ZenQ AI EA
- 专家
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Valentina Zhuchkova
- 版本: 1.3
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 12
ZenQ AI EA — 面向 MetaTrader 5 的智能全自动交易系统
ZenQ AI EA 是新一代智能自动交易系统，将算法交易、人工智能技术、专业市场分析以及高级风险管理整合到一个统一的生态系统中。
该EA基于自身的内部交易逻辑实现全自动运行。在绝大多数情况下，用户无需进行复杂设置或持续监控。只需安装EA、选择适合自己的风险等级，即可让系统自动执行交易任务。
实盘信号
您可以通过以下公开信号查看真实交易表现：
该信号展示了系统在真实市场环境中的运行情况，帮助用户了解策略在真实账户上的表现。
请注意，实际结果可能因经纪商、账户类型、杠杆、订单执行质量、点差、佣金、滑点以及市场环境的不同而有所差异。
限量发行
ZenQ AI EA 采用限量授权模式进行销售。
为了保持产品的独特性并维护现有用户的交易环境，授权数量可能随时减少。
购买后请务必联系我
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联系后您将获得：
• 详细安装指南
• 推荐参数设置
• 风险管理建议
• 额外使用说明
• 最新更新信息
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完全自动化交易
ZenQ 专为追求简单、高效自动化交易的投资者而设计。
与许多需要频繁优化和调整大量参数的EA不同，ZenQ采用内置交易模型，安装后即可直接运行。
用户只需设置适合自己的风险等级。
其余工作均由系统自动完成。
核心优势
• 完全自动化交易
• 集成 OpenAI 人工智能技术
• 专业级 MetaTrader 5 交易控制中心
• 高级仓位管理功能
• 内置 Risk Guardian 资金保护系统
• 实时账户监控
• 内置 AI 智能助手
• 交易规划工具
• 专业分析与统计功能
• 现代化专业界面设计
• 多层风险控制机制
• 高级交易绩效分析
专业交易环境
ZenQ 在 MetaTrader 5 内部提供完整的交易管理中心。
系统包含：
• 自动交易引擎
• 持仓管理中心
• 市场信息面板
• 交互式图表模块
• AI 智能控制台
• 专业分析中心
• 交易计划管理器
• 策略构建器
• 活动监控系统
• 快速操作面板
每个模块都旨在为交易者提供更高的透明度、更全面的控制能力以及更高效的交易体验。
Risk Guardian 风险管理系统
风险控制是 ZenQ 的核心组成部分之一。
系统持续监控：
• 当前盈亏情况
• 每日亏损限制
• 账户回撤
• 保证金使用情况
• 持仓数量
• 交易活动状态
• 账户健康状况
Risk Guardian 帮助交易者在市场波动较大时保持纪律性并有效控制风险。
内置专业分析中心
ZenQ 内置完整的专业分析工具套件，无需额外安装指标。
主要功能包括：
• 相关性矩阵
• 市场敞口分析
• 盈亏热力图
• 风险计算器
• 交易时段分析
• 收益曲线监控
• 交易计划器
• 策略构建器
• 经济事件监控
• 系统诊断工具
• 历史交易回放
• 交易品种绩效分析
这些工具能够帮助用户更深入地了解市场状态以及系统的运行表现。
基于 OpenAI 的 AI 智能助手
ZenQ 集成了智能 AI 助手，可直接在 MetaTrader 5 中提供：
• 市场信息分析
• 账户统计数据
• 风险评估
• 市场环境解读
• 交易辅助支持
OpenAI 技术的集成，为系统增加了更高层次的信息处理与交互能力，同时保持用户对交易过程的完全控制权。
为专业交易者而打造
ZenQ 专为希望获得完整自动化交易体验，同时又不愿放弃透明度、分析能力和专业控制功能的交易者而设计。
它将自动执行、实时监控、风险管理、人工智能以及现代交易技术融合于统一的智能交易环境之中。
安装 ZenQ，选择适合您的风险等级，然后让系统按照其内置交易逻辑自动运行。
免责声明
金融市场交易具有风险，并不适合所有投资者。资产价值可能上涨，也可能下跌。在杠杆作用下，损失甚至可能超过初始投入资金。
ZenQ AI EA 是一款自动化交易软件，不对利润、收益或账户增长作出任何保证或承诺。
回测结果、信号统计、截图以及历史表现均不构成未来收益的保证。
实际交易结果可能因经纪商、账户类型、订单执行质量、点差、佣金、滑点、流动性以及市场环境的不同而存在显著差异。
每位用户均需自行承担交易决策、资金管理和风险控制的责任。建议从较低风险设置开始，在充分了解系统运行机制后再逐步提高风险水平。
Requested a feature from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you.