Horizont è un sistema di trading che fornisce una configurazione completa di operazione: punto di ingresso, target 1, target 2 e stop loss, tutti calcolati automaticamente.

Il sistema identifica automaticamente i massimi e i minimi del mercato e li collega per definire il trend attuale. Lei seleziona quale trend tradare e Horizont genera i relativi livelli di ingresso, target e stop.

Il sistema include una gestione automatica del rischio. Controlla il saldo del conto, calcola il rischio e suggerisce la dimensione di posizione appropriata. Il rapporto rischio/rendimento (R:R) viene sempre mostrato solo per il primo target.

I calcoli vengono eseguiti istantaneamente. Se desidera esplorare altre opportunità, può cliccare sul pannello delle valute per cambiare strumento e cercare un miglior rapporto R:R.

Sebbene il sistema sia principalmente focalizzato sul Forex, consente anche di tradare metalli, indici e criptovalute (attualmente in versione beta e potrebbe non essere supportato da tutti i broker).

Il sistema genera segnali valutati per ogni configurazione. I segnali sono classificati con una, due o tre stelle, con i segnali a tre stelle considerati di massima qualità.

Oltre all’automazione, Horizont offre una modalità manuale. Faccia doppio clic su qualsiasi linea di trend e ne regoli il punto di ancoraggio su un livello significativo. Il sistema ricalcolerà immediatamente nuovi segnali di trading basati sul trend modificato.

Il pannello delle valute utilizza colori per indicare la forza del trend degli strumenti:

Il verde indica un trend rialzista. Il rosso indica un trend ribassista.

L’intensità del colore riflette la forza: il verde chiaro è più forte del verde scuro. Il rosso chiaro è più debole del rosso scuro.

Questa organizzazione visiva consente di identificare rapidamente gli strumenti (coppie) più forti e più deboli.

I target di profitto vengono calcolati tramite un algoritmo basato sui principi di W. D. Gann.

Il grafico mostra:

Linea di trend (verde = rialzista, rosso = ribassista)

Zona di deviazione rialzista (colore giallo)

Zona di deviazione ribassista (colore arancione)

Zona di supporto

Queste zone, insieme ai livelli di Gann, agiscono come aree di supporto e resistenza e aiutano a definire obiettivi ottimali di take profit.

Raccomandazioni:

Coppia di valute: tutte le coppie, tutti i mercati

Timeframe: tutti i timeframe

Deposito minimo: nessun deposito minimo

Tipo di conto: nessuna limitazione

Broker: nessuna limitazione

Prima dell’acquisto:

Se ha domande, può inviarmi un messaggio qui tramite il mio profilo MQL5.