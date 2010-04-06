Bollinger Bands Speed mt

Индикатор Crypto_Forex "Скорость полос Боллинджера" для MT4, без перерисовки.
Скорость полос Боллинджера — уникальный трендовый индикатор.

— Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях.
— Скорость — это первая производная стандартных полос Боллинджера.
— Индикатор скорости полос Боллинджера показывает, насколько быстро средняя линия и границы полос Боллинджера меняют свое направление.
— По умолчанию: синяя линия — это скорость средней линии BB, красная — скорость нижней границы, зеленая — скорость верхней границы.
— Рекомендуется использовать скорость полос Боллинджера в трендовых стратегиях: если значение скорости средней линии BB < 0: тренд направлен вниз, а если значение > 0: тренд направлен вверх.
— Можно рассмотреть следующие варианты входа в рынок:
— Открывайте сделку на покупку, когда синяя линия выше 0, а зеленая пересекает синюю снизу вверх.
— Открывайте сделку на продажу, когда синяя линия ниже 0, а красная пересекает синюю сверху вниз.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

