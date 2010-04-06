Key Round Zones mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Kilit Tur Bölgeleri" Forex Göstergesi.
- "Kilit Tur Bölgeleri" göstergesi, destek/direnç seviyelerini dikkate alan yatırımcılar için olmazsa olmaz bir yardımcı göstergedir.
- 1000 ve 500 tur seviyeleri fiyat tarafından dikkate alınır ve fiyat bu seviyelerden sıklıkla geri döner.
- Ana 1000 seviyelerinin etrafında güçlü Destek/Direnç bölgeleri (her iki tarafta 100 puan) bulunur.
- Ayrıca 1000 ve 500 tur seviyeleri, Kâr Al (tur seviyesinin önünde) ve SL (tur seviyesinin arkasında) emirleri vermek için idealdir.
- Bu seviyeler, özellikle fiyatın yatay seyrettiği ve piyasada yatay seyrettiği zamanlarda güçlüdür.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.