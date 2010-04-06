Sideways Trader Pro EA mr
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 25.17
- Ativações: 5
SIDEWAYS TRADER PRO EA - é um sistema avançado de negociação em grade de pares duplos!
O robô se adapta automaticamente às condições de mercado. M5 timeframe!
Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação:
Recursos de destaque do EA:
- Os pontos de entrada e saída são ajustados automaticamente pelo EA, dependendo da volatilidade do mercado.
- O Expert Advisor pode gerenciar ordens de compra e venda em cada par simultaneamente.
- O EA pode operar em 2 pares simultaneamente.
- O robô também constrói uma grade dinâmica automaticamente, dependendo da volatilidade.
- Sem requisitos de spread apertados - o EA pode ser usado em qualquer conta.
- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões como muitos scalpers; basta usar uma conta padrão para isso.
- Cálculo automático de lotes com base no saldo da conta.
- Timeframe: M5.
- Pares de negociação: NZDCAD, AUDNZD.
- Horário de operação: O EA opera 24 horas por dia, 5 dias por semana. - O EA possui um Display de Informações que exibe o Spread e os Swaps atuais do par de moedas ao qual está anexado.
- O Display também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.
- É possível posicionar o Display de Informações em qualquer canto do gráfico.
Como instalar:
- Abra os 2 seguintes gráficos:
NZDCAD, AUDNZD.
- Selecione o timeframe M5 em cada gráfico.
- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.
- Deixe o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use um VPS em vez de um computador) para que o EA execute suas tarefas.
IMPORTANTE:
- Os parâmetros MAGIC para Compra/Venda devem sempre ser diferentes.
- Os MAGICs não devem ser semelhantes em pares diferentes - use os Set_files recomendados. É um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.