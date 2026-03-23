Dynamic Liquidity Intelligence

4.2

Dynamic Liquidity Intelligence 是一款旨在分析市场结构并使用挂单执行交易的智能交易系统（EA）。系统会根据市场波动性计算近期的最高点和最低点，并在潜在的突破水平放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

该 EA 独立管理每个仓位。它不使用网格（Grid）、马丁格尔（Martingale）或仓位均价摊薄（Averaging）策略。每一笔订单在执行时都带有严格预设的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。

实盘信号监控

推荐风险设置

  • 保守 (Conservative): 每 $1,000 余额 0.01 手

  • 稳健 (Moderate): 每 $500 余额 0.01 手

  • 激进 (Aggressive): 每 $300 余额 0.01 手

要求与建议

  • 支持的交易品种: XAUUSD

  • 时间周期: M15

  • 最低入金: $300

  • 推荐入金: $500 - $1,000

  • 账户类型: ECN、Raw 或 Razor（强烈推荐低点差账户）

  • 杠杆: 最低 1:100（推荐 1:500）

  • 执行模式: 对冲模式 (Hedging)

  • VPS: 推荐使用，以确保系统稳定不间断运行

核心功能

  • 市场结构分析 (Market Structure Analysis): 系统持续评估实时波动性，以识别关键的波段高点和低点（swing highs and lows），并据此放置相应的挂单。

  • 动态风险管理 (Dynamic Risk Management): 止盈和止损水平会根据当前的市场波动性自动调整。系统为每笔交易维持一个明确的止损与止盈比例上限。

  • 仓位管理 (Position Management): 包含自动盈亏平衡（Break-Even）功能和阶梯式移动止损（Trailing Stop），在活跃仓位达到预设阈值后进行管理。

  • 日期与时间过滤 (Time and Day Filters):

    • 周五过滤器 (Friday Filter): 内置选项可在周末收盘前停止交易，以规避周一开盘价格跳空（Price gaps）的风险。

    • 节假日暂停 (Holiday Pause): 在新年期间自动暂停交易的功能。

    • 交易时段过滤 (Session Filters): 仅在指定的市场时间段内运行，以契合标准的交易量活跃期。

安装说明

将此智能交易系统（EA）加载到所选交易品种的 M15 图表上，在输入参数（Inputs）中调整您偏好的风险设置，并确保已开启“自动交易”（Auto Trading）功能。

评分 11
Nuttiruj Pongwuttisak
23
Nuttiruj Pongwuttisak 2026.07.02 09:53 
 

Good EA and stable results.

Vikram Joshi
79
Vikram Joshi 2026.04.07 11:21 
 

Product looks promising with good initial performance. The team has been very responsive, and the support provided has been quick and helpful. Looking forward to seeing how it performs in the long run.

Taveesak Wongathiwat
225
Taveesak Wongathiwat 2026.04.06 04:11 
 

Good EA with stable results. Works well in normal market conditions.

