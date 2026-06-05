ZenQ AI EA

4.5
  • 专家
  • Valentina Zhuchkova
    Valentina Zhuchkova

    Valentina Zhuchkova

    4.3 (42)
    The "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
    In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
    A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
    3 产品 6 信号
  • 版本: 1.3
  • 更新: 7 八月 2026
  • 激活: 12

ZenQ AI EA — 面向 MetaTrader 5 的智能全自动交易系统

ZenQ AI EA 是新一代智能自动交易系统，将算法交易、人工智能技术、专业市场分析以及高级风险管理整合到一个统一的生态系统中。

该EA基于自身的内部交易逻辑实现全自动运行。在绝大多数情况下，用户无需进行复杂设置或持续监控。只需安装EA、选择适合自己的风险等级，即可让系统自动执行交易任务。

实盘信号

您可以通过以下公开信号查看真实交易表现：

该信号展示了系统在真实市场环境中的运行情况，帮助用户了解策略在真实账户上的表现。

请注意，实际结果可能因经纪商、账户类型、杠杆、订单执行质量、点差、佣金、滑点以及市场环境的不同而有所差异。

限量发行

ZenQ AI EA 采用限量授权模式进行销售。

为了保持产品的独特性并维护现有用户的交易环境，授权数量可能随时减少。

购买后请务必联系我

购买产品后，请通过 MQL5 平台向我发送私人消息。

联系后您将获得：

• 详细安装指南

• 推荐参数设置

• 风险管理建议

• 额外使用说明

• 最新更新信息

• 技术支持与问题解答

购买前请务必检查您的 MQL5 个人资料设置。

许多用户关闭了接收私人消息的功能。购买后虽然向我发送了消息，但由于他们的个人资料限制，我无法进行回复。

请提前确认您的个人资料允许接收其他用户的私人消息，以确保后续沟通顺畅。

完全自动化交易

ZenQ 专为追求简单、高效自动化交易的投资者而设计。

与许多需要频繁优化和调整大量参数的EA不同，ZenQ采用内置交易模型，安装后即可直接运行。

用户只需设置适合自己的风险等级。

其余工作均由系统自动完成。

核心优势

• 完全自动化交易

• 集成 OpenAI 人工智能技术

• 专业级 MetaTrader 5 交易控制中心

• 高级仓位管理功能

• 内置 Risk Guardian 资金保护系统

• 实时账户监控

• 内置 AI 智能助手

• 交易规划工具

• 专业分析与统计功能

• 现代化专业界面设计

• 多层风险控制机制

• 高级交易绩效分析

专业交易环境

ZenQ 在 MetaTrader 5 内部提供完整的交易管理中心。

系统包含：

• 自动交易引擎

• 持仓管理中心

• 市场信息面板

• 交互式图表模块

• AI 智能控制台

• 专业分析中心

• 交易计划管理器

• 策略构建器

• 活动监控系统

• 快速操作面板

每个模块都旨在为交易者提供更高的透明度、更全面的控制能力以及更高效的交易体验。

Risk Guardian 风险管理系统

风险控制是 ZenQ 的核心组成部分之一。

系统持续监控：

• 当前盈亏情况

• 每日亏损限制

• 账户回撤

• 保证金使用情况

• 持仓数量

• 交易活动状态

• 账户健康状况

Risk Guardian 帮助交易者在市场波动较大时保持纪律性并有效控制风险。

内置专业分析中心

ZenQ 内置完整的专业分析工具套件，无需额外安装指标。

主要功能包括：

• 相关性矩阵

• 市场敞口分析

• 盈亏热力图

• 风险计算器

• 交易时段分析

• 收益曲线监控

• 交易计划器

• 策略构建器

• 经济事件监控

• 系统诊断工具

• 历史交易回放

• 交易品种绩效分析

这些工具能够帮助用户更深入地了解市场状态以及系统的运行表现。

基于 OpenAI 的 AI 智能助手

ZenQ 集成了智能 AI 助手，可直接在 MetaTrader 5 中提供：

• 市场信息分析

• 账户统计数据

• 风险评估

• 市场环境解读

• 交易辅助支持

OpenAI 技术的集成，为系统增加了更高层次的信息处理与交互能力，同时保持用户对交易过程的完全控制权。

为专业交易者而打造

ZenQ 专为希望获得完整自动化交易体验，同时又不愿放弃透明度、分析能力和专业控制功能的交易者而设计。

它将自动执行、实时监控、风险管理、人工智能以及现代交易技术融合于统一的智能交易环境之中。

安装 ZenQ，选择适合您的风险等级，然后让系统按照其内置交易逻辑自动运行。

免责声明

金融市场交易具有风险，并不适合所有投资者。资产价值可能上涨，也可能下跌。在杠杆作用下，损失甚至可能超过初始投入资金。

ZenQ AI EA 是一款自动化交易软件，不对利润、收益或账户增长作出任何保证或承诺。

回测结果、信号统计、截图以及历史表现均不构成未来收益的保证。

实际交易结果可能因经纪商、账户类型、订单执行质量、点差、佣金、滑点、流动性以及市场环境的不同而存在显著差异。

每位用户均需自行承担交易决策、资金管理和风险控制的责任。建议从较低风险设置开始，在充分了解系统运行机制后再逐步提高风险水平。


评分 8
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:09 
 

Requested a feature from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:25 
 

I am truly impressed with Zenq, if you follow the simple instructions provided by the author and you are not too greedy. You will be super fine with this lovely Algorithm. Valentina did a good job on this as well. I have been forward testing this on demo account for some weeks now and its been wonderful to see how the account grow. I then moved on to live account and I can say this again proved outstanding. I believe strongly in Valentina's project work. She knows her stuffs. Once again many thanks to you Val for your support. Very professional !

Zayn Banter
73
Zayn Banter 2026.06.30 18:09 
 

Currently testing on my demo account before moving to live but just wanted to leave an early review saying how wonderful it is to communicate with Valentina. She's super helpful with any issues that are found and really just pleasant to talk to in general.

