
Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.08.26 10:03
Thank you for your feedback
2103119371
79
2103119371 2025.08.14 19:09 
 

Ne touché pas à ce robot il m'as fait perdre BEAUCOUP $$$$$$ ce robot prendre 8/10 contre le marché et perdre plus que tu gagnes

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.08.15 00:47
"Pourriez-vous s'il vous plaît me montrer vos transactions perdantes ?""Étrange, je n’ai même pas trouvé un seul message de ta part."
H 420
203
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.07.25 08:34 
 

Has been using this EA for few months and would like to say appreciate for creator, strategy 2:1 with recorvery system which make EA more profitable the accurancy of trades is about 70% which is very good for strategy like this. No any floating losses just entry and get the profit. The question is if it worth it? I would say - defenetaly worth every single penny what i spend on it.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.08.04 23:31
Thank you for your feedback. I am closely following every detail, and soon the expert advisor will operate based on the 'saw strategy'. The profits will be astonishing!"
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.07.24 21:45 
 

The robot works perfectly. Within two weeks, 20% of profitable trades were achieved with great performance.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.08.13 17:28
Thank you for your feedback
Mike Geesing
656
Mike Geesing 2025.07.09 10:25 
 

Backtest looks good, his signal looks good, low drawdown, let's see what my live account will do the next few weeks.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.07.10 16:19
Thank you for your feedback!
[Excluído] 2025.07.05 23:18 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Geneiryodan
1331
Geneiryodan 2025.07.05 14:14 
 

Trash...

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.07.05 21:23
You are accustomed to large, destructive stops rather than quick trades and speculative moves with tight stops, which is a common problem among some beginners.
May God help me endure people like you." To everyone who reads this: I challenge anyone to create a profitable and successful 2:1 trading robot like this expert advisor that makes 2 trades per day.
Nicholas James Mc Cluskey
949
Nicholas James Mc Cluskey 2025.06.27 17:38 
 

only one week in but but off to a great start! 3 and 0 this week. the creator is very helpful as he's willing to connect to your comp to diagnose any issues. great job! DONT pay attention to these people leaving 1 star... the signal is what you should trust, yes losses will happen but the R.R. and win ratio are great. It will be profitable month end.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.06.26 15:18 
 

Ibrahim was very responsive to my newbie questions. This put me at ease with my first purchase. The EA has been running for 48 hours on 2 separate Meta Trader instances on my virtual server on demo accounts. Both with GBP5000, one with 500:1 and 1 with 30:1 leverages. I set the lot sizes to 0.1 and dynamic lot sizes on both and plan to run them continuously for 3 months initially. I'm 2 trades in, both closed in profits within 1 candle, (market movement bias versus EA settings of course) and gave me GBP75 (minus commissions on Razor RAW accounts) each, so a shade under GBP140 up after 40 hours. So far I'm very happy.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.29 11:18
Thank you for your feedback!
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.06.18 11:06 
 

The developer has been extremely helpful and explained everything from A to Z. So far, my trades have been very positive, and I have high expectations for this EA. I hope to continue using it long-term and make good profits, unlike with other EAs I’ve tried. I’ll update my review after a month

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.19 01:32
Thank you for your feedback
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.13 11:51 
 

Although the risk-reward ratio is 1:2, the author's strategy is highly effective and can generate stable profits. The author is also very friendly and responds quickly to users' questions and makes improvements when needed. Highly recommended!

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.13 11:51
Thank you for your feedback
Chua Wee Kiat
2911
Chua Wee Kiat 2025.06.10 04:52 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.10 06:36
Thank you for your feedback
Juan Carlos Zavarse Rojas
212
Juan Carlos Zavarse Rojas 2025.06.09 20:54 
 

Hasta el momento probando en vivo cuenta demo, 3 operaciones las 3 dieron en el TP se ve muy bueno

actualizacion: despues de un mes probando en real he tenido un crecimiento del 50% de la cuenta por lo general veo cuando entra el bot y si me gusta la operacion entro con el manualmente con mas lotaje

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.09 21:01
Gracias por dejar tu valoración, ¡ahora es momento de empezar a operar en serio!
Braulio Cortes Siqueira
213
Braulio Cortes Siqueira 2025.06.09 01:25 
 

Excellent EA. The best I've ever found. Super profitable and very safe. About 95% accuracy. I recommend it to everyone.

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.09 01:31
Thank you for your feedback
john serra
916
john serra 2025.06.08 12:43 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ibrahim Aljaref
1728
Resposta do desenvolvedor Ibrahim Aljaref 2025.06.08 15:01
Thank you for your feedback!
