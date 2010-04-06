Three Black Crows pattern mf

Indicador Crypto_Forex "Padrão dos 3 Corvos Negros" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrão dos 3 Corvos Negros" é muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta padrões de baixa dos "3 Corvos Negros" no gráfico: sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- Seu irmão, o indicador de alta "Padrão dos 3 Soldados Brancos", também está disponível (siga o link abaixo).

- O indicador "Padrão dos 3 Corvos Negros" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.