Sideways Trader Pro EA mr

SIDEWAYS TRADER PRO EA - gelişmiş bir çift pariteli grid işlem sistemidir!

Robot, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. M5 timeframe!









EA'nın öne çıkan özellikleri:

- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.

- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.

- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir.

- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik grid oluşturur.

- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanmanız yeterlidir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- Zaman Aralığı: M5.

- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.

- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.

- EA'da Bilgi Ekranı bulunur - bağlı olduğu forex çiftinin güncel Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.

- Bilgi Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz.





Nasıl kurulur:

- Aşağıdaki 2 grafiği açın:

NZDCAD, AUDNZD.

- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.

- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ:

- Al/Sat için MAGIC parametreleri her zaman farklı olmalıdır.

- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_files'ı kullanın.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.