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4.06 (36)
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最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
专家
这是一个专为黄金（XAUUSD）交易而开发的全自动 MetaTrader 5 智能交易系统（Expert Advisor）。其交易逻辑专门针对黄金市场的特点而设计，包括快速的价格波动、剧烈的市场反转以及高波动性。该 EA 能够在对执行速度、交易纪律和精确仓位管理要求极高的市场环境中实现全自动交易。 该系统专注于严格的交易管理、快速响应市场变化以及受控的出场策略。其核心理念非常简单：通过移动止损（Trailing Stop）让盈利交易尽可能延续，同时使用固定止损（Stop Loss）保护每一笔交易，并在 M1 时间周期出现反向信号时提前平掉亏损仓位，从而进一步控制风险。 信号：  https://www.mql5.com/en/signals/2378776 特别优惠价格： 当前价格仅适用于前 40 份授权。售出 40 份后，EA 的价格将上涨 100 美元 ，调整为 599 美元 。 核心理念 本智能交易系统专为希望使用自动化黄金（XAUUSD）交易工具，并需要清晰、实用仓位管理机制的交易者设计。 EA 采用趋势跟随策略，在主趋势方向上的回调中寻找入场机会，从而在已有趋势中获得更有利的
作者的更多信息
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibona
Candle Breakout Oscillator MT4
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) 代码优势解释（不涉及具体代码） 1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到： 买方主导时（多头）。 卖方主导时（空头）。 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。 2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围： 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。 3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”： 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。 4. 清晰的趋势提示 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。 5. 性能与稳定性 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开
ICT Concept MT5
Sathit Sukhirun
指标
该系统就像一个“高级图表分析和交易计划助手”，它将机构交易原则（聪明的钱概念，Smart Money Concepts）完全自动化。在排除新闻和安全功能后，使用该系统的主要优势和好处直接集中在交易效率上，具体如下： 1. 减轻分析负担并消除情感偏见（自动化和无偏见分析） 自动市场结构分析： 该系统充当交易者的眼睛，自动寻找并绘制关键的趋势反转点、重要的入场区域（订单块，Order Blocks）、价格失衡（合理价值缺口，Fair Value Gaps）以及流动性清扫点（Liquidity）。 系统化决策： 由于系统根据严格预设的逻辑绘制各个区域，这使得交易者在看图时避免了“过度思考”或凭感觉行事。这极好地培养了严格的交易纪律。 2. 智能适应市场波动（动态适应性） 系统不再使用传统的固定参数，而是配备了**动态流动性智能（Dynamic Liquidity Intelligence）**功能。它能根据当时的实际市场波动进行计算和调整，使得寻找波段点变得灵活、主动，且高度准确地符合当前市场状况。 3. 自动评估入场点和盈利目标（自动测量和目标定位） 一旦系统检测到市场结构发生变化，它会自
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
指标
how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result : This determines
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
指标
how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result : This determines
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn automatically
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibonacc
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (2)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility) 优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Wee
Wedge Pattern MT4
Sathit Sukhirun
指标
Chinese 这款指标就像是为热衷于图表形态交易的交易者提供的高级图表分析助手。它的设计初衷是减轻视觉分析的负担，并提高盈利的准确性。 从实际应用角度来看，这款指标的主要优势如下： 1. 自动形态检测 (Automated Pattern Detection) 节省时间并减少偏见： 您无需再手动绘制趋势线。指标会寻找价格波段的高低点（Pivot High/Low），并在价格结构符合条件时，自动绘制出上升楔形（Rising Wedge）和下降楔形（Falling Wedge）的框架。 涵盖所有情况： 能够检测正在形成的形态、突破（Breakout）的瞬间，甚至是失败（Failed）的形态，让您清晰地掌握市场全貌。 2. 内置目标和斐波那契止盈 (Built-in Targets & Fibonacci TP) 自动计算目标： 当发生突破时，系统会根据楔形开口的宽度立即计算出主要目标（Main Target）距离，让您明确知道该把止盈（Take Profit）设在哪里。 支持分批平仓 (Scaling Out)： 划出多达5个级别的斐波那契线作为子止盈点，非常适合喜欢在关键支撑/阻力位分
Auto Chart Patterns MT4
Sathit Sukhirun
指标
Auto Chart Patterns This indicator is comprehensively designed to elevate technical chart analysis, making it systematic and highly accurate. It offers the following outstanding advantages: Automated Pattern Recognition: It can comprehensively detect key classic chart patterns, including Channels, Wedges, and Triangles. This saves time spent on manual drawing and is highly beneficial for finding trend-following breakout entries, especially in highly volatile and fast-moving markets or assets. Mu
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防止你
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
购买此指标，您就可以免费获得 ICT Concept MT5 或任何其他指标！ 私信了解更多详情！ 指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Mul
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，立
Candle Breakout Oscillator MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) 代码优势解释（不涉及具体代码） 1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到： 买方主导时（多头）。 卖方主导时（空头）。 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。 2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围： 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。 3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”： 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。 4. 清晰的趋势提示 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。 5. 性能与稳定性 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开
Wedge Pattern MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese 这款指标就像是为热衷于图表形态交易的交易者提供的高级图表分析助手。它的设计初衷是减轻视觉分析的负担，并提高盈利的准确性。 从实际应用角度来看，这款指标的主要优势如下： 1. 自动形态检测 (Automated Pattern Detection) 节省时间并减少偏见： 您无需再手动绘制趋势线。指标会寻找价格波段的高低点（Pivot High/Low），并在价格结构符合条件时，自动绘制出上升楔形（Rising Wedge）和下降楔形（Falling Wedge）的框架。 涵盖所有情况： 能够检测正在形成的形态、突破（Breakout）的瞬间，甚至是失败（Failed）的形态，让您清晰地掌握市场全貌。 2. 内置目标和斐波那契止盈 (Built-in Targets & Fibonacci TP) 自动计算目标： 当发生突破时，系统会根据楔形开口的宽度立即计算出主要目标（Main Target）距离，让您明确知道该把止盈（Take Profit）设在哪里。 支持分批平仓 (Scaling Out)： 划出多达5个级别的斐波那契线作为子止盈点，非常适合喜欢在关键支撑/阻力位分
Auto Chart Patterns MT5
Sathit Sukhirun
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Auto Chart Patterns This indicator is comprehensively designed to elevate technical chart analysis, making it systematic and highly accurate. It offers the following outstanding advantages: Automated Pattern Recognition: It can comprehensively detect key classic chart patterns, including Channels, Wedges, and Triangles. This saves time spent on manual drawing and is highly beneficial for finding trend-following breakout entries, especially in highly volatile and fast-moving markets or assets. Mu
筛选:
Pattarawin Sungkamanee
80
Pattarawin Sungkamanee 2026.07.06 05:03 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.07.06 05:04
Thank you so much! Your review means the world to me.
Nuttiruj Pongwuttisak
23
Nuttiruj Pongwuttisak 2026.07.02 09:53 
 

