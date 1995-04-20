Key Round Zones mf

Forex-Indikator „Schlüsselrundenzonen“ für MT4.





– Der Indikator „Schlüsselrundenzonen“ ist ein unverzichtbarer Zusatzindikator für Trader, die Unterstützung und Widerstand berücksichtigen.

– Die 1000er- und 500er-Rundenzonen werden vom Kurs respektiert – Kurse prallen häufig von diesen ab.

– Die wichtigsten 1000er-Level sind zudem von starken Unterstützungs- und Widerstandszonen (100 Punkte auf jeder Seite) umgeben.

– Die 1000er- und 500er-Rundenzonen eignen sich außerdem gut für Take-Profits (vor dem Rundenlevel) und SL-Positionen (hinter dem Rundenlevel).

– Diese Level sind besonders stark bei Seitwärtsbewegungen und Seitwärtsbewegungen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.