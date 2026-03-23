Dynamic Liquidity Intelligence 是一款旨在分析市场结构并使用挂单执行交易的智能交易系统（EA）。系统会根据市场波动性计算近期的最高点和最低点，并在潜在的突破水平放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

该 EA 独立管理每个仓位。它不使用网格（Grid）、马丁格尔（Martingale）或仓位均价摊薄（Averaging）策略。每一笔订单在执行时都带有严格预设的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。

实盘信号监控

推荐风险设置

保守 (Conservative): 每 $1,000 余额 0.01 手

稳健 (Moderate): 每 $500 余额 0.01 手

激进 (Aggressive): 每 $300 余额 0.01 手

要求与建议

支持的交易品种: XAUUSD

时间周期: M15

最低入金: $300

推荐入金: $500 - $1,000

账户类型: ECN、Raw 或 Razor（强烈推荐低点差账户）

杠杆: 最低 1:100（推荐 1:500）

执行模式: 对冲模式 (Hedging)

VPS: 推荐使用，以确保系统稳定不间断运行

核心功能

市场结构分析 (Market Structure Analysis): 系统持续评估实时波动性，以识别关键的波段高点和低点（swing highs and lows），并据此放置相应的挂单。

动态风险管理 (Dynamic Risk Management): 止盈和止损水平会根据当前的市场波动性自动调整。系统为每笔交易维持一个明确的止损与止盈比例上限。

仓位管理 (Position Management): 包含自动盈亏平衡（Break-Even）功能和阶梯式移动止损（Trailing Stop），在活跃仓位达到预设阈值后进行管理。

日期与时间过滤 (Time and Day Filters): 周五过滤器 (Friday Filter): 内置选项可在周末收盘前停止交易，以规避周一开盘价格跳空（Price gaps）的风险。 节假日暂停 (Holiday Pause): 在新年期间自动暂停交易的功能。 交易时段过滤 (Session Filters): 仅在指定的市场时间段内运行，以契合标准的交易量活跃期。



安装说明

将此智能交易系统（EA）加载到所选交易品种的 M15 图表上，在输入参数（Inputs）中调整您偏好的风险设置，并确保已开启“自动交易”（Auto Trading）功能。