Good EA and stable results.

Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.07.02 09:57
Thank you so much! Your review means the world to me.
chaiwat Sata
23
chaiwat Sata 2026.05.23 12:19 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.05.23 12:21
Thank you so much! Your review means the world to me.
Requiem Rachaloz
23
Requiem Rachaloz 2026.05.13 07:55 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.05.13 08:03
Thank you so much! Your review means the world to me.
Lee Kevin
260
Lee Kevin 2026.04.10 12:33 
 

1 trade lose 10%,win0.2%,why wan do this noob ea?

Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.06.14 14:51
Let me clarify: I think there might be a misunderstanding. If you take a 10% loss, you would need at least a 2–4% gain [to recover effectively]. I am trying to incorporate an 80%+ win rate to help recover losses much faster, rather than just 0.2%, which is far below what is realistic. I understand your concerns and sincerely apologize for the EA's recent performance, which may not have met your expectations. The market was highly volatile and simply did not align with the system's trading conditions. However, the system has now weathered that period and is back to generating profits as usual. Investing with an EA requires a long-term perspective. Therefore, I would like to "let time and long-term trading statistics prove" the efficiency of this system. Thank you for your feedback and continued support.
Vikram Joshi
79
Vikram Joshi 2026.04.07 11:21 
 

Product looks promising with good initial performance. The team has been very responsive, and the support provided has been quick and helpful. Looking forward to seeing how it performs in the long run.

Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.08 08:29
Thank you so much! Your review means the world to me.
oreokob
26
oreokob 2026.04.07 08:22 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.07 08:22
Thank you so much! Your review means the world to me.
Taveesak Wongathiwat
225
Taveesak Wongathiwat 2026.04.06 04:11 
 

Good EA with stable results. Works well in normal market conditions.

Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.06 04:12
Thank you so much! Your review means the world to me.
Tammarat Jarernlabsukying
251
Tammarat Jarernlabsukying 2026.04.03 06:59 
 

This is the most reliable EA I've tried. The administrator answers all questions and makes profits efficiently.

Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
Pump Nawan
23
Pump Nawan 2026.04.03 04:38 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
eduraspe1
26
eduraspe1 2026.04.02 08:01 
 

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Sathit Sukhirun
4358
来自开发人员的回复 Sathit Sukhirun 2026.04.05 10:13
"Thank you so much! Your review means the world to me.
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