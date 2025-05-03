GBPUSD Commander – Präzises Scalping auf dem M30-Zeitrahmen

Dieser Expert Advisor wurde speziell für das Währungspaar GBP/USD entwickelt und bietet eine leistungsstarke und gleichzeitig sichere Scalping-Strategie auf dem M30-Zeitrahmen (30 Minuten).

Er kombiniert präzise Einstiege mit einem strikten Risikomanagement – pro Trade wird maximal 2 % des Kapitals riskiert – und eignet sich ideal für Trader, die Wert auf Kapitalschutz und stetiges Wachstum legen.

Mit dynamischer Lotgröße, klar sichtbaren SL/TP-Niveaus auf dem Chart und einem intelligenten Recovery-System liefert dieser EA täglich konsistente Trades, ganz ohne gefährliche Systeme wie Martingale, Grid oder Hedge.

Ob Anfänger oder Profi – dieses Tool wurde entwickelt, um echte Ergebnisse bei minimalem Risiko und maximaler Kontrolle zu liefern.

Fester SL = 200 Pips, TP = 100 Pips

Jeder Trade ist durch einen 200-Pip-Stoppverlust und ein 100-Pip-Take-Profit abgesichert – für ausgewogenes Risiko und konstante Gewinne.

Scalping-Power auf M30

Nutzt intelligente zeitliche und technische Logik für hochwahrscheinliche Einstiege im GBP/USD.

Tägliche Trades (Mo–Fr)

Der EA scannt kontinuierlich den Markt nach zuverlässigen Setups – kein Tag wird verpasst.

Niedriges Risiko (max. 2 % pro Trade)

Integriertes Risikomanagement für langfristige Sicherheit und Wachstum.

Dynamische Lotgrößen-Anpassung

Passt die Positionsgröße automatisch an Kontostand und Risikoeinstellungen an – ideal für Zinseszinseffekt.

Intelligentes Recovery-System

Adaptive Verlustbegrenzung – ganz ohne Martingale oder riskante Grid-Strategien.

SL & TP klar auf dem Chart sichtbar

Volle Transparenz durch visuelle Darstellung von Stop Loss und Take Profit.

Kein Hedge – Kein Grid – Kein Martingale

100 % saubere Strategie ohne riskante Tricks – nur klare Einstiege und Ausstiege.

Keine gefälschten Daten. Nur verlässliche Tick-für-Tick-Historie.

Hauptfunktionen:Klein starten, intelligent wachsen

– Mindestkapital: 200 $

– Automatische Anpassung für kleine Konten ohne Performanceverlust.

Trader, die täglich stabile Gewinne mit geringem Risiko suchen

Scalper, die konstante Leistung ohne komplizierte Setups wollen

Anfänger und Profis, die klare SL/TP-Regeln und einfache Einrichtung bevorzugen

Jeder, der genug von Martingale-Abstürzen oder Grid-Albträumen hat

Für wen geeignet?Wichtige Hinweise:

– Nur auf GBP/USD im M30-Zeitrahmen verwenden

– Für beste Ergebnisse 24/5 laufen lassen

– Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigem Spread für optimale Performance



