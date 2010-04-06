Sideways Trader Pro EA mr
SIDEWAYS TRADER PRO EA est un système de trading avancé sur grille à double paire !
Ce robot s'adapte automatiquement aux conditions du marché. M5 timeframe!
Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading :
Caractéristiques principales :
- Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché.
- Ce conseiller expert peut gérer simultanément les ordres d'achat et de vente sur chaque paire.
- L'EA peut fonctionner sur 2 paires simultanément.
- Le robot construit automatiquement une grille dynamique en fonction de la volatilité.
- Aucune exigence de spread serré : l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.
- Ce système ne génère pas de commissions inutiles, contrairement à de nombreux scalpeurs ; un compte standard suffit.
- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.
- Unité de temps : M5.
- Paires de trading : NZDCAD, AUDNZD. - Heures de fonctionnement : L'EA fonctionne 24h/24 et 5j/7.
- L'EA dispose d'un affichage d'informations indiquant le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.
- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- L'affichage d'informations peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique.
Installation :
- Ouvrez les deux graphiques suivants :
NZDCAD, AUDNZD.
- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur chaque graphique.
- Associez l'Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA.
- Laissez votre ordinateur allumé en permanence (ou utilisez un VPS) pour permettre à l'EA de fonctionner.
IMPORTANT :
- Les paramètres MAGIC pour l'achat et la vente doivent toujours être différents. Les MAGICs ne doivent pas être similaires sur différentes paires ; utilisez les fichiers de configuration recommandés.
Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur ce site web MQL5.