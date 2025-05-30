SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – XAU/USD (Altın) için M15 Zaman Diliminde Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi

  • Kullanıcı Kılavuzu: Profil sayfamda bulunan bağlantıdan ulaşılabilir.
    Şu anda MT5 sürümüyle aynıdır — bazı seçenekler MT4 sürümünden kaldırılmıştır, ancak mevcut tüm ayarlar orada açıklanmıştır.
    Özel bir MT4 kılavuzu gelecekte yayınlanacaktır.

  • SmartChoise MT4, uzun vadeli ve kontrollü büyüme için tasarlanmış, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir sinir ağı motoru ile çalışır.
    Akıllı girişler, kontrollü risk, ve istikrarlı toparlanma sağlamak için geliştirilmiştir — martingale kullanılmaz.

  • Bu EA, tutarlılık, şeffaflık, ve riski konforla dengeleme esnekliğini önemseyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Temel Teknoloji

  • Sinir Ağı Destekli Kararlar: Canlı verileri sürekli analiz ederek ticaret davranışlarını ayarlar.

  • Martingale Yok: Büyümeyi sürdürülebilir şekilde destekler, riski katlamaz.

  • Dinamik Lot Boyutlandırma: Öz sermaye, volatilite, trend gücü ve piyasa koşullarına göre ayarlanır.

Temel Özellikler

  • Birden Çok Risk Seviyesi: Düşük, Orta, Yüksek, Aşırı

  • Ticaret Stilleri: Muhafazakâr (daha az işlem), Agresif (daha fazla işlem)

  • Sadece Trend Stratejisi: Güçlendirilmiş ve güvenilirlik için optimize edilmiş

  • Gelişmiş Toparlanma Sistemi: Çekilmeleri akıllıca yönetir

  • Sanal Kâr Al, Zarar Durdur & İz Sür Durdur (brokerdan gizli)

  • Destek/Direnç & Mum Çubuğu Tespiti (isteğe bağlı)

  • Haber Filtresi: Büyük olaylar etrafında işlemleri duraklatır

  • Manuel girişler ve toparlanmalar için yerleşik panel düğmeleri

Önemli Notlar

  • Küçük hesaplar, sınırlı çekilme kapasitesi nedeniyle toparlanmaya dayalı stratejiler için ideal olmayabilir.

  • Daha küçük bakiyelerde daha güvenli ticaret için Sert Durdurma % ve SL kullanın.

  • Toparlanma sistemini devre dışı bırakmak veya sabit lot boyutu kullanmak, EA’yı basit bir TP/SL botuna dönüştürür.

  • Kâr Al veya İz Sür Durdur ayarlandığında, EA’nın iç kâr mantığı devre dışı kalır. İşlemler yalnızca belirlenen TP veya iz sür seviyesine ulaştığında kapanır.

  • Sinir ağı adaptif olduğu için geriye dönük testler canlı sonuçları yansıtmaz. Daima önce demo hesapta test edin.

Önerilen Kullanım

  • Küçük Hesaplar:

    • Düşük veya Orta Risk kullanın.

    • Sermaye koruması ve istikrarlı büyüme odaklı olun.

  • Büyük Hesaplar / Deneyimli Kullanıcılar:

    • Yüksek veya Aşırı Riski deneyebilir.

    • Daha geniş çekilme toleransına sahip stratejiler için uygundur.

Temel Yapılandırma

  • Risk Seviyesi: Düşük (1), Orta (2), Yüksek (3), Aşırı (4)

  • Ticaret Stili: Muhafazakâr (C) (daha az işlem, daha düşük risk) veya Agresif (A) (daha fazla işlem, daha yüksek risk)

  • Sert Durdurma %: Günlük kayıp limiti (örn. 20 = %20 öz sermaye çekilmesi maksimum)

  • Maksimum Spread: Volatil dönemlerde girişleri sınırlar

  • Sanal (Gizli) İz Sür Zarar Durdur: SL seviyeleri yalnızca EA tarafından dahili olarak yönetilir. Bu daha iyi koruma sağlar ve istenmeyen müdahaleleri önler.

