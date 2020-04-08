Full Scalping Signal

FullScalping, herhangi bir piyasada SÜREKLI scalping girişleri oluşturmak için özel olarak tasarlanmış yeniden çizim yapmayan, geriye doğru çizim yapmayan bir göstergedir. Kesintisiz aksiyon arayan agresif traderlar için mükemmel!





Özel bilgiler ve güncellemeler için kanala katılın: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor





Neredeyse her mumda sinyal verdiğini fark edeceksiniz, ya trendi doğruluyor ya da önemli geri çekilmeleri işaret ediyor. Sürekli sizi yönlendiren bir radar gibi.





Nasıl çalışır? Çok basit:

Kırmızı oklar ➜ satış işlemlerine girin.

işlemlerine girin. Mavi oklar ➜ alış işlemlerine girin.

Her zaman genel trend yönünde işlem yapın, işlem başına 15-20 pip hedefleyin ve herhangi bir keskin piyasa tersine dönüşünden önce hızlıca çıkın.





Sinyaller süreklidir, bu yüzden asla işlem fırsatları tükenmez. Amaç şunları kullanarak yoğun scalping yapmaktır:

Yüksek lotlar

Düşük spread (sol alt köşede gösterilir)

Son trend değişikliğinin yakınına yerleştirilmiş geniş stop-loss

Eylem halinde görmek için canlı işlem videosunu izleyebilirsiniz, ancak o kadar kolaydır ki kurulumdan hemen sonra kullanabilirsiniz.

Yeniden çizer mi yoksa geriye doğru çizer mi?

Ok stilindeki göstergeler hakkındaki en önemli sorulardan biri, yeniden çizip çizmediği veya geriye doğru çizip çizmediğidir. FullScalping durumunda cevap açıktır:





Bu gösterge YENİDEN ÇİZMEZ

Bu, sinyallerin grafikte gösterildikten sonra kaybolmadığı veya konum değiştirmediği anlamına gelir. Her ok tamamen kapanmış mumlara dayanır, bu yüzden yeniden hesaplanmaz veya silinmez.

Mevcut mumu (i == 0) sinyal üretmek için kullanmaz

Yalnızca kapanmış verileri kullanır (i ≥ 1)

Bir ok çizildiğinde, orada kalıcı olarak kalır

Ayrıca GERİYE DOĞRU ÇİZMEZ

Geriye doğru çizim, bir göstergenin gerçekte canlı olarak hiç görünmemiş geçmiş sinyalleri göstererek "geçmişi sahteleştirmesi"dir.

FullScalping tüm geçmişi tutarlı bir şekilde işler ve sahte geçmiş sinyalleri EKLEMEZ.

Geçmiş sinyaller gerçektir, gerçek anda verilmiştir

Hiçbir ok geriye dönük olarak eklenmez

Geçmişte gördükleriniz, canlı bir işlemde gerçekte ne olacağını yansıtır





Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz?

MT4'ün görsel strateji test cihazını kullanın Mumdan mum'a hareket edin ve şunları kontrol edin: Oklar yalnızca mumun kapanışında görünür

görünür Asla kaybolmazlar veya hareket etmezler

veya hareket etmezler Yeni bir sinyal çizildiğinde eski sinyaller görünmez





Sonuç





Teknik gereksinim Durum Sinyalleri yeniden çizer mi? Hayır Geriye doğru çizer mi? Hayır Gelecek verileri kullanır mı? Hayır Kapanmış mumlara dayalı mı? Evet Gerçek scalping için ideal mi? Kesinlikle





FullScalping şeffaflık ve hassasiyetle inşa edilmiştir. Gördüğünüz, gerçekte aldığınızdır — sürpriz yok.

FullScalping TÜM zaman dilimlerinde kullanılabilir, ancak hızlı, yüksek frekanslı işlemler arıyorsanız, özellikle M1, M5 ve M15'te önerilir.