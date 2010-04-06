Bollinger Bands Speed mt

Indicatore Crypto_Forex "Velocità Bande di Bollinger" per MT4, senza ridisegno.

Velocità delle Bande di Bollinger - è un indicatore di tendenza unico.





- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche.

- La velocità è la derivata prima delle Bande di Bollinger standard.

- L'indicatore di velocità delle Bande di Bollinger mostra la velocità con cui la linea centrale e i bordi delle Bande di Bollinger cambiano direzione.

- Per impostazione predefinita: la linea blu indica la velocità della linea centrale delle Bande di Bollinger, la linea rossa indica la velocità del bordo inferiore, la linea verde indica la velocità del bordo superiore.

- Si consiglia di utilizzare la velocità delle Bande di Bollinger nelle strategie di trend: se il valore della velocità della linea centrale delle Bande di Bollinger è < 0, il trend è in calo, mentre se il valore è > 0, il trend è in rialzo.

- È possibile considerare le seguenti posizioni di trading:

- Aprire un'operazione di acquisto quando la linea blu è superiore a 0 e la linea verde incrocia quella blu verso l'alto.

- Aprire un'operazione di vendita quando la linea blu è inferiore a 0 e la linea rossa incrocia quella blu verso il basso. - L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.





Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.