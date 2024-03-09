The Seismograph Marketquake Detector

Sismograf

Marketquake Dedektörü. Description in English :

https://www.mql5.com/en/market/product/113869?source=Site+Market+Product+Page#description How to use the Seismograph :

https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=2&comment=52806941



Create an EA :

https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=3&comment=52816509



Hangi şekilde işlem yaparsanız yapın, düşük likidite piyasasına girmekten kesinlikle kaçınmak istersiniz.- Sismograf, piyasa rallisinden önce piyasaya girmek için doğru zamanda size yardımcı olacaktır.

Ancak, yoğun olması gereken piyasa zamanlarında girdiğinizden emin olsanız bile, gerçek şu ki, birçok insan genellikle düşük likiditeye sahip piyasalarda sıkışıp kalıyor.

Birkaç saat bekledikten sonra piyasa aniden yoğunlaştı, ama... Birçok insanın artık piyasanın ters yönünde olduğu ortaya çıktı.





İnsanların yüzen eksinin uzun sürmesini beklemek zorunda kalması, hatta insanların zararı kesmesi veya zararı durdurması gerçekten yorucu.

 Lütfen ürün açıklamasını okumadan kiralamayınız.* Açıklamayı okuduktan sonra sismografın sizin için nasıl daha iyi çalıştığını anlayacaksınız.- - - - - Sismografın çalışma temeli Piyasa İzleme'dir.* Sismograf test cihazında çalıştırılamaz çünkü MT4 geriye dönük test cihazında Market Watch ve OnTimer() işlevi sağlamaz.- - - - - - Sismograf yalnızca denetime tabi komisyoncularda doğru şekilde çalışabilir. Düzenlemeye tabi olmayan komisyoncular para birimleri üzerinde irrasyonel dengesizlikler yaratır ve bu da The Sismograph için kusurlu sonuçlara yol açabilir.

(!) Düzenlemeye tabi olmayan bir komisyoncu kullanıyorsanız lütfen Sismografı kullanmayın.

bir. Sismograf Nedir?

1. Sismografın mucidi, merkez bankacılığı psikolojisini anlayan bir matematikçi ve istatistikçiydi.

- Programı oluşturmak benim için olağanüstü bir fırsattı, - teşekkür ederim.





2. Gerçek bir öncü gösterge. Sismograf öncü göstergedir, gerçek ve orijinaldir (%100 yerleşik MetaTrader göstergelerini kullanmaz).* Bu konsept orijinaldir ve internette hiç yayınlanmamıştır.- - - - - Öncü gösterge, bir şey olmadan önce erken işaretleri bilmek anlamına gelir. Yeniden boyama yok, gecikme yok.- - - - - -





3. Marketquake Dedektörü.

Örneğin volkanlarda, sismograflar volkan patlamadan önce işaretler sağlar.

Piyasada sismografların kullanımı, grafikteki çubuklar normal görünse bile, bir piyasa depremi meydana geldiğinde size haber vermektir.





Duyduğumuz terim gibi: 'fırtına öncesi sessizlik', - Sismograf size fırtına gelmeden önce söyleyecektir.





4. Çift ve zaman çerçevesi. Mevcut sürüm için Sismograf, M15 ve M30'da en iyi zaman dilimleri ile EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD ve USDCHF için çalışır. - Ancak daha fazla bildirim almak istiyorsanız M5'i kullanabilirsiniz.- - - - -a. Buradaki zaman çerçevesi, Sismografın piyasa depremlerini her kontrol ettiği zamandaki mesafe içindir, * bu ölçekte veri çubuklarını hesaplamaz. * Çünkü Sismogra, Piyasa İzleme'den fiyat değişikliklerini okur.





b. Seçtiğiniz zaman dilimi, yalnızca her çubuk değişikliğinde önceki sonuçları göstermek içindir. Giriş için en iyi para birimleri, hareket özelliklerine göre EURUSD ve GBPUSD'dir. - Veya mevcut sürümde sağlanan 5 çifti deneyebilirsiniz.





d. Sismografı her çift için aynı anda birkaç zaman dilimine de yerleştirebilirsiniz. - Örnek: EURUSD - M5, M15, M30 ve H1.





5. Ekran görüntüsündeki dikey çizgiye bir pazar depremi işaretçisi olarak bakarak,

internette yaygın olan diğer yöntemlerden daha büyük bir fırsat görebiliriz.





6. Not.Sismograf satılık değildir.- sadece kiralıktır.





b. Sismografa tüccarlar neden ihtiyaç duyuyor?

