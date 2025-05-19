Copy Cat More Trade Copier MT4

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar.

Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkronizasyonunu, işlem değişikliklerini, kısmi kapatmaları ve Close By işlemlerini destekler. Demo ve gerçek hesaplarla uyumludur, trade veya yatırımcı şifreleriyle çalışabilir ve Persistent Trade Memory teknolojisi sayesinde EA, terminal veya VPS yeniden başlatılsa bile işlemler geri yüklenir. Birden fazla Master ve Slave aynı anda benzersiz kimliklerle yönetilebilir ve broker farkları otomatik olarak önek/son ek ayarları veya özel sembol eşlemesiyle işlenir.


Öne çıkan özellikler:
  • Hızlı, istikrarlı ve doğru
  • Yüksek güvenlik: potansiyel olarak tehlikeli DLL veya Webrequest kullanmaz
  • Persistent Trades Memory teknolojisi
  • Sembol önek/son eklerini otomatik tanıma
  • Kısmi kapatma desteği (MT4/5)
  • Close By desteği
  • Ters kopyalama desteği
  • Kopyalanan işlemlerde Magic Number ve yorumları boş bırakma imkânı
  • Hesap risk yönetimi ve koruması
  • Trailing Stop, Take Profit ve Stop Loss seçenekleri
  • İşlem bazlı lot büyüklüğü ve risk kontrolü
  • Better Price Mantığı (Daha İyi Fiyat)
  • Ve çok daha fazlası!

Stop Loss ve Take Profit Yönetimi

Stop Loss ve Take Profit, master’ı takip edecek şekilde ayarlanabilir, boş bırakılabilir, puan cinsinden tanımlanabilir veya ATR/ADR ile dinamik olarak hesaplanabilir. Take Profit ayrıca SL’in katı olarak da ayarlanabilir. Tüm ayarlar broker tarafından belirlenen StopLevel ve FreezeLevel kısıtlamalarına uyarak reddedilmeleri önler.

İşlem filtreleme ve kontrol

İşlemler sembollere, Magic Number ve yorumlara göre filtrelenebilir, dahil etme ve hariç tutma listeleri kullanılabilir. Bu listeler kısmi eşleşmeleri (ör. “USD” tüm USD pariteleri için) veya tam tanımları destekler ve ayrıntılı kontrol sağlar.

Kopyalayıcı ayrıca ters kopyalama (alışların satış, satışların alış olması) desteği sunar ve trader’ın master kapanışlarını yok saymasına izin verir, böylece slave tarafında bağımsız olarak yönetilebilir. Bekleyen emirler kopyalanabilir veya yok sayılabilir, kısmi kapatmalar ve Close By işlemleri ise doğru şekilde algılanıp çoğaltılır.

Kopyalama hızı, fiyat filtreleri ve seanslar

Yürütme, prop firm gereksinimlerine uymak için isteğe bağlı olarak geciktirilebilir veya rastgeleleştirilebilir. Trader’lar ayrıca Better Price Mantığı (Daha İyi Fiyat) özelliğini etkinleştirerek girişleri puan mesafesi, para değeri, ATR yüzdesi veya ADR yüzdesine göre filtreleyebilir, tolerans aralıkları ve SL/TP otomatik ayarlamalarıyla birlikte.

Zaman bazlı işlem kontrolü iki bağımsız seans filtresi ile desteklenir, bu sayede haftanın günlerine veya belirli saatlere göre işlem sınırlamaları yapılabilir. Bu, işlem programlarına, haber olaylarına veya prop firm kısıtlamalarına tam uyum sağlar.

Başlangıç senkronizasyonu ve hacim bölme

Başlangıçta, mevcut işlemleri hemen kopyalama seçenekleri vardır: tümünü, yalnızca kârda olanları, yalnızca zararda olanları veya hiçbiri. İşlem hacmi yalnızca sabit, çarpan ve hesap tabanlı modlarla (özsermaye, bakiye, serbest marj, özsermaye × kaldıraç) ayarlanmakla kalmaz, aynı zamanda bölünerek küçük pozisyonlara da ayrılabilir. Bölme lot büyüklüğüne veya işlem sayısına göre yapılabilir, taşma veya kalan hacim kontrolleri ile broker kısıtlamalarıyla uyumluluk sağlanır.

Drawdown ve özsermaye koruması

Günlük drawdown, toplam drawdown ve özsermaye koruması özellikle prop firm ortamlarında hesapları korumak için dâhildir. Limitler yüzde veya sabit değerlerle ayarlanabilir ve aşıldığında kopyalayıcı işlemleri ertesi güne veya koşullar normale dönene kadar otomatik olarak kilitler. Koruma, bakiye, özsermaye veya ilk depozitoya göre uygulanabilir.

Gelişmiş risk yönetim araçları

Kopyalayıcıda bir Trailing Stop motoru bulunur ve sabit puan, ATR veya ADR yöntemlerini destekler. Trailing, SL’in katı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir adımlar, break-even seviyeleri ve yalnızca yönetilen işlemler için etkinleştirme ile kullanılabilir. Ayrıca, bir Sepet Kapatma sistemi (Basket Close) işlemleri grup halinde yönetir, küresel SL, TP, trailing, break-even ve komisyon/swap ücretlerini dikkate alır. Bu, portföy seviyesinde çıkışlara dayalı stratejilerin sorunsuz uygulanmasını sağlar. Lot büyüklükleri min/max filtrelerle kontrol edilebilir, işlem sayısı filtreleri ise sembol bazında veya toplamda minimum/maximum aktif işlem sayısını sınırlamaya izin ver

Yazarın diğer ürünleri
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (61)
Uzman Danışmanlar
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Uzman Danışmanlar
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Uzman Danışmanlar
Breakout stratejileri en çok test edilmiş, zamansız ve güvenilir ticaret yaklaşımlarından biridir. Genellikle piyasa konsolidasyonu dönemlerinden sonra ortaya çıkan güçlü hareketleri yakalamayı hedeflerler — bu da onları, gün içi veya seans bazlı trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için ideal hale getirir. All-In-One Breakout EA (Tüm Birleşik Çıkış Uzmanı Danışmanı) , sakin dönemlerdeki fiyat aralıklarını (Tokyo, Londra veya New York öncesi gibi) belirleyerek ve fiyat bu aralıktan çıktığı
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Yardımcı programlar
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Yardımcı programlar
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
