İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
94 (56.28%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (43.71%)
En iyi işlem:
76.48 USD
En kötü işlem:
-51.03 USD
Brüt kâr:
1 390.39 USD (72 445 pips)
Brüt zarar:
-747.65 USD (34 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (101.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.29 USD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
146 (87.43%)
Satış işlemleri:
21 (12.57%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
14.79 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-86.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.53 USD (6)
Aylık büyüme:
15.53%
Yıllık tahmin:
188.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.57 USD
Maksimum:
151.79 USD (15.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.04% (151.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|643
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.48 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +101.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