推荐产品
Xauron
Roberto Liguoro
5 (4)
专家
XAURON EA — Precision and Discipline for Gold Traders IMPORTANT After purchase, please send me a private message to receive: Installation Manual Optimized Settings Complete Setup Assistance Full Customer Support LIMITED TIME OFFER  $450 This special promotion has been created to give everyone the opportunity to own XAURON with a lifetime license. This offer is available for a limited time and exclusively through MQL5. Live Signals   https://www.mql5.com/en/signals/2350934 Trade Gold with Struc
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Inferno Storm AI V227DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI V227DT  PRO  Hybrid (MT5) (Deep Think) [Subtitle: Deep Think Logic | XML Confidence Filter | Multi-LLM Quant Engine] Introduction: The Era of "Blind" Algorithms is Over Welcome to the absolute cutting edge of algorithmic trading.   Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.27DT   is not a standard Expert Advisor—it is a cognitive   Quantitative Intelligence Engine . Traditional bots blindly execute rigid historical rules, making
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
专家
Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
专家
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
专家
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Trend Falcon PRO
Channaphat Yamuangmorn
专家
Trend Falcon PRO: Complete System Overview Trend Falcon PRO is an advanced, fully automated Expert Advisor (EA) designed to execute high-probability trades by combining Multi-Timeframe (MTF) trend analysis with precise Price Action triggers. It is built for traders who want a smart, adaptive system with institutional-grade risk management. Here is a detailed breakdown of how the EA works: 1. Smart Trend Filtering (Multi-Timeframe Analysis) The EA does not guess the market direction; it follows t
Darkstone Fusion
Darkstone Capital LTD
专家
Darkstone Fusion Professional Multi-Asset Algorithmic Trading System for MetaTrader 5 Overview Darkstone Fusion is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5, combining multiple trading methodologies into a unified algorithmic framework. The system is built to analyse market conditions, identify potential trading opportunities, and execute trades using a structured approach across multiple asset classes. Darkstone Fusion has been developed with a focus on adaptability, risk m
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
MangoFX Xmas Candles
Olisa Chigozie Ufondu
专家
MangoFX XMAS EA is an automated trading robot that identifies trade opportunities using the Xmas Candles indicator method. It operates in two modes: Standard Mode · Detects patterns on chart internally · Opens a Buy trade on the first Lime (bullish) candle following a pattern · Opens a Sell trade on the first Red (bearish) candle following a pattern · Sets Stop Loss at the nearest swing high or low · Sets Take Profit based on your chosen Risk-to-Reward Ratio (RRR) Simple Opposite Mode (Alter
Ranked Zone Trader
Attapong Pintasri
专家
Ranked Zone Trader is an Expert Advisor for MetaTrader 5. It detects non-repainting fair value gap zones on closed bars, ranks active zones by strength, and waits for a retest before placing a trade. The EA is designed around price-zone retests rather than grid or recovery logic. Each trade uses a hard stop-loss and a fixed reward-to-risk target. Position size can be fixed or calculated from a risk percentage. Main features: - Closed-bar fair value gap zone detection - Strength ranking for ac
OXI DCA machine
Nickey Magale
专家
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Gold trading manager
Chak Fung Chan
专家
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
专家
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
TSM Breakout
Ludovic Marc Marie Moncla
专家
TSM Breakout is a fully automated Expert Advisor implementing time-series momentum - the most extensively documented market anomaly in the academic literature (Moskowitz, Ooi & Pedersen; the classic Turtle rules) - combined with a daily trend filter. HOW IT TRADES - Buys when the close breaks above the highest high of the last 55 bars; sells on a break of the lowest low - Initial stop loss proportional to volatility (2 x ATR) on every single trade - no exceptions - Exit on a break of the opposi
Gold Miner KalzenV3
Nhu Manh Nguyen
专家
