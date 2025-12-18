Horizont est un système de trading qui fournit une configuration de trade complète : point d’entrée, objectif 1, objectif 2 et stop loss, le tout calculé automatiquement.

Le système identifie automatiquement les sommets et les creux du marché et les relie afin de définir la tendance actuelle. Vous choisissez la tendance à trader et Horizont génère les niveaux correspondants d’entrée, d’objectifs et de stop.

Le système intègre une gestion automatique du risque. Il vérifie le solde de votre compte, calcule le risque et suggère la taille de position appropriée. Le ratio risque/rendement (R:R) est affiché uniquement pour le premier objectif.

Les calculs sont effectués instantanément. Si vous souhaitez explorer d’autres opportunités, vous pouvez cliquer sur le panneau des devises pour changer d’instrument et rechercher un meilleur ratio R:R.

Bien que le système soit principalement axé sur le Forex, il permet également de trader les métaux, les indices et les cryptomonnaies (actuellement en version bêta et pouvant ne pas être pris en charge par tous les courtiers).

Le système génère des signaux notés pour chaque configuration. Les signaux sont évalués avec une, deux ou trois étoiles, les signaux à trois étoiles étant de la plus haute qualité.

En plus de l’automatisation, Horizont propose un mode manuel. Double-cliquez sur n’importe quelle ligne de tendance et ajustez son point d’ancrage à un niveau significatif. Le système recalculera immédiatement de nouveaux signaux de trading en fonction de la tendance modifiée.

Le panneau des devises utilise un code couleur pour indiquer la force de la tendance des instruments.

Le vert indique une tendance haussière. Le rouge indique une tendance baissière.

L’intensité de la couleur reflète la force : le vert clair est plus fort que le vert foncé. Le rouge clair est plus faible que le rouge foncé.

Cette organisation visuelle permet d’identifier rapidement les instruments (paires) les plus forts et les plus faibles.

Les objectifs de profit sont calculés à l’aide d’un algorithme basé sur les principes de W. D. Gann.

Le graphique affiche :

Ligne de tendance (vert = haussier, rouge = baissier)

Zone de déviation haussière (en jaune)

Zone de déviation baissière (en orange)

Zone de support

Ces zones, associées aux niveaux de Gann, agissent comme des zones de support et de résistance et aident à définir des objectifs optimaux de prise de profit.

Recommandations :

Paire de devises : toutes les paires, tous les marchés

Unité de temps : toutes les unités de temps

Dépôt minimum : aucun

Type de compte : aucune limitation

Courtiers : aucune limitation

Avant d’acheter :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un message ici via mon profil MQL5.