  • Haber Filtresi:

    • Yüksek etkili haberlerden önce/sonra girişleri duraklatır (Düşük, Orta, Yüksek)

    • Haber öncesi/sonrası duraklatma süresini özelleştirin

    • Not: Haber filtrelemesi için WebRequest etkinleştirilmelidir.

İşlem Yorumları

Her işlemde kullanılan stratejiyi belirten bir yorum bulunur:

  • NN = Sinir Ağı

  • TR = Trend

  • R = Toparlanma

  • M = Panel düğmeleriyle manuel giriş

  • MR = Panel düğmeleriyle manuel toparlanma

Örnek:
SmartChoise_4A_NN — aşağıdaki anlama gelir:

  • aşırı risk (4) — 1 = Düşük, 2 = Orta, 3 = Yüksek, 4 = Aşırı

  • agresif (A) — C = muhafazakâr, A = agresif

  • Sinir Ağı (NN) stratejisi — NN = Sinir Ağı, TR = Trend

Canlı İşlem Öncesi

  • EA’yı canlı hesapta kullanmadan önce her zaman bir demo hesapta test edin. Seçtiğiniz ayarlarla ve broker ile nasıl çalıştığını anlamanızı sağlar ve riskinizin beklentilerinizle uyumlu olmasını sağlar.

  • Riski çeşitlendirmek için farklı Magic Number'larla birden fazla grafik çalıştırabilirsiniz.

Ekstra Notlar

  • Kullanımı daha güvenli ve kolay hale getirmek için lot büyüklüğünü artıran çoğu seçenek kaldırıldı. Bazı kullanıcılar etkilerini tam olarak anlamadan fazla risk alıyordu.

  • Bazı stratejiler çok riskliydi; bu yüzden sinir ağı geliştirildi ve sadece Trend Stratejisi'nin iyileştirilmiş ve daha kararlı sürümü korundu.

  • Mevcut ayarların çoğu MT5 sürümüyle benzerdir, bu yüzden canlı hesapta kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.

  • Not: Kâr Al veya İz Sür Durdur ayarlarsanız, EA’nın iç kâr mantığı devre dışı kalır. İşlemler yalnızca belirlediğiniz Kâr Al veya İz Sür Durdur seviyesine ulaştığında kapanır.


Lester David Saldana Reyes
409
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.36 (67)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Uzman Danışmanlar
SmartBid – XAU/USD için M10 Zaman Çerçevesinde Sinir Ağı Tabanlı Ticaret Sistemi Piyasa koşullarına göre giriş ve çıkış noktalarını optimize etmek için sinir ağı kullanan gelişmiş bir ticaret sistemi. Akıllı ticaret yönetimi, risk ayarlı pozisyon büyüklüğü ve genel zarar yönetimi için entegre bir toparlanma stratejisi sunmak üzere tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir risk seviyeleri, spread filtreleri, stop loss ayarları ve ticaret saatleri ile bu EA, veri odaklı bir otomatik ticaret yaklaşımı ara
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Yardımcı programlar
SmartLimits - Görsel Bekleyen Emir Yöneticisi SmartLimits , bekleyen emirlerinizi doğrudan grafikte tam görsel kontrolle yönetmenizi sağlayan profesyonel bir işlem aracıdır. MetaTrader emir pencerelerini açmadan, sezgisel bir grafik paneli üzerinden Alım (Buy) veya Satım (Sell) Limit ve Stop emirleri oluşturmanıza, ayarlamanıza ve onaylamanıza olanak tanır. Bu araç, tekrarlayan işlemleri en aza indirip olası giriş hatalarını azaltarak, emirlerini hızlı ve düzenli bir şekilde görsel olarak yönetm
FREE
Lester David Saldana Reyes
409
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

