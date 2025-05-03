GbpUsd Commander
- Experten
- Ibrahim Aljaref
- Version: 4.5
- Aktualisiert: 29 November 2025
- Aktivierungen: 15
Dieser Expert Advisor wurde speziell für das Währungspaar GBP/USD entwickelt und bietet eine leistungsstarke und gleichzeitig sichere Scalping-Strategie auf dem M30-Zeitrahmen (30 Minuten).
Er kombiniert präzise Einstiege mit einem strikten Risikomanagement – pro Trade wird maximal 2 % des Kapitals riskiert – und eignet sich ideal für Trader, die Wert auf Kapitalschutz und stetiges Wachstum legen.
Mit dynamischer Lotgröße, klar sichtbaren SL/TP-Niveaus auf dem Chart und einem intelligenten Recovery-System liefert dieser EA täglich konsistente Trades, ganz ohne gefährliche Systeme wie Martingale, Grid oder Hedge.
Ob Anfänger oder Profi – dieses Tool wurde entwickelt, um echte Ergebnisse bei minimalem Risiko und maximaler Kontrolle zu liefern.
Nur die ersten 10 Exemplare für 199 $ erhältlich!
Der Preis steigt danach auf 399 $. Jetzt kaufen und sparen!
Live-Signal für MetaTrader 5: GBPUSD COMMANDERHauptfunktionen:
-
Fester SL = 200 Pips, TP = 100 Pips
Jeder Trade ist durch einen 200-Pip-Stoppverlust und ein 100-Pip-Take-Profit abgesichert – für ausgewogenes Risiko und konstante Gewinne.
-
Scalping-Power auf M30
Nutzt intelligente zeitliche und technische Logik für hochwahrscheinliche Einstiege im GBP/USD.
-
Tägliche Trades (Mo–Fr)
Der EA scannt kontinuierlich den Markt nach zuverlässigen Setups – kein Tag wird verpasst.
-
Niedriges Risiko (max. 2 % pro Trade)
Integriertes Risikomanagement für langfristige Sicherheit und Wachstum.
-
Dynamische Lotgrößen-Anpassung
Passt die Positionsgröße automatisch an Kontostand und Risikoeinstellungen an – ideal für Zinseszinseffekt.
-
Intelligentes Recovery-System
Adaptive Verlustbegrenzung – ganz ohne Martingale oder riskante Grid-Strategien.
-
SL & TP klar auf dem Chart sichtbar
Volle Transparenz durch visuelle Darstellung von Stop Loss und Take Profit.
-
Kein Hedge – Kein Grid – Kein Martingale
100 % saubere Strategie ohne riskante Tricks – nur klare Einstiege und Ausstiege.
-
Keine gefälschten Daten. Nur verlässliche Tick-für-Tick-Historie.
– Mindestkapital: 200 $
– Automatische Anpassung für kleine Konten ohne Performanceverlust.
-
Trader, die täglich stabile Gewinne mit geringem Risiko suchen
-
Scalper, die konstante Leistung ohne komplizierte Setups wollen
-
Anfänger und Profis, die klare SL/TP-Regeln und einfache Einrichtung bevorzugen
-
Jeder, der genug von Martingale-Abstürzen oder Grid-Albträumen hat
– Nur auf GBP/USD im M30-Zeitrahmen verwenden
– Für beste Ergebnisse 24/5 laufen lassen
– Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigem Spread für optimale Performance
So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.