1. Piyasa hareketlerinde pozitif güven yaratmak.

2. Daha iyi ticaret alışkanlıkları oluşturarak riski azaltın.

Çünkü tüccar sismograftan bildirim almadan önce bir ticaret pozisyonu açmayacaktır.

3. Yüksek doğruluk, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu.





c. Sismograf neden geriye dönük test edilemiyor?

Sismografın mucidi, uluslararası bir bankacılık hizmetleri uzmanından bir matematikçi ve istatistikçiydi. Para birimlerini diğer para birimlerine karşı hizalama konusunda merkez bankacılarının psikolojisini anlıyorlar. Bilginize, iki önemli şey var:

1. Merkez bankasının, para biriminin doğal dengesizliğini bulmak için bir 'yolu' var. Er ya da geç stabilize etmek için müdahale edecekler.

2. Bazı nedenlerden dolayı, önce kasıtlı olarak farklı davranan ve böylece diğer para birimleri için bir dengesizlik yaratan başka merkez bankaları da var - bu da sonuçta diğer merkez bankalarını bir şeyler yapmaya zorluyor.

3. Sismograf, tüm para birimlerinin hareketlerini yakından izler.* Piyasa depremi meydana gelir gelmez bildirimler gönderilecektir.

Genel olarak, grafikteki çubukların mumu her zamanki gibi normal görünüyor, ancak arkasında çarpışan iki toprak plakası gibi güçlü bir çekim var.





Bu amaçla:

Ne yazık ki, MT4'teki test cihazı aynı anda çoklu çift ve zaman dilimleri için mükemmel çalışamaz.Sismograf Piyasa İzlemesi gerektirir, ancak MetaTrader'daki Test Cihazı bunu sağlamaz.

* Test cihazı OnTimer() özelliğini de sağlamaz.





- -









d. Sismografı kullanmadan önce ilk adımlar.

1. MT4'ünüzün tüm çiftler ve tüm zaman dilimleri için eksiksiz verilere sahip olduğundan emin olun





.- - - Sismograf, verileri yenilemek için bir özellik sağlar. - Yenile düğmesine tıklamanız yeterlidir, ardından Sismograf bunu otomatik olarak yapacaktır.

- - -





2. Optimum ilk işlem yükü için, çubuk sayısı seçeneğini makul bir sayı ile doldurmak en iyisidir.- önceki sonuçları görmek istiyorsanız, örneğin varsayılan 200 çubuğu veya maksimum 800 çubuğu kullanarak

* Bu, sismografı grafiğe ilk yerleştirdiğinizde ilk işlemi etkileyecektir.





Not. İşlem yükü makuldür çünkü fiyatın hareket ettiği her tikte işlem yapmaz. Sismograf yalnızca belirli zamanlarda ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak işlem yapacaktır.

- - - - -

e. Giriş Parametreleri.

1. Marketquake tespiti için ölçek, varsayılan seçenek ölçek 1'dir.

Bu, almak istediğiniz minimum ölçektir. Ölçek 1'i seçerseniz, ölçek 1 ve üzerinde bir pazar depremi meydana geldiğinde bir bildirim alırsınız.





2. Grafiğin kaç çubuk görüntüleneceği, varsayılan seçenek 200 çubuktur.* Bu, önceki sonuçları görmek içindir.





3. Grafik boyutu, varsayılan seçenek 2'dir.





4. Sembolün son ekini otomatik kontrol et, varsayılan seçenek true'dur.

- Ancak gerekirse, MT4'ünüzdeki sembole göre sembol sonekini doldurabilirsiniz.





5. Dikey çizgi çizin, varsayılan seçenek doğrudur. Sismograf bir piyasa depremi tespit ettiğinde, grafikte bildirim olarak son çubuğa yeni bir dikey çizgi yerleştirilecektir.





6. Çizgi kalınlığı, varsayılan seçenek 1'dir.

Daha kalın bir çizgi görmek istiyorsanız 2 ile doldurabilirsiniz.





7. Verileri yenilemek için Görüntüle düğmesi (grafikte), varsayılan seçenek true'dur.





8. Ses, varsayılan seçenek true'dur. Sismograf bir piyasa depremi algıladığında, bildirim olarak bir ses çalacaktır.





Bu aşamada, bildirimler seçeneklerde özelleştirilebilir:

9. Push bildirimi, varsayılan seçenek true'dur.

10. E-posta bildirimi, varsayılan seçenek yanlıştır.

11. Grafikte bildirim, varsayılan seçenek yanlıştır.

- - -

Teşekkürler ve saygılarımla.



