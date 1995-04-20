Horizont 是一个交易系统，提供完整的交易设置：入场点、目标 1、目标 2 和止损——全部自动计算。

系统会自动识别市场的顶部和底部，并将它们连接起来以确定当前趋势。您选择要交易的趋势，Horizont 会生成相应的入场、目标和止损水平。

系统包含自动风险管理功能。它会检查您的账户余额，计算风险，并建议合适的仓位大小。风险回报比（R:R）仅针对第一个目标显示。

所有计算均为即时完成。如果您希望寻找其他机会，可以点击货币面板切换交易品种，以寻找更优的 R:R 比例。

虽然系统主要专注于外汇市场，但也支持金属、指数和加密货币交易（目前处于测试阶段，可能并非所有经纪商都支持）。

系统会为每一个交易设置生成带评级的信号。信号分为一星、二星和三星，其中三星信号代表最高质量。

除了自动化功能外，Horizont 还提供手动模式。双击任意趋势线并将其锚点调整到关键位置，系统将立即根据您修改后的趋势重新计算新的交易信号。

货币面板通过颜色来区分各个交易品种的趋势强度：

绿色表示上涨趋势，红色表示下跌趋势。

颜色深浅反映强度：浅绿色强于深绿色，浅红色弱于深红色。

这种可视化方式可以帮助您快速识别最强和最弱的交易品种（货币对）。

盈利目标通过基于 W.D. 甘恩原理的算法进行计算。

图表中显示：

趋势线（绿色 = 多头趋势，红色 = 空头趋势）

多头偏离区域（黄色）

空头偏离区域（橙色）

支撑区域

这些区域与甘恩水平共同作为支撑/阻力区域，有助于确定最佳的止盈目标。

建议设置：

货币对：所有货币对，所有市场

时间周期：所有时间周期

最低入金：无最低要求

账户类型：无限制

经纪商：无限制

购买前：

如果您有任何问题，欢迎通过我的 MQL5 个人资料在此给我发送消息。