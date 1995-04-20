Key Round Zones mf

Форекс-индикатор «Ключевые круглые зоны» для MT4.





- Индикатор «Ключевые круглые зоны» — незаменимый вспомогательный индикатор для трейдеров, учитывающих уровни поддержки/сопротивления.

- Цена учитывает круглые уровни 1000 и 500, от которых цена часто отскакивает.

- Вокруг основных уровней 1000 также имеются сильные зоны поддержки/сопротивления (по 100 пунктов в каждую сторону).

- Круглые уровни 1000 и 500 также хорошо подходят для размещения тейк-профитов (перед круглым уровнем) и стоп-лосса (за круглым уровнем).

- Эти уровни особенно эффективны во время бокового движения цены и флэта.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.