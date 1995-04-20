Key Round