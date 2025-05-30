SmartChoise MT4
- Uzman Danışmanlar
- Gabriel Costin Floricel
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
SmartChoise MT4 EA – XAU/USD (Altın) için M15 Zaman Diliminde Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi
-
Kullanıcı Kılavuzu: Profil sayfamda bulunan bağlantıdan ulaşılabilir.
Şu anda MT5 sürümüyle aynıdır — bazı seçenekler MT4 sürümünden kaldırılmıştır, ancak mevcut tüm ayarlar orada açıklanmıştır.
Özel bir MT4 kılavuzu gelecekte yayınlanacaktır.
-
SmartChoise MT4, uzun vadeli ve kontrollü büyüme için tasarlanmış, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir sinir ağı motoru ile çalışır.
Akıllı girişler, kontrollü risk, ve istikrarlı toparlanma sağlamak için geliştirilmiştir — martingale kullanılmaz.
-
Bu EA, tutarlılık, şeffaflık, ve riski konforla dengeleme esnekliğini önemseyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
-
Sinir Ağı Destekli Kararlar: Canlı verileri sürekli analiz ederek ticaret davranışlarını ayarlar.
-
Martingale Yok: Büyümeyi sürdürülebilir şekilde destekler, riski katlamaz.
-
Dinamik Lot Boyutlandırma: Öz sermaye, volatilite, trend gücü ve piyasa koşullarına göre ayarlanır.
-
Birden Çok Risk Seviyesi: Düşük, Orta, Yüksek, Aşırı
-
Ticaret Stilleri: Muhafazakâr (daha az işlem), Agresif (daha fazla işlem)
-
Sadece Trend Stratejisi: Güçlendirilmiş ve güvenilirlik için optimize edilmiş
-
Gelişmiş Toparlanma Sistemi: Çekilmeleri akıllıca yönetir
-
Sanal Kâr Al, Zarar Durdur & İz Sür Durdur (brokerdan gizli)
-
Destek/Direnç & Mum Çubuğu Tespiti (isteğe bağlı)
-
Haber Filtresi: Büyük olaylar etrafında işlemleri duraklatır
-
Manuel girişler ve toparlanmalar için yerleşik panel düğmeleri
-
Küçük hesaplar, sınırlı çekilme kapasitesi nedeniyle toparlanmaya dayalı stratejiler için ideal olmayabilir.
-
Daha küçük bakiyelerde daha güvenli ticaret için Sert Durdurma % ve SL kullanın.
-
Toparlanma sistemini devre dışı bırakmak veya sabit lot boyutu kullanmak, EA’yı basit bir TP/SL botuna dönüştürür.
-
Kâr Al veya İz Sür Durdur ayarlandığında, EA’nın iç kâr mantığı devre dışı kalır. İşlemler yalnızca belirlenen TP veya iz sür seviyesine ulaştığında kapanır.
-
Sinir ağı adaptif olduğu için geriye dönük testler canlı sonuçları yansıtmaz. Daima önce demo hesapta test edin.
-
Küçük Hesaplar:
-
Düşük veya Orta Risk kullanın.
-
Sermaye koruması ve istikrarlı büyüme odaklı olun.
-
-
Büyük Hesaplar / Deneyimli Kullanıcılar:
-
Yüksek veya Aşırı Riski deneyebilir.
-
Daha geniş çekilme toleransına sahip stratejiler için uygundur.
-
-
Risk Seviyesi: Düşük (1), Orta (2), Yüksek (3), Aşırı (4)
-
Ticaret Stili: Muhafazakâr (C) (daha az işlem, daha düşük risk) veya Agresif (A) (daha fazla işlem, daha yüksek risk)
-
Sert Durdurma %: Günlük kayıp limiti (örn. 20 = %20 öz sermaye çekilmesi maksimum)
-
Maksimum Spread: Volatil dönemlerde girişleri sınırlar
-
Sanal (Gizli) İz Sür Zarar Durdur: SL seviyeleri yalnızca EA tarafından dahili olarak yönetilir. Bu daha iyi koruma sağlar ve istenmeyen müdahaleleri önler.
-
Haber Filtresi:
-
Yüksek etkili haberlerden önce/sonra girişleri duraklatır (Düşük, Orta, Yüksek)
-
Haber öncesi/sonrası duraklatma süresini özelleştirin
-
Not: Haber filtrelemesi için WebRequest etkinleştirilmelidir.
-
Her işlemde kullanılan stratejiyi belirten bir yorum bulunur:
-
NN = Sinir Ağı
-
TR = Trend
-
R = Toparlanma
-
M = Panel düğmeleriyle manuel giriş
-
MR = Panel düğmeleriyle manuel toparlanma
Örnek:
SmartChoise_4A_NN — aşağıdaki anlama gelir:
-
aşırı risk (4) — 1 = Düşük, 2 = Orta, 3 = Yüksek, 4 = Aşırı
-
agresif (A) — C = muhafazakâr, A = agresif
-
Sinir Ağı (NN) stratejisi — NN = Sinir Ağı, TR = Trend
-
EA’yı canlı hesapta kullanmadan önce her zaman bir demo hesapta test edin. Seçtiğiniz ayarlarla ve broker ile nasıl çalıştığını anlamanızı sağlar ve riskinizin beklentilerinizle uyumlu olmasını sağlar.
-
Riski çeşitlendirmek için farklı Magic Number'larla birden fazla grafik çalıştırabilirsiniz.
-
Kullanımı daha güvenli ve kolay hale getirmek için lot büyüklüğünü artıran çoğu seçenek kaldırıldı. Bazı kullanıcılar etkilerini tam olarak anlamadan fazla risk alıyordu.
-
Bazı stratejiler çok riskliydi; bu yüzden sinir ağı geliştirildi ve sadece Trend Stratejisi'nin iyileştirilmiş ve daha kararlı sürümü korundu.
-
Mevcut ayarların çoğu MT5 sürümüyle benzerdir, bu yüzden canlı hesapta kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.
-
Not: Kâr Al veya İz Sür Durdur ayarlarsanız, EA’nın iç kâr mantığı devre dışı kalır. İşlemler yalnızca belirlediğiniz Kâr Al veya İz Sür Durdur seviyesine ulaştığında kapanır.
