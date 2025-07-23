SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldTrend 6
You Ming Xing

GoldTrend 6

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
190 (50.13%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (49.87%)
En iyi işlem:
93.13 USD
En kötü işlem:
-48.96 USD
Brüt kâr:
2 104.41 USD (193 917 pips)
Brüt zarar:
-1 491.40 USD (129 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (353.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
353.14 USD (17)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
83.32%
Maks. mevduat yükü:
8.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
296 (78.10%)
Satış işlemleri:
83 (21.90%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
11.08 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-91.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.11 USD (6)
Aylık büyüme:
49.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
360.39 USD
Maksimum:
368.21 USD (20.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.69% (368.21 USD)
Varlığa göre:
4.80% (107.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 157
GBPUSD 45
XAUJPY 43
EURUSD 42
USDJPY 32
GBPJPY 24
EURGBP 21
EURJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 586
GBPUSD -83
XAUJPY 52
EURUSD -13
USDJPY 6
GBPJPY 69
EURGBP -32
EURJPY 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
GBPUSD -3.9K
XAUJPY 8.6K
EURUSD -398
USDJPY -127
GBPJPY 4.3K
EURGBP -879
EURJPY 914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.13 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +353.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.27 × 70
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
GOMarketsIntl-Real 9
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.56 × 71
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.79 × 119
VantageInternational-Live 4
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1233
ICMarketsSC-Live23
1.16 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 2357
ICMarketsSC-Live11
1.40 × 820
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.99 × 178
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
2.00 × 1
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.05 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldTrend 6
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
2.1K
USD
10
100%
379
50%
83%
1.41
1.62
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.