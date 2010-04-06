Sideways Trader Pro EA mr

SIDEWAYS TRADER PRO EA: ¡Un avanzado sistema de trading de doble par con rejilla!

El robot se adapta automáticamente a las condiciones del mercado. M5 timeframe!





Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





Características destacadas del EA:

- Los puntos de entrada y salida se ajustan automáticamente según la volatilidad del mercado.

- El Asesor Experto puede gestionar órdenes de compra y venta en cada par simultáneamente.

- El EA puede operar con 2 pares simultáneamente.

- El robot crea una rejilla dinámica automáticamente según la volatilidad.

- Sin requisitos de spread ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.

- El sistema no genera comisiones innecesarias como muchos scalpers; simplemente utilice una cuenta estándar para ello.

- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.

- Marco temporal: M5.

- Pares de trading: NZDCAD, AUDNZD.

- Horario de funcionamiento: El EA funciona 24/5.

- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo de la cuenta, el capital y los márgenes.

- La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico.





Instalación:

- Abra los siguientes dos gráficos:

NZDCAD, AUDNZD.

- Seleccione el marco temporal M5 en cada gráfico.

- Vincule el Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el archivo de configuración correspondiente al EA.

- Deje el ordenador encendido 24/7 (o utilice un VPS en lugar del ordenador) para que el EA funcione correctamente.





IMPORTANTE:

- Los parámetros MAGIC para compra y venta siempre deben ser diferentes. Las operaciones MAGIC no deben ser similares en diferentes pares; utilice los archivos Set_file recomendados.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.