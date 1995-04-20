Horizont
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 1.4
- 激活: 20
Horizont 是一个交易系统，提供完整的交易设置：入场点、目标 1、目标 2 和止损——全部自动计算。
系统会自动识别市场的顶部和底部，并将它们连接起来以确定当前趋势。您选择要交易的趋势，Horizont 会生成相应的入场、目标和止损水平。
系统包含自动风险管理功能。它会检查您的账户余额，计算风险，并建议合适的仓位大小。风险回报比（R:R）仅针对第一个目标显示。
所有计算均为即时完成。如果您希望寻找其他机会，可以点击货币面板切换交易品种，以寻找更优的 R:R 比例。
虽然系统主要专注于外汇市场，但也支持金属、指数和加密货币交易（目前处于测试阶段，可能并非所有经纪商都支持）。
系统会为每一个交易设置生成带评级的信号。信号分为一星、二星和三星，其中三星信号代表最高质量。
除了自动化功能外，Horizont 还提供手动模式。双击任意趋势线并将其锚点调整到关键位置，系统将立即根据您修改后的趋势重新计算新的交易信号。
货币面板通过颜色来区分各个交易品种的趋势强度：
绿色表示上涨趋势，红色表示下跌趋势。
颜色深浅反映强度：浅绿色强于深绿色，浅红色弱于深红色。
这种可视化方式可以帮助您快速识别最强和最弱的交易品种（货币对）。
盈利目标通过基于 W.D. 甘恩原理的算法进行计算。
图表中显示：
趋势线（绿色 = 多头趋势，红色 = 空头趋势）
多头偏离区域（黄色）
空头偏离区域（橙色）
支撑区域
这些区域与甘恩水平共同作为支撑/阻力区域，有助于确定最佳的止盈目标。
建议设置：
货币对：所有货币对，所有市场
时间周期：所有时间周期
最低入金：无最低要求
账户类型：无限制
经纪商：无限制
购买前：
如果您有任何问题，欢迎通过我的 MQL5 个人资料在此给我发送消息。