EA Trading Strategy Overview This strategy is designed with a focus on safety, consistency, and controlled growth , making it suitable for both beginners and long-term investors. This EA is designed to perform effectively in real market conditions . You are welcome to download the demo version and test it freely on a live market environment . If you encounter any issues or have questions during testing, please feel free to contact me directly for support .  https://www.mql5.com/en/messages/03
ARScalpro
Arief Raihandi Azka
专家
ARScalpro EA – High-Precision Algorithmic Scalper ARScalpro EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who seek precision, speed, and advanced risk management in the volatile financial markets. Engineered specifically for XAUUSD (Gold) and major Forex pairs like EURUSD , this EA utilizes a dual-logic approach to capture market momentum while safeguarding your capital. ️ MANDATORY REQUIREMENT: AR MODE For the EA to perform at its maximum potential and utilize its
Formula One EA
Kwok Kit Lo
专家
默认设置（XAUUSD、M1、最低存款：1,000 美元） 以下信号使用可信经纪商（IC 市场） MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Formula One EA 代表一种专为黄金 (XAUUSD) 交易而设计的尖端自动交易系统，利用针对一分钟时间范围优化的复杂高频策略。该先进系统经过精心设计，可通过精确的进入和退出点利用快速的市场变动。EA 在严格控制的交易条件下（特别是在零差价的环境中）表现出色，持续为在高频交易的动态世界中茁壮成长的交易者创造快速利润。通过实施最先进的算法交易策略，该系统无缝集成了闪电般的执行能力和全面的风险管理协议。这些精心平衡的功能使其成为活跃交易者特别有吸引力的解决方案，这些交易者专注于利用短期市场低效，同时保持对其交易风险的严格控制。其编程的复杂性确保每笔交易都精确执行，而内置的保护措施有助于防止意外的市场波动。 Formula One EA 的主要特点：全面概述 • 高频交易卓越：利用专门针对 M1 时间范围优化的复杂自动化 XAUUSD 交易
Piporyx EA MT5
Sadaf Noreen
专家
Piporyx EA MT5 – Breakout Pending Order Expert Advisor for XAUUSD Overview Piporyx EA MT5 is a breakout-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for structured, rule-based trading with controlled risk management. This MT5 EA uses pending BuyStop and SellStop orders to capture confirmed market momentum during volatility expansion. The strategy is built for traders seeking a breakout strategy without martingale, grid, or high-risk recovery systems. It is optimized primarily for XAUUSD (Gold)
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
专家
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
XAU Odin Prop Guardian
Napat Puangjunkum
专家
XAU ODIN PROP GUARDIAN  Tri-State Matrix + Human-AI Cloaking Engine (M15 Gold Specialist) XAU Odin Prop Guardian  is an institutional-grade Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold). Named after Odin, the Norse All-Father of wisdom and protection, this EA is designed to do two things flawlessly: Generate MASSIVE profits and ruthlessly protect your account from Prop Firm AI detection. Why rent expensive prop-firm EAs every year when you can own the Ultimate Guardian for life? === THE
Xauusd Devil
Arockia Dinesh Babu
专家
Gold Devil MT5: The Ultimate XAUUSD Precision Scalper (1.01.2025 to 31.12.2025) Gold Devil is a high-performance Expert Advisor specifically engineered for the gold (XAUUSD) market. It utilizes a sophisticated trend-breakout algorithm combined with advanced volatility filters to capture high-probability movements with surgical precision. Why Choose Gold Devil? Proven Growth Potential: Based on rigorous 1-year backtesting on real tick data, Gold Devil demonstrated an exceptional ability to scale
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Wingflame Nevermore HFE120 AI
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name:   Wingflame Nevermore HFE120 AI (MT5) [Subtitle: Donchian Wing Breakout | Flame RVI Pulse | Spatial Pyramiding] Introduction   Wingflame Nevermore AI   is a relentless trend-following system designed to rise from the ashes of market consolidation like a phoenix. It detects structural breakouts using the   Donchian Channel (The Wing) , validates momentum with the   Relative Vigor Index (Flame Pulse) , and utilizes a highly advanced   Spa
Akk Striker
Akkhadet Vijitto
专家
KK STRIKER is a professional automated trading system built to dominate Gold (XAUUSD) with intelligent momentum entries and advanced capital protection. Designed for traders who want consistent performance without emotional trading . Why AKK STRIKER Works Trades only high-probability momentum moves Smart recovery system to manage market pullbacks Individual profit trailing on every trade Built-in risk control and drawdown protection Fully automated – no manual trading needed Smart
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
作者的更多信息
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
筛选:
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:09 
 

