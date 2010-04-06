Sideways Trader Pro EA mr

SIDEWAYS TRADER PRO EA는 고급 더블페어 그리드 트레이딩 시스템입니다!

로봇은 시장 상황에 자동으로 적응합니다. M5 timeframe!









EA의 주요 기능:

- 진입 및 청산 시점은 시장 변동성에 따라 EA에 의해 자동으로 조정됩니다.

- Expert Advisor는 각 통화쌍에 대한 매수 및 매도 주문을 동시에 관리할 수 있습니다.

- EA는 두 통화쌍에 대해 동시에 실행 가능합니다.

- 로봇은 변동성에 따라 자동으로 동적 그리드를 구축합니다.

- 스프레드 제한 없음 - 모든 계좌에서 EA를 사용할 수 있습니다.

- 시스템은 많은 스캘퍼처럼 수수료에 비용을 낭비하지 않으며, 일반 계좌를 사용합니다.

- 계좌 잔액에 따라 자동 랏 계산

- 기간: M5.

- 거래 통화쌍: NZDCAD, AUDNZD.

- 운영 시간: EA는 24시간 연중무휴 운영됩니다.

- EA에는 정보 표시 기능이 있습니다. EA가 연결된 외환쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 마진도 표시됩니다.

- 정보 표시는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.





설치 방법:

- 다음 차트 두 개를 엽니다.

NZDCAD, AUDNZD

- 각 차트에서 M5 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.

- EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다.

- EA가 작업을 수행하도록 PC를 24시간 내내 실행해 두거나(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).





중요:

- 매수/매도 매개변수는 항상 달라야 합니다.

- MAGIC은 다른 쌍에서 유사해서는 안 됩니다. 권장하는 Set_files를 사용하세요.

본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.