Sideways Trader Pro EA mr

Советник SIDEWAYS TRADER PRO — это продвинутая система торговли по сетке для двух пар!

Робот автоматически адаптируется к рыночным условиям. M5 timeframe!









Отличительные особенности советника:

- Точки входа и выхода автоматически корректируются советником в зависимости от волатильности рынка.

- Советник может одновременно управлять ордерами на покупку и продажу по каждой паре.

- Советник может работать на двух парах одновременно.

- Робот также автоматически строит динамическую сетку в зависимости от волатильности.

- Нет жестких требований к спреду — Советник можно использовать на любом счете.

- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы, просто используйте стандартный счет.

- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.

- Таймфрейм: M5.

- Торговые пары: NZDCAD, AUDNZD.

- Время работы: советник работает круглосуточно.

- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу.

- Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика.





Как установить:

- Откройте 2 следующих графика:

NZDCAD, AUDNZD.

- Выберите таймфрейм M5 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.

- Оставьте компьютер включенным круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы советник мог выполнять свою работу.





ВАЖНО:

- Параметры MAGIC для покупки/продажи всегда должны быть разными.

- MAGIC не должны совпадать на разных парах — используйте рекомендуемые Set_files.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.