Bollinger Bands Speed mt

Indicador Crypto_Forex "Velocidade das Bandas de Bollinger" para MT4, sem repintura.
Velocidade das Bandas de Bollinger - é um indicador de tendência exclusivo.

- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física.
- A velocidade é a primeira derivada das Bandas de Bollinger padrão.
- O indicador de velocidade das Bandas de Bollinger mostra a rapidez com que as linhas médias e as bordas do BB mudam de direção.
- Por padrão: A linha azul é a velocidade da linha média do BB, a linha vermelha é a velocidade da borda inferior e a linha verde é a velocidade da borda superior.
- Recomenda-se o uso da Velocidade do BB em estratégias de tendência. Se a velocidade do valor da linha média do BB for < 0: a tendência cai e se o valor for > 0: a tendência sobe.
- Você pode considerar as seguintes entradas de negociação:
- Abra uma operação de Compra quando a linha azul estiver acima de 0 e a linha verde cruzar a linha azul para cima.
- Abra uma operação de Venda quando a linha azul estiver abaixo de 0 e a linha vermelha cruzar a linha azul para baixo.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

