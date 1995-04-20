Key Round Zones mf
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Форекс-индикатор «Ключевые круглые зоны» для MT4.
- Индикатор «Ключевые круглые зоны» — незаменимый вспомогательный индикатор для трейдеров, учитывающих уровни поддержки/сопротивления.
- Цена учитывает круглые уровни 1000 и 500, от которых цена часто отскакивает.
- Вокруг основных уровней 1000 также имеются сильные зоны поддержки/сопротивления (по 100 пунктов в каждую сторону).
- Круглые уровни 1000 и 500 также хорошо подходят для размещения тейк-профитов (перед круглым уровнем) и стоп-лосса (за круглым уровнем).
- Эти уровни особенно эффективны во время бокового движения цены и флэта.
