Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.27 × 70 ICMarketsSC-Live25 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 2380 GOMarketsIntl-Real 9 0.33 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.43 × 37 ICMarketsSC-Live19 0.56 × 71 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.79 × 119 VantageInternational-Live 4 0.91 × 11 ICMarketsSC-Live04 1.14 × 1233 ICMarketsSC-Live23 1.16 × 88 ICMarketsSC-Live07 1.32 × 2357 ICMarketsSC-Live11 1.40 × 820 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live27 1.99 × 178 ICMarkets-Live19 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 8 Forex.comUK-Live 114 2.00 × 1 72 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya