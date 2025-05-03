GBPUSD Commander – Scalping de Precisão no M30

Este Expert Advisor foi desenvolvido especificamente para o par de moedas GBP/USD, oferecendo um desempenho de scalping poderoso e seguro no timeframe M30 (30 minutos). Ele combina entradas precisas com uma abordagem rigorosa de baixo risco — arriscando apenas 2% por operação — sendo ideal para traders que valorizam a proteção de capital e o crescimento constante. Com dimensionamento dinâmico de lotes, níveis claros de SL/TP exibidos no gráfico e um sistema inteligente de recuperação, este EA oferece operações diárias consistentes sem depender de sistemas perigosos como martingale, grid ou hedge. Seja você iniciante ou profissional, esta ferramenta foi feita para entregar resultados reais com risco mínimo e controle máximo.

Sinal ao vivo disponível no MetaTrader 5: GBPUSD COMMANDER

Principais Características:

SL fixo = 200 pips, TP = 100 pips

Cada operação é protegida com um Stop Loss de 200 pips e um Take Profit de 100 pips, garantindo equilíbrio entre risco e lucro.

Poder de Scalping no M30

Busca entradas com alta probabilidade no par GBP/USD, utilizando lógica técnica e temporização inteligente.

Opera Todos os Dias (Seg–Sex)

Não perca nenhuma oportunidade — o EA escaneia continuamente setups confiáveis diariamente.

Baixo Risco (Máx 2% por operação)

Controle de risco embutido para tranquilidade total. Seguro para crescimento a longo prazo.

Dimensionamento Dinâmico de Lotes

Ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no saldo e nas configurações de risco — ideal para crescimento composto.

Sistema de Recuperação Inteligente

Algoritmo de recuperação altamente adaptativo que ajuda a recuperar perdas sem usar martingale ou estratégias arriscadas de grid.

SL & TP Claros no Gráfico

Exibição visual dos níveis de Stop Loss e Take Profit para total transparência.

Sem Hedge – Sem Grid – Sem Martingale

Estratégia 100% limpa — sem truques arriscados, apenas entradas e saídas sólidas.

Zero dados falsos. Apenas testes históricos confiáveis com dados tick a tick.

Comece Pequeno, Cresça com Inteligência

– Depósito Mínimo: $200

– Ajuste automático para contas pequenas sem comprometer o desempenho.

Para Quem é Indicado:

– Traders que buscam lucros diários com baixo risco

– Scalpers que desejam desempenho estável sem setups complexos

– Iniciantes ou profissionais que querem SL/TP claros e configuração fácil

– Qualquer um cansado de explodir contas com martingale ou grids perigosos

Notas Importantes:

– Usar SOMENTE no GBP/USD no M30

– Executar 24/5 para melhores resultados

– Escolha um broker ECN com spread baixo para desempenho ideal



