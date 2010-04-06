Three Black Crows pattern mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 7
Indicatore Crypto_Forex "Pattern 3 Black Crows" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Pattern 3 Black Crows" è molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern ribassisti "3 Black Crows" sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- È disponibile anche il suo indicatore gemello, il "Pattern 3 White Soldiers" rialzista (segui il link qui sotto).
- L'indicatore "Pattern 3 Black Crows" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.