Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente.

O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop.

O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho de posição adequado. A relação risco/retorno (R:R) é exibida sempre apenas para o primeiro alvo.

Os cálculos são realizados instantaneamente. Se você quiser explorar outras oportunidades, pode clicar no painel de moedas para trocar o instrumento e buscar uma melhor relação R:R.

Embora o sistema seja focado principalmente em Forex, ele também permite negociar metais, índices e criptomoedas (atualmente em fase beta e pode não ser compatível com todas as corretoras).

O sistema gera sinais classificados para cada configuração. Os sinais são avaliados com uma, duas ou três estrelas, sendo os sinais de três estrelas os de maior qualidade.

Além da automação, o Horizont oferece um modo manual. Dê um duplo clique em qualquer linha de tendência e ajuste o seu ponto de ancoragem para um nível significativo. O sistema irá recalcular imediatamente novos sinais de negociação com base na tendência modificada.

O painel de moedas utiliza cores para indicar a força da tendência dos instrumentos:

Verde indica uma tendência de alta. Vermelho indica uma tendência de baixa.

A intensidade da cor reflete a força: verde claro é mais forte que verde escuro. Vermelho claro é mais fraco que vermelho escuro.

Essa organização visual permite identificar rapidamente os instrumentos (pares) mais fortes e mais fracos.

Os alvos de lucro são calculados por meio de um algoritmo baseado nos princípios de W. D. Gann.

O gráfico exibe:

Linha de tendência (verde = tendência de alta, vermelho = tendência de baixa)

Zona de desvio de alta (cor amarela)

Zona de desvio de baixa (cor laranja)

Zona de suporte

Essas zonas, juntamente com os níveis de Gann, atuam como áreas de suporte e resistência e ajudam a definir alvos ideais de realização de lucro.

Recomendações:

Par de moedas: todos os pares, todos os mercados

Timeframe: todos os timeframes

Depósito mínimo: não há depósito mínimo

Tipo de conta: sem limitações

Corretoras: sem limitações

Antes de comprar:

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem aqui através do meu perfil no MQL5.