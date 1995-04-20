Horizont は、エントリーポイント、ターゲット1、ターゲット2、ストップロスを含む完全なトレードセットアップを提供するトレーディングシステムです。これらはすべて自動で計算されます。

システムは市場の高値と安値を自動的に検出し、それらを結んで現在のトレンドを定義します。どのトレンドで取引するかを選択すると、Horizont が対応するエントリー、ターゲット、ストップのレベルを生成します。

本システムには自動リスク管理機能が含まれています。口座残高を確認し、リスクを計算したうえで、適切なポジションサイズを提案します。リスクリワード比（R:R）は第1ターゲットに対してのみ表示されます。

計算は即時に行われます。ほかの取引機会を探したい場合は、通貨パネルをクリックして銘柄を切り替え、より良い R:R 比率を探すことができます。

本システムは主に Forex に焦点を当てていますが、金属、指数、暗号資産の取引も可能です（現在はベータ版であり、すべてのブローカーに対応しているとは限りません）。

システムは各セットアップごとに評価付きのシグナルを生成します。シグナルは星1つ、2つ、3つで評価され、星3つが最高品質を示します。

自動化に加えて、Horizont には手動モードも用意されています。任意のトレンドラインをダブルクリックし、アンカーポイントを重要なレベルに調整してください。変更されたトレンドに基づいて、新しいトレードシグナルが即座に再計算されます。

通貨パネルでは、トレンドの強さに応じて銘柄が色分け表示されます。

緑は上昇トレンド、赤は下降トレンドを示します。

色の濃淡は強さを表します。薄い緑は濃い緑よりも強く、薄い赤は濃い赤よりも弱いことを示します。

この視覚的な構成により、最も強い銘柄と最も弱い銘柄（通貨ペア）を素早く識別できます。

利益目標は、W.D. ガンの原理に基づいたアルゴリズムによって計算されます。

チャートには以下が表示されます。

トレンドライン（緑＝強気、赤＝弱気）

強気の乖離ゾーン（黄色）

弱気の乖離ゾーン（オレンジ色）

サポートゾーン

これらのゾーンはガンレベルとともにサポート／レジスタンスとして機能し、最適な利確目標の判断に役立ちます。

推奨設定：

通貨ペア：すべてのペア、すべての市場

時間足：すべての時間足

最低入金額：制限なし

口座タイプ：制限なし

ブローカー：制限なし

購入前：

ご不明な点がございましたら、MQL5 の私のプロフィールからメッセージをお送りください。