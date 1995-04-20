Horizont

Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente.

O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop.

O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho de posição adequado. A relação risco/retorno (R:R) é exibida sempre apenas para o primeiro alvo.
Os cálculos são realizados instantaneamente. Se você quiser explorar outras oportunidades, pode clicar no painel de moedas para trocar o instrumento e buscar uma melhor relação R:R.

Embora o sistema seja focado principalmente em Forex, ele também permite negociar metais, índices e criptomoedas (atualmente em fase beta e pode não ser compatível com todas as corretoras).
O sistema gera sinais classificados para cada configuração. Os sinais são avaliados com uma, duas ou três estrelas, sendo os sinais de três estrelas os de maior qualidade.

Além da automação, o Horizont oferece um modo manual. Dê um duplo clique em qualquer linha de tendência e ajuste o seu ponto de ancoragem para um nível significativo. O sistema irá recalcular imediatamente novos sinais de negociação com base na tendência modificada.

O painel de moedas utiliza cores para indicar a força da tendência dos instrumentos:
Verde indica uma tendência de alta. Vermelho indica uma tendência de baixa.
A intensidade da cor reflete a força: verde claro é mais forte que verde escuro. Vermelho claro é mais fraco que vermelho escuro.
Essa organização visual permite identificar rapidamente os instrumentos (pares) mais fortes e mais fracos.

Os alvos de lucro são calculados por meio de um algoritmo baseado nos princípios de W. D. Gann.
O gráfico exibe:
Linha de tendência (verde = tendência de alta, vermelho = tendência de baixa)
Zona de desvio de alta (cor amarela)
Zona de desvio de baixa (cor laranja)
Zona de suporte

Essas zonas, juntamente com os níveis de Gann, atuam como áreas de suporte e resistência e ajudam a definir alvos ideais de realização de lucro.

Recomendações:

Par de moedas: todos os pares, todos os mercados
Timeframe: todos os timeframes
Depósito mínimo: não há depósito mínimo
Tipo de conta: sem limitações
Corretoras: sem limitações

Antes de comprar:
Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem aqui através do meu perfil no MQL5.


Produtos recomendados
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automatic
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicadores
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Scalping Oscillator" - um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo. - O Dynamic Scalping Oscillator possui zonas adaptáveis de sobrevenda/sobrecompra. - O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo da linha verde, valores de sobrecompra: acima
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indicadores
Good day! To your attention the ForexdivergencePS indicator may not be the newest in the trading strategy The Forex indicator detects and displays descending and ascending divergences on the chart. When a new pattern is formed, a pop-up window is triggered. An arrow is formed on the chart that shows the type of phenomenon and helps to open an order in the optimal direction. Friends of traders rate the effectiveness of the tool as above average. You can change settings, including the sensitiv
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicadores
Este é um indicador MTF dos níveis de suporte e resistência com base nos   extremos do indicador Advanced ZigZag Dynamic   e / ou   Extended Fractals   com etiquetas de preço (pode ser desativado). TFs mais altos podem ser selecionados para o modo MTF. Por padrão, os níveis são gerados com base nos pontos do indicador ZigZag. Os pontos indicadores fractais também podem ser usados em conjunto com o ZigZag ou em vez dele. Para simplificar o uso e economizar tempo de CPU, o cálculo é realizado uma
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura. - O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O RSI SPEED é a primeira derivada do próprio RSI. - O RSI SPEED é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal. - Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, HTF MA (como nas imagens). - O indicador RSI SPEED mostra a rapidez com que o próprio RSI muda de direção - ele é muito sensíve
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Indicadores
Support and Resistance is a very important reference for trading.  This indicator provides customized support and resistance levels, automatic draw line and play music functions.  In addition to the custom RS, the default RS includes Pivot Point, Fibonacci, integer Price, MA, Bollinger Bands. Pivot Point is a resistance and support system. It has been widely used at froex,stocks, futures, treasury bonds and indexes. It is an effective support resistance analysis system. Fibonacci also known as t
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Mais do autor
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência. Regras para identificação correta de divergências: A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneame
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
O indicador mede o desequilíbrio entre os touros e os ursos durante um período escolhido e mostra uma linha reta entre os dois pontos. Se os touros tiverem mais volume do que os ursos, a linha fica verde.  Se os ursos tiverem mais volume, a linha fica vermelha. A linha também mostra a diferença percentual no volume. O indicador mostra os mesmos dados numa janela separada. Também é possível ver o volume dividido. O indicador tem dois modos. Para este efeito, existe um botão no canto superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES é um sistema de escalpelamento de primeira classe. Como as entradas são bastante precisas, é provável que você se torne viciado nesse sistema muito rapidamente.  Você tem 2 cobras. Quando você vê uma vela acima ou abaixo delas que não as toca, esse é o seu sinal de escalpelamento. Se você usar um período de tempo maior, o scalping pode se tornar um acompanhamento de tendência. As snakes são calculadas precisamente em relação ao estado atual do mercado. Elas NÃO SÃO médias móveis.
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais. Recursos principais: Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais Modos Automático e Manual • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem neces
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O SENSE é um sistema automatizado que combina métodos GANN selecionados com cálculos fractais. O sistema diz-nos onde abrir e fechar as transacções. Já não precisa de perder tempo com cálculos complexos - o SENSE faz tudo por si. Basta instalar o indicador. Princípios básicos: O mercado está em alta quando o preço está acima das linhas brancas Comprar acima das linhas brancas, parar abaixo As linhas verdes são objectivos de subida O mercado está em baixa quando o preço está abaixo das linhas
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador baseia-se na experiência prática.  Insira a data/hora do seu topo/base. Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual. Actualiza-se automaticamente a cada nova vela. Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo. O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente. Ferramenta PRO útil.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels é um indicador de trading fácil de usar que fornece sinais claros de compra e venda juntamente com níveis de preço dinâmicos, ajudando os traders a planearem as suas entradas e saídas com mais confiança. A ferramenta é altamente flexível – pode ser usada como estratégia independente ou integrada em qualquer sistema de trading existente. Funciona em todos os prazos temporais e em todos os mercados : Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas ou Ações. Balance Levels adapta-se a todos os es
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa efetivamente o volume de ticks no mercado forex em categorias de alta e de baixa. Além disso, ele fornece a funcionalidade para calcular e exibir a soma dos volumes de ticks de alta e de baixa para qualquer período selecionado de sua escolha. Pode ajustar facilmente o período movendo as duas linhas azuis no gráfico, permitindo uma análise de volume personalizável e precisa, adaptada às suas necessidades de negociação. Se achar útil, as suas opiniões serão apreciadas! B
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida! O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador. Introdução Este indicador e sistema de negociação
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador LEVELSS mostra: - Zona diária de alta e de baixa. É visível todos os dias das 00:00 às 23:59.  - A zona semanal de alta e baixa. É visível de segunda-feira 0:00 a sexta-feira 23:59 todas as semanas. - Canal especialmente calculado a partir de um período de tempo específico que é exibido em todos os outros períodos de tempo. Por defeito, este é o período de 4 horas que pode ser alterado para qualquer outro período de tempo que deseje negociar. É calculado sem parar. No canto superi
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Os alvos precisos de GANN são calculados com base em seus métodos testados pelo tempo e apresentados bem à sua frente. Esta ferramenta foi projetada para tornar a negociação mais fácil e intuitiva. Ao mover a linha branca para cima ou a linha verde para baixo, você verá imediatamente por que as técnicas de GANN continuam a ser influentes no mundo do trading. As estratégias de GANN se concentram em prever movimentos de mercado com alta precisão, e esta ferramenta traz esse poder para suas mãos
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar os níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economizando tempo. Além disso, há botões para alternar a visibilidade desses níveis, permitindo total personalização. Para aqueles que preferem, a versão gratuita do indicador continua disponível e totalmente funcional, permitindo que os traders escolham en
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado (Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader) Introdução Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção. Como funciona
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens . Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada . Este é o indicador para o dinheiro grande . Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza . (Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual .) A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra o
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Um dos poucos indicadores que calcula níveis exclusivamente com base no preço. O indicador não é afetado por timeframes, tendências ou ciclos de mercado. Um dos indicadores mais lógicos já criados. O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economia de tempo. Além disso, botões estão disponíveis para al
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR é um sistema de trading manual e um indicador que ajuda você a identificar zonas-chave de suporte e a direção do mercado. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta. Você escolhe qualquer topo (TOP) e fundo (BOTTOM) no gráfico, e o indicador desenha: Uma zona de suporte para a sua tendência. Para uma tendência de alta, aparece uma zona verde; para uma tendência de baixa, uma zona vermelha. A sensibilidade da zona de suporte pode ser ajustada nas configurações do in
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty O indicador resolve um problema fundamental: Como devemos contar o tempo? Quais zonas usar, como e por quê? Ele é totalmente baseado em lógica. Aplicação das zonas de tempo Para aplicar zonas de tempo precisamos de um ponto inicial. Esse ponto deve ser logicamente definido, não escolhido ao acaso. Alguns escolhem começar a partir de: o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, o início de um trimestre ou de uma semana. Mas isso pressupõe que a atividade do mercado se repete ex
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano. Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa. O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário