Horizont

Horizont es un sistema de trading que proporciona una configuración de operación completa: punto de entrada, objetivo 1, objetivo 2 y stop loss, todo calculado automáticamente.

El sistema identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado y los conecta para definir la tendencia actual. Usted selecciona qué tendencia operar y Horizont genera los niveles correspondientes de entrada, objetivos y stop.

El sistema incluye gestión automática del riesgo. Verifica el balance de su cuenta, calcula el riesgo y sugiere el tamaño de posición adecuado. La relación riesgo/beneficio (R:R) se muestra siempre solo para el primer objetivo.
Los cálculos se realizan de forma instantánea. Si desea explorar otras oportunidades, puede hacer clic en el panel de divisas para cambiar de instrumento y buscar una mejor relación R:R.

Aunque el sistema está enfocado principalmente en Forex, también permite operar metales, índices y criptomonedas (actualmente en fase beta y puede que no sea compatible con todos los brokers).
El sistema genera señales calificadas para cada configuración. Las señales se evalúan con una, dos o tres estrellas, siendo las de tres estrellas las de mayor calidad.

Además de la automatización, Horizont ofrece un modo manual. Haga doble clic en cualquier línea de tendencia y ajuste su punto de anclaje a un nivel significativo. El sistema recalculará inmediatamente nuevas señales de trading basadas en la tendencia modificada.

El panel de divisas utiliza colores para indicar la fuerza de la tendencia de los instrumentos:
El color verde indica una tendencia alcista. El color rojo indica una tendencia bajista.
La intensidad del color refleja la fuerza: el verde claro es más fuerte que el verde oscuro. El rojo claro es más débil que el rojo oscuro.
Esta organización visual permite identificar rápidamente los instrumentos (pares) más fuertes y más débiles.

Los objetivos de beneficio se calculan mediante un algoritmo basado en los principios de W. D. Gann.
El gráfico muestra:
Línea de tendencia (verde = tendencia alcista, rojo = tendencia bajista)
Zona de desviación alcista (color amarillo)
Zona de desviación bajista (color naranja)
Zona de soporte

Estas zonas, junto con los niveles de Gann, actúan como áreas de soporte y resistencia y ayudan a definir objetivos óptimos de toma de ganancias.

Recomendaciones:

Par de divisas: todos los pares, todos los mercados
Marco temporal: todos los marcos temporales
Depósito mínimo: no hay depósito mínimo
Tipo de cuenta: sin limitaciones
Brokers: sin limitaciones

Antes de comprar:
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un mensaje aquí a través de mi perfil de MQL5.


Productos recomendados
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión de flecha. Versión para MetaTrader 5 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta. Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, más y menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicad
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicadores
El indicador Gvs Undefeated Trend está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funcione
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y Correcciones 4" se ha creado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" al alza y a la baja de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos son la base para determinar la "Base ", que se compone de zonas de " Correcciones" de los movimientos de los precios, así como de zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimiento de los precios. Los impulsos al alza y a la baja se determinan a part
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indicadores
¡Buenos días! A su atención el indicador ForexdivergencePS puede no ser el más nuevo en la estrategia de negociación El indicador Forex detecta y muestra divergencias descendentes y ascendentes en el gráfico. Cuando se forma un nuevo patrón, se activa una ventana emergente. Se forma una flecha en el gráfico que muestra el tipo de fenómeno y ayuda a abrir una orden en la dirección óptima. Los amigos de los operadores califican la eficacia de la herramienta como superior a la media. Se pueden
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicadores
Este es un indicador MTF de niveles de soporte y resistencia basado en los   extremos del indicador Advanced ZigZag Dynamic   y / o   Extended Fractals   con etiquetas de precio (se puede deshabilitar). Se pueden seleccionar TF más altos para el modo MTF. De forma predeterminada, los niveles se generan en función de los puntos indicadores de ZigZag. Los puntos indicadores de fractales también se pueden usar junto con ZigZag o en su lugar. Para simplificar el uso y ahorrar tiempo de CPU, el cálcu
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Indicadores
Soporte y Resistencia es una referencia muy importante para el trading. Este indicador proporciona niveles de soporte y resistencia personalizados, trazado automático de líneas y funciones de reproducción de música. Además del RS personalizado, el RS por defecto incluye Punto Pivote, Fibonacci, Precio entero, MA, Bandas de Bollinger. Pivot Point es un sistema de resistencia y soporte. Ha sido ampliamente utilizado en froex,acciones, futuros, bonos del tesoro e índices. Es un sistema eficaz de an
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Título : Indicador de Sesgo de Mercado - Herramienta de Trading basada en Osciladores Introducción : Descubra el potencial del "Indicador de sesgo del mercado", una revolucionaria herramienta de negociación basada en osciladores y diseñada para un análisis preciso del mercado. Si busca una alternativa sólida a los indicadores de sesgo tradicionales, su búsqueda termina aquí. El Indicador de Sesgo del Mercado ofrece una precisión sin precedentes en la identificación del sentimiento del mercado y
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Otros productos de este autor
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia. Reglas para la correcta identificación de divergencias: La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
El indicador mide el desequilibrio entre alcistas y bajistas durante un periodo elegido y muestra una línea recta entre los dos puntos. Si los toros tienen más volumen que los osos, la línea se vuelve verde.  Si los osos tienen más volumen, se vuelve roja. La línea también muestra la diferencia porcentual de volumen. El indicador muestra los mismos datos en una ventana separada. También puede ver el volumen dividido. El indicador tiene dos modos. Para ello, hay un botón en la parte superio
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES es un sistema de scalping de primera clase. Como las entradas son bastante precisas, es probable que se convierta en adicto a este sistema muy rápidamente.  Usted tiene 2 serpientes. Cuando usted ve una vela por encima o por debajo de ellos que no los toca - que es su señal de scalping. Si utiliza un marco de tiempo mayor, el scalping puede convertirse en seguimiento de tendencia. Las serpientes se calculan con precisión en relación con el estado actual del mercado. NO SON medias
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Legendarios niveles de William Gann en un indicador MT5 totalmente automatizado. GANN Master identifica las zonas clave donde el precio tiene más probabilidades de revertir o continuar su tendencia, basándose en datos diarios, semanales y mensuales. Características clave: Botones de un solo clic para periodos: pulsa Daily, Weekly o Monthly para trazar al instante las zonas correspondientes al día, la semana o el mes actuales Modos Automático y Manual • Automático: GANN Master calcula todos los
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
SENSE es un sistema automatizado que combina métodos GANN seleccionados con cálculos fractales. El sistema nos dice dónde abrir y cerrar operaciones. Ya no es necesario perder tiempo en cálculos complejos: SENSE lo hace todo por usted. Sólo tiene que instalar el indicador. Principios básicos: El mercado es alcista cuando el precio está por encima de las líneas blancas. Compre por encima de las líneas blancas, pare por debajo Las líneas verdes son objetivos alcistas El mercado es bajista cuan
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de negociación fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los operadores a planificar sus entradas y salidas con más confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de negociación existente. Funciona en todos los plazos y en todos los mercados: Forex, Oro, Índices, Cripto o Acciones. Balance Levels se adapta a todos los
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador se basa en la experiencia práctica.  Introduce la fecha/hora de tu top/bottom. Calcula el nivel más visitado desde el top/bottom hasta el momento actual. Se actualiza automáticamente con cada nueva vela. Puede utilizar simultáneamente varios indicadores para diferentes tendencias y plazos. La duración se traza siempre desde el inicio del periodo hasta el momento actual. Útil herramienta PRO.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de trading fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los traders a planificar sus entradas y salidas con mayor confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de trading existente. Funciona en todos los marcos temporales y en todos los mercados : Forex, Oro, Índices, Criptomonedas o Acciones. Balance Levels se adapta a
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa eficazmente el volumen de ticks en el mercado de divisas en categorías alcistas y bajistas. Además, proporciona la funcionalidad de calcular y mostrar la suma de los volúmenes de ticks alcistas y bajistas para cualquier período seleccionado de su elección. Puede ajustar fácilmente el periodo moviendo las dos líneas azules del gráfico, lo que permite un análisis de volumen personalizable y preciso adaptado a sus necesidades de negociación. Si lo encuentra útil, ¡sus come
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado Importante: La demostración de MQL5.com se ejecuta en el Strategy Tester y puede no reflejar completamente la funcionalidad de Enigmera. Consulta la descripción, las capturas de pantalla y el video para más detalles. ¡No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta! El código del indicador ha sido completamente reescrito. La versión 3.0 añade nuevas funcionalidades y elimina errores acumulados desde el inicio del indicador. Introducción Este indicador y sistem
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador LEVELSS muestra: - Zona diaria alcista y bajista. Es visible todos los días de 00:00 a 23:59.  - La zona semanal alcista y bajista. Es visible desde las 0:00 del lunes hasta las 23:59 del viernes de cada semana. - Canal especialmente calculado de un marco temporal específico que se muestra en todos los demás marcos temporales. Por defecto, se trata del marco temporal de 4 horas que puede cambiar a cualquier otro marco temporal en el que desee operar. Se calcula sin parar. En la p
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Los objetivos precisos de GANN se calculan según sus métodos probados a lo largo del tiempo y se presentan justo frente a ti. Esta herramienta está diseñada para hacer que el trading sea más sencillo e intuitivo. Al mover la línea blanca hacia arriba o la línea verde hacia abajo, verás de inmediato por qué las técnicas de GANN siguen siendo influyentes en el mundo del trading. Las estrategias de GANN se centran en predecir los movimientos del mercado con gran precisión, y esta herramienta pone
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador muestra zonas de soporte y resistencia definidas lógicamente utilizando el MACD. En el vídeo se explica todo el concepto y se muestran ejemplos concretos. El indicador funciona en cualquier instrumento y marco temporal. No se repinta. Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo. El concepto e
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador FIFTY ahora está disponible en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar los niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, garantizando precisión y ahorrando tiempo. Además, incluye botones para alternar la visibilidad de estos niveles, permitiendo una personalización total. Para quienes lo prefieran, la versión gratuita del indicador sigue estando disponible y completamente funcional, br
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado (Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader) Introducción Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes . Funciona como un libro de órdenes a gran escala . Este es el indicador para el dinero más grande . Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente . (Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual). La velocidad de transacción es un in
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Uno de los pocos indicadores que calcula niveles únicamente basándose en el precio. El indicador no se ve afectado por marcos de tiempo, tendencias ni ciclos del mercado. Uno de los indicadores más lógicos jamás creados. El indicador FIFTY ahora viene en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, asegurando precisión y ahorrando tiempo. Además, se incluyen
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR es un sistema de trading manual y un indicador que te ayuda a identificar zonas clave de soporte y la dirección del mercado. Domina el mercado con una estrategia simple y sabiduría oculta. Tú eliges cualquier punto alto (TOP) y bajo (BOTTOM) en el gráfico, y el indicador dibuja: Una zona de soporte para tu tendencia. Para una tendencia alcista, aparece una zona verde; para una tendencia bajista, una roja. La sensibilidad de la zona de soporte se puede ajustar en la configuración del i
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty El indicador resuelve un problema fundamental: Cómo debemos contar el tiempo, qué zonas usar, cómo y por qué. Está basado completamente en la lógica. Aplicación de las zonas de tiempo Para aplicar las zonas de tiempo necesitamos un momento inicial. Este punto de partida debe estar definido lógicamente, no elegido al azar. Algunos eligen comenzar desde: el primer día del año, el primer día del mes, el inicio de un trimestre o una semana. Pero esto supone que la actividad del merc
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario