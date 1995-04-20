Horizont

Horizont — это торговая система, которая предоставляет полный торговый сетап: точку входа, цель 1, цель 2 и стоп-лосс — все рассчитывается автоматически.

Определение тренда
Система автоматически определяет рыночные вершины и основания, соединяя их для определения текущего тренда. Вы выбираете, по какому тренду торговать, а Horizont генерирует соответствующие уровни входа, целей и стопа.

Управление рисками и позицией
Система включает автоматическое управление рисками. Она проверяет баланс вашего счёта, рассчитывает риск и предлагает подходящий размер позиции. Соотношение риск/прибыль (R:R) всегда отображается только для первой цели.
Расчёты выполняются мгновенно. Если вы хотите рассмотреть другие возможности, можно нажать на панель валют, чтобы переключить инструмент и найти более выгодное соотношение R:R.

Поддержка нескольких активов и рейтинг сигналов
Хотя система ориентирована на рынок Forex, она также позволяет торговать металлами, индексами и криптовалютами (в настоящее время в бета-версии и может не поддерживаться всеми брокерами).
Система генерирует сигналы с рейтингом для каждого сетапа. Сигналы оцениваются одной, двумя или тремя звёздами, где трёхзвёздочные сигналы считаются наивысшего качества.

Ручной режим
Помимо автоматизации, Horizont предлагает ручной режим. Дважды щёлкните по любой линии тренда и отрегулируйте её опорную точку до значимого уровня. Система немедленно пересчитает новые торговые сигналы на основе изменённого тренда.

Визуализация силы рынка
Панель валют использует цветовую индикацию инструментов в зависимости от силы тренда:
Зелёный цвет указывает на восходящий тренд. Красный — на нисходящий тренд.
Интенсивность оттенка отражает силу: светло-зелёный сильнее, чем тёмно-зелёный. Светло-красный слабее, чем тёмно-красный.
Такая визуальная организация позволяет быстро определить самые сильные и самые слабые инструменты (пары).

Расчёт целей и инструменты графика
Цели прибыли рассчитываются с помощью алгоритма, основанного на принципах У. Д. Ганна.
На графике отображаются:
— Линия тренда (зелёная = бычий тренд, красная = медвежий тренд)
— Зона бычьего отклонения (жёлтого цвета)
— Зона медвежьего отклонения (оранжевого цвета)
— Зона поддержки

Эти зоны вместе с уровнями Ганна выступают в роли уровней поддержки/сопротивления и помогают определить оптимальные цели фиксации прибыли.

Рекомендации:

Валютная пара: все пары, все рынки
Таймфрейм: все таймфреймы
Минимальный депозит: отсутствует
Тип счёта: без ограничений
Брокеры: без ограничений

Перед покупкой:
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете написать мне сообщение здесь, через мой профиль MQL5.


