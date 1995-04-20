Key Round Zones mf

Forex-Indikator „Schlüsselrundenzonen“ für MT4.

– Der Indikator „Schlüsselrundenzonen“ ist ein unverzichtbarer Zusatzindikator für Trader, die Unterstützung und Widerstand berücksichtigen.
– Die 1000er- und 500er-Rundenzonen werden vom Kurs respektiert – Kurse prallen häufig von diesen ab.
– Die wichtigsten 1000er-Level sind zudem von starken Unterstützungs- und Widerstandszonen (100 Punkte auf jeder Seite) umgeben.
– Die 1000er- und 500er-Rundenzonen eignen sich außerdem gut für Take-Profits (vor dem Rundenlevel) und SL-Positionen (hinter dem Rundenlevel).
– Diese Level sind besonders stark bei Seitwärtsbewegungen und Seitwärtsbewegungen.

