Bollinger Bands Speed mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.35
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Bollinger Bantları Hızı" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
Bollinger Bantları Hızı - benzersiz bir trend göstergesidir.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.
- Hız, standart Bollinger Bantlarının 1. türevidir.
- Bollinger Bantları hız göstergesi, BB orta çizgisinin ve BB kenarlıklarının yön değiştirme hızını gösterir.
- Varsayılan olarak: Mavi çizgi BB orta çizgisinin hızı, Kırmızı çizgi alt kenarlığın hızı, Yeşil çizgi üst kenarlığın hızıdır.
- Trend stratejilerinde BB Hızı kullanılması önerilir; BB orta çizgisinin hızı < 0 ise trend düşer, > 0 ise trend yükselir.
- Aşağıdaki işlem girişlerini değerlendirebilirsiniz:
- Mavi çizgi 0'ın üzerindeyken ve yeşil çizgi mavi çizgiyi yukarı doğru kestiğinde Alış işlemi açın.
- Mavi çizgi 0'ın altındayken ve kırmızı çizgi mavi çizgiyi aşağı doğru kestiğinde Satış işlemi açın. - Gösterge, mobil ve PC için yerleşik uyarılara sahiptir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.