Sideways Trader Pro EA mr

SIDEWAYS TRADER PRO EA - è un sistema avanzato di trading a griglia a doppia coppia!
Il robot si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. M5 timeframe!
Scarica i file EA Set_files per test e trading:
Caratteristiche distintive dell'EA:
- I punti di ingresso e di uscita vengono regolati automaticamente dall'EA in base alla volatilità del mercato.
- L'Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ciascuna coppia contemporaneamente.
- L'EA è in grado di operare su 2 coppie contemporaneamente.
- Il robot crea automaticamente una griglia dinamica in base alla volatilità.
- Nessun requisito di spread ristretto: l'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.
- Il sistema non spreca denaro in commissioni come molti scalper, basta utilizzare un conto standard a tale scopo.
- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.
- TimeFrame: M5.
- Coppie di trading: NZDCAD, AUDNZD. - Orario di funzionamento: EA è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7.
- EA dispone di un Info Display che mostra lo Spread e gli Swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il Saldo del conto, il Capitale proprio e i Margini.
- È possibile posizionare l'Info Display in qualsiasi angolo del grafico.
Come installare:
- Aprire i due grafici seguenti:
NZDCAD, AUDNZD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M5 su ciascun grafico.
- Collegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente a EA.
- Lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC) per consentire a EA di svolgere il suo lavoro.
IMPORTANTE:
- I parametri MAGIC per Acquisto/Vendita devono essere sempre diversi. - I MAGIC non devono essere simili su coppie diverse: utilizzare i Set_file consigliati.
