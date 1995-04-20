Horizont es un sistema de trading que proporciona una configuración de operación completa: punto de entrada, objetivo 1, objetivo 2 y stop loss, todo calculado automáticamente.

El sistema identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado y los conecta para definir la tendencia actual. Usted selecciona qué tendencia operar y Horizont genera los niveles correspondientes de entrada, objetivos y stop.

El sistema incluye gestión automática del riesgo. Verifica el balance de su cuenta, calcula el riesgo y sugiere el tamaño de posición adecuado. La relación riesgo/beneficio (R:R) se muestra siempre solo para el primer objetivo.

Los cálculos se realizan de forma instantánea. Si desea explorar otras oportunidades, puede hacer clic en el panel de divisas para cambiar de instrumento y buscar una mejor relación R:R.

Aunque el sistema está enfocado principalmente en Forex, también permite operar metales, índices y criptomonedas (actualmente en fase beta y puede que no sea compatible con todos los brokers).

El sistema genera señales calificadas para cada configuración. Las señales se evalúan con una, dos o tres estrellas, siendo las de tres estrellas las de mayor calidad.

Además de la automatización, Horizont ofrece un modo manual. Haga doble clic en cualquier línea de tendencia y ajuste su punto de anclaje a un nivel significativo. El sistema recalculará inmediatamente nuevas señales de trading basadas en la tendencia modificada.

El panel de divisas utiliza colores para indicar la fuerza de la tendencia de los instrumentos:

El color verde indica una tendencia alcista. El color rojo indica una tendencia bajista.

La intensidad del color refleja la fuerza: el verde claro es más fuerte que el verde oscuro. El rojo claro es más débil que el rojo oscuro.

Esta organización visual permite identificar rápidamente los instrumentos (pares) más fuertes y más débiles.

Los objetivos de beneficio se calculan mediante un algoritmo basado en los principios de W. D. Gann.

El gráfico muestra:

Línea de tendencia (verde = tendencia alcista, rojo = tendencia bajista)

Zona de desviación alcista (color amarillo)

Zona de desviación bajista (color naranja)

Zona de soporte

Estas zonas, junto con los niveles de Gann, actúan como áreas de soporte y resistencia y ayudan a definir objetivos óptimos de toma de ganancias.

Recomendaciones:

Par de divisas: todos los pares, todos los mercados

Marco temporal: todos los marcos temporales

Depósito mínimo: no hay depósito mínimo

Tipo de cuenta: sin limitaciones

Brokers: sin limitaciones

Antes de comprar:

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un mensaje aquí a través de mi perfil de MQL5.