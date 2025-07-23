- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
190 (50.13%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (49.87%)
En iyi işlem:
93.13 USD
En kötü işlem:
-48.96 USD
Brüt kâr:
2 104.41 USD (193 917 pips)
Brüt zarar:
-1 491.40 USD (129 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (353.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
353.14 USD (17)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
83.32%
Maks. mevduat yükü:
8.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
296 (78.10%)
Satış işlemleri:
83 (21.90%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
11.08 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-91.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.11 USD (6)
Aylık büyüme:
49.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
360.39 USD
Maksimum:
368.21 USD (20.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.69% (368.21 USD)
Varlığa göre:
4.80% (107.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|GBPUSD
|45
|XAUJPY
|43
|EURUSD
|42
|USDJPY
|32
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|21
|EURJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|586
|GBPUSD
|-83
|XAUJPY
|52
|EURUSD
|-13
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|69
|EURGBP
|-32
|EURJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPUSD
|-3.9K
|XAUJPY
|8.6K
|EURUSD
|-398
|USDJPY
|-127
|GBPJPY
|4.3K
|EURGBP
|-879
|EURJPY
|914
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.13 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +353.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.27 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 71
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.79 × 119
|
VantageInternational-Live 4
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.16 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 2357
|
ICMarketsSC-Live11
|1.40 × 820
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|1.99 × 178
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|2.00 × 1
