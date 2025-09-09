SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mesin Forex HW
Bismar Maulani

Mesin Forex HW

Bismar Maulani
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
Headway-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
28 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (26.32%)
En iyi işlem:
21.51 USD
En kötü işlem:
-10.94 USD
Brüt kâr:
131.56 USD (8 691 pips)
Brüt zarar:
-51.48 USD (6 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.67 USD (7)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
99.61%
Maks. mevduat yükü:
164.98%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
19 (50.00%)
Satış işlemleri:
19 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-5.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.53 USD (3)
Aylık büyüme:
40.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.53 USD (11.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.31% (19.53 USD)
Varlığa göre:
63.10% (100.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
USDCAD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 72
USDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.5K
USDCAD -1.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.51 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 21:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 08:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 07:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mesin Forex HW
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
107
USD
8
100%
38
73%
100%
2.55
2.11
USD
63%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.