Requested a feature from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:25 
 

I am truly impressed with Zenq, if you follow the simple instructions provided by the author and you are not too greedy. You will be super fine with this lovely Algorithm. Valentina did a good job on this as well. I have been forward testing this on demo account for some weeks now and its been wonderful to see how the account grow. I then moved on to live account and I can say this again proved outstanding. I believe strongly in Valentina's project work. She knows her stuffs. Once again many thanks to you Val for your support. Very professional !

anwarismail
408
anwarismail 2026.07.16 18:12 
 

I've been using ZenQ AI on a live account for several months. Overall, I'm still in profit, and the EA is also profitable on my EUR/USD account. During the recent summer period, Gold became much more volatile and choppy, which affected performance. I initially used the Medium Risk setting, but I later switched to a fixed lot size with a very low-risk approach to better suit the current market conditions. From the beginning, I shared feedback with the developer regarding the EA's risk management, particularly the trailing stop. I noticed some trades came very close to the take-profit level but didn't lock in profits before reversing. The developer listened to my feedback, acknowledged that improvements were needed, and has been responsive and transparent throughout. No EA performs perfectly in every market, and I believe proper risk management and choosing the right settings are essential. Overall, my experience has been positive, I'm still profitable, and I appreciate the developer's continued support and commitment to improving the EA

Michael Schuster
1654
Michael Schuster 2026.07.15 02:08 
 

Beautiful backtests, but blew my account on 15/07/2026 (same as her signal) ...

Zayn Banter
73
Zayn Banter 2026.06.30 18:09 
 

Currently testing on my demo account before moving to live but just wanted to leave an early review saying how wonderful it is to communicate with Valentina. She's super helpful with any issues that are found and really just pleasant to talk to in general.

eaking97
143
eaking97 2026.06.22 05:36 
 

Look forward to the result

UTMasteryyy
594
UTMasteryyy 2026.06.18 05:57 
 

用户没有留下任何评级信息

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.06.12 08:22 
 

I bought ZenQ yesterday and made a profit by opening a position that same evening. I have great confidence in Valentina because she always patiently and professionally answers every question I raise.

Jop85
138
Jop85 2026.06.06 22:58 
 

I purchased ZenQ AI EA and performed back testing on XAUUSA .I am impressed with its results which compelled me to write this review since I never seen such a result for other purchased EA's .The author is very responsive and excellent in addressing all queries promptly .I am happy to support and add my suggestions to get best results out of this EA for everyone .I will be updating this review as time progress .

回复评论