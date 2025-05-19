Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar.

Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkronizasyonunu, işlem değişikliklerini, kısmi kapatmaları ve Close By işlemlerini destekler. Demo ve gerçek hesaplarla uyumludur, trade veya yatırımcı şifreleriyle çalışabilir ve Persistent Trade Memory teknolojisi sayesinde EA, terminal veya VPS yeniden başlatılsa bile işlemler geri yüklenir. Birden fazla Master ve Slave aynı anda benzersiz kimliklerle yönetilebilir ve broker farkları otomatik olarak önek/son ek ayarları veya özel sembol eşlemesiyle işlenir.

Hızlı, istikrarlı ve doğru

Yüksek güvenlik: potansiyel olarak tehlikeli DLL veya Webrequest kullanmaz

Persistent Trades Memory teknolojisi

Sembol önek/son eklerini otomatik tanıma

Kısmi kapatma desteği (MT4/5)

Close By desteği

Ters kopyalama desteği

Kopyalanan işlemlerde Magic Number ve yorumları boş bırakma imkânı

Hesap risk yönetimi ve koruması

Trailing Stop, Take Profit ve Stop Loss seçenekleri

İşlem bazlı lot büyüklüğü ve risk kontrolü



Better Price Mantığı (Daha İyi Fiyat)

Ve çok daha fazlası!

Stop Loss ve Take Profit Yönetimi

Stop Loss ve Take Profit, master’ı takip edecek şekilde ayarlanabilir, boş bırakılabilir, puan cinsinden tanımlanabilir veya ATR/ADR ile dinamik olarak hesaplanabilir. Take Profit ayrıca SL’in katı olarak da ayarlanabilir. Tüm ayarlar broker tarafından belirlenen StopLevel ve FreezeLevel kısıtlamalarına uyarak reddedilmeleri önler.

İşlem filtreleme ve kontrol

İşlemler sembollere, Magic Number ve yorumlara göre filtrelenebilir, dahil etme ve hariç tutma listeleri kullanılabilir. Bu listeler kısmi eşleşmeleri (ör. “USD” tüm USD pariteleri için) veya tam tanımları destekler ve ayrıntılı kontrol sağlar.

Kopyalayıcı ayrıca ters kopyalama (alışların satış, satışların alış olması) desteği sunar ve trader’ın master kapanışlarını yok saymasına izin verir, böylece slave tarafında bağımsız olarak yönetilebilir. Bekleyen emirler kopyalanabilir veya yok sayılabilir, kısmi kapatmalar ve Close By işlemleri ise doğru şekilde algılanıp çoğaltılır.

Kopyalama hızı, fiyat filtreleri ve seanslar

Yürütme, prop firm gereksinimlerine uymak için isteğe bağlı olarak geciktirilebilir veya rastgeleleştirilebilir. Trader’lar ayrıca Better Price Mantığı (Daha İyi Fiyat) özelliğini etkinleştirerek girişleri puan mesafesi, para değeri, ATR yüzdesi veya ADR yüzdesine göre filtreleyebilir, tolerans aralıkları ve SL/TP otomatik ayarlamalarıyla birlikte.

Zaman bazlı işlem kontrolü iki bağımsız seans filtresi ile desteklenir, bu sayede haftanın günlerine veya belirli saatlere göre işlem sınırlamaları yapılabilir. Bu, işlem programlarına, haber olaylarına veya prop firm kısıtlamalarına tam uyum sağlar.

Başlangıç senkronizasyonu ve hacim bölme

Başlangıçta, mevcut işlemleri hemen kopyalama seçenekleri vardır: tümünü, yalnızca kârda olanları, yalnızca zararda olanları veya hiçbiri. İşlem hacmi yalnızca sabit, çarpan ve hesap tabanlı modlarla (özsermaye, bakiye, serbest marj, özsermaye × kaldıraç) ayarlanmakla kalmaz, aynı zamanda bölünerek küçük pozisyonlara da ayrılabilir. Bölme lot büyüklüğüne veya işlem sayısına göre yapılabilir, taşma veya kalan hacim kontrolleri ile broker kısıtlamalarıyla uyumluluk sağlanır.

Drawdown ve özsermaye koruması

Günlük drawdown, toplam drawdown ve özsermaye koruması özellikle prop firm ortamlarında hesapları korumak için dâhildir. Limitler yüzde veya sabit değerlerle ayarlanabilir ve aşıldığında kopyalayıcı işlemleri ertesi güne veya koşullar normale dönene kadar otomatik olarak kilitler. Koruma, bakiye, özsermaye veya ilk depozitoya göre uygulanabilir.

Gelişmiş risk yönetim araçları

Kopyalayıcıda bir Trailing Stop motoru bulunur ve sabit puan, ATR veya ADR yöntemlerini destekler. Trailing, SL’in katı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir adımlar, break-even seviyeleri ve yalnızca yönetilen işlemler için etkinleştirme ile kullanılabilir. Ayrıca, bir Sepet Kapatma sistemi (Basket Close) işlemleri grup halinde yönetir, küresel SL, TP, trailing, break-even ve komisyon/swap ücretlerini dikkate alır. Bu, portföy seviyesinde çıkışlara dayalı stratejilerin sorunsuz uygulanmasını sağlar. Lot büyüklükleri min/max filtrelerle kontrol edilebilir, işlem sayısı filtreleri ise sembol bazında veya toplamda minimum/maximum aktif işlem sayısını sınırlamaya izin ver