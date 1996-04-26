Horizont는 진입 지점, 목표 1, 목표 2, 손절가를 포함한 완전한 트레이딩 세트업을 제공하는 트레이딩 시스템입니다. 모든 값은 자동으로 계산됩니다.

시스템은 시장의 고점과 저점을 자동으로 감지하고 이를 연결하여 현재 추세를 정의합니다. 사용자는 거래할 추세를 선택하며, Horizont는 이에 따른 진입, 목표 및 손절 수준을 생성합니다.

시스템에는 자동 리스크 관리 기능이 포함되어 있습니다. 계좌 잔액을 확인하고 리스크를 계산한 뒤, 적절한 포지션 크기를 제안합니다. 리스크 대비 보상 비율(R:R)은 첫 번째 목표에 대해서만 표시됩니다.

모든 계산은 즉시 수행됩니다. 다른 기회를 탐색하고 싶다면 통화 패널을 클릭하여 종목을 전환하고 더 나은 R:R 비율을 찾을 수 있습니다.

이 시스템은 주로 외환(Forex)에 초점을 맞추고 있지만, 금속, 지수, 암호화폐 거래도 지원합니다(현재 베타 단계로, 모든 브로커에서 지원되지 않을 수 있습니다).

시스템은 각 세트업에 대해 등급이 매겨진 신호를 생성합니다. 신호는 1개, 2개 또는 3개의 별로 평가되며, 3성 신호가 가장 높은 품질을 의미합니다.

자동화 기능 외에도 Horizont는 수동 모드를 제공합니다. 어떤 추세선이든 더블 클릭하여 기준점을 중요한 가격 수준으로 조정하면, 수정된 추세를 기반으로 새로운 거래 신호가 즉시 재계산됩니다.

통화 패널은 추세의 강도에 따라 종목을 색상으로 구분하여 표시합니다.

녹색은 상승 추세, 빨간색은 하락 추세를 나타냅니다.

색상의 밝기는 강도를 의미합니다. 연한 녹색은 진한 녹색보다 강하며, 연한 빨간색은 진한 빨간색보다 약합니다.

이러한 시각적 구성은 가장 강한 종목과 가장 약한 종목(통화쌍)을 빠르게 식별할 수 있게 해줍니다.

수익 목표는 W.D. 간(Gann) 원칙에 기반한 알고리즘을 통해 계산됩니다.

차트에는 다음이 표시됩니다.

추세선(녹색 = 상승 추세, 빨간색 = 하락 추세)

상승 편차 구역(노란색)

하락 편차 구역(주황색)

지지 구역

이러한 구역들은 간 레벨과 함께 지지/저항 영역으로 작용하며, 최적의 이익 실현 목표를 정의하는 데 도움을 줍니다.

권장 사항:

통화쌍: 모든 통화쌍, 모든 시장

타임프레임: 모든 타임프레임

최소 예치금: 제한 없음

계좌 유형: 제한 없음

브로커: 제한 없음

구매 전:

궁금한 점이 있으시면 MQL5 프로필을 통해 여기에서 메시지를 보내주시기 바랍니다.