Market Structure Break Out (MSB), MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güven ve şeffaflığı artırır. MSB Robot, Market Structure Breakout göstergesine dayalı işlem yapan bir EA'dir. Aşağıdaki bağlantı üzerinden piyasadan indirilebilir. https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir.

Pazar yapısına dayalı olarak yüksek derecede doğru giriş ve çıkış noktaları sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.6 sürümündeyiz ve şimdi bize katıldığınızda aşağıdaki en son değişiklikleri göreceksiniz: Alım & Satım Hedefleri : Alım ve satım pozisyonları için en iyi kâr alma seviyeleri hakkında net bilgiler alın.

: Alım ve satım pozisyonları için en iyi kâr alma seviyeleri hakkında net bilgiler alın. Son MSB Yönü : Daha iyi karar verme için en son Market Structure Breakout yönünü gösteren bir ekranla bilgilendirilin.

: Daha iyi karar verme için en son Market Structure Breakout yönünü gösteren bir ekranla bilgilendirilin. Geliştirilmiş Görsel Modlar : Grafiklerinizi açık, karanlık veya kişiselleştirilmiş temalar için yeni güzellik modları ile özelleştirin.

: Grafiklerinizi açık, karanlık veya kişiselleştirilmiş temalar için yeni güzellik modları ile özelleştirin. Canlı Backtest Düğmesi: Canlı backtest’i kolayca açıp kapatmanızı sağlayan yeni ekran düğmesi ile işlem yapın. Mql5 topluluğunda Koala Trading Solution Kanalına katılın ve tüm koala ürünleri hakkındaki en son haberleri öğrenin. Katılma bağlantısı aşağıda: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution



Market Structure Break Out: Piyasa Dalgaları Üzerine Saf Analizin Yolu



Bu gösterge, piyasa yapısını ve hareket dalgalarını çizmek için tasarlanmıştır. En iyi MSB veya Market Structure Break Out'u bulmak için kullanılır. Piyasa hareket halindeyken ve mevcut yapıyı kırarsa, bu kırılmanın ne kadar faktör olduğunu belirleyebilir ve belirli bir faktörden büyükse bu kırılmanın onaylanmış bir kırılma olduğunu gösterebilir. Bu araçta 4 önemli durumu bulabilirsiniz:

Piyasa yapı dalgaları

Onaylanmış yapı kırılmaları ve

Kesilmemiş arz ve talep bölgeleri.

Retouch ve reconfirmed kesilmemiş arz ve talep bölgelerine dayalı Al ve Sat okları

Uzun ve Kısa Sinyal Konsepti :

İstediğiniz herhangi bir zaman dilimine veya sembole göstergeyi ekleyebilirsiniz, kesilmemiş arz ve talep bölgelerini görebilirsiniz. Ayrıca, MSB çizgileri piyasanın mevcut yapısını ne zaman ve nerede kırdığını gösterir. Bu bilgilerle manuel bir tüccar bir sonraki hareketi tahmin edebilir. Ancak, bu gösterge içinde üretebileceği alım ve satım sinyallerine odaklanalım. Alış oku, fiyatın kesilmemiş talep bölgesine girdiğinde üretilir, ancak bu bölgeyi kıramaz ve fiyat hızı azalır. Bölgenin dışına çıkan ve bölgenin dışında kapanan bir mum olduğunda alış sinyali görünecek ve kullanıcı çok taze sinyaller için uyarı alacaktır. Kesilmemiş arz bölgelerinde satış oku için tam olarak aynı senaryo geçerlidir. Bu konseptin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi bu blog yazısında bulabilirsiniz: MSB (Market Structure Break Out) ve Kesilmemiş Bölgelerin Kombinasyonu

Giriş Parametrelerine Genel Bakış :

: Bu 3 parametre, dalgaları varsayılan zigzag göstergesi gibi çizmeye etki eder: Bu faktör, MSB tespiti ve bölge çizimini etkiler, doğru MSB zamanını onaylamak için gereken minimum kırılma faktörü anlamına gelir

Sonuç:



10 yıllık deneyimimden yola çıkarak, piyasa yapısı analizi, arz ve talep dinamikleri ve derinlemesine fiyat analizi, forex piyasasını tahmin etmek için güçlü yöntemlerdir. Ben özellikle saf temellere dayanan stratejileri tercih ediyorum ve Market Structure Breakout (MSB), bu tür stratejilerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasaların belirgin dalgalara, eski desenleri kırmasına ve kesilmemiş arz ve talep bölgelerinin önemli yüzdeliklerine saygı gösterdiği açıktır.



