Sideways Trader Pro EA mr

Crypto_Forex 指标适用于 MT5 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。