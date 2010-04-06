Sideways Trader Pro EA mr
- Experten
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 25.17
- Aktivierungen: 5
SIDEWAYS TRADER PRO EA – ein fortschrittliches Grid-Trading-System für zwei Währungspaare!
Der Roboter passt sich automatisch den Marktbedingungen an. M5 timeframe!
Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:
Hervorragende Funktionen des EA:
- Ein- und Ausstiegspunkte werden vom EA automatisch an die Marktvolatilität angepasst.
- Der Expert Advisor kann Kauf- und Verkaufsaufträge für jedes Währungspaar gleichzeitig verwalten.
- Der EA kann gleichzeitig mit zwei Währungspaaren betrieben werden.
- Der Roboter erstellt das Grid automatisch dynamisch, abhängig von der Volatilität.
- Keine engen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.
- Das System verschwendet kein Geld für Kommissionen wie viele Scalper; verwenden Sie einfach ein Standardkonto.
- Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.
- Zeitrahmen: M5.
- Handelspaare: NZDCAD, AUDNZD.
- Betriebszeit: 24/5.
- Der Expert Advisor (EA) verfügt über eine Infoanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.
- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
- Die Infoanzeige kann an jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden.
Installation:
- Öffnen Sie die folgenden beiden Charts:
NZDCAD und AUDNZD.
- Wählen Sie in jedem Chart den M5-Zeitrahmen.
- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.
- Weisen Sie dem EA die entsprechende „Set_file“ zu.
- Lassen Sie Ihren PC dauerhaft laufen (oder verwenden Sie einen VPS anstelle Ihres PCs), damit der EA seine Aufgaben erfüllen kann.
WICHTIG:
- Die MAGIC-Parameter für Kauf und Verkauf müssen immer unterschiedlich sein.
- Die MAGICs dürfen auf verschiedenen Paaren nicht identisch sein – verwenden Sie die empfohlenen Set-Dateien.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.