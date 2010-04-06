Bollinger Bands Speed mt

Индикатор Crypto_Forex "Скорость полос Боллинджера" для MT4, без перерисовки.

Скорость полос Боллинджера — уникальный трендовый индикатор.





— Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях.

— Скорость — это первая производная стандартных полос Боллинджера.

— Индикатор скорости полос Боллинджера показывает, насколько быстро средняя линия и границы полос Боллинджера меняют свое направление.

— По умолчанию: синяя линия — это скорость средней линии BB, красная — скорость нижней границы, зеленая — скорость верхней границы.

— Рекомендуется использовать скорость полос Боллинджера в трендовых стратегиях: если значение скорости средней линии BB < 0: тренд направлен вниз, а если значение > 0: тренд направлен вверх.

— Можно рассмотреть следующие варианты входа в рынок:

— Открывайте сделку на покупку, когда синяя линия выше 0, а зеленая пересекает синюю снизу вверх.

— Открывайте сделку на продажу, когда синяя линия ниже 0, а красная пересекает синюю сверху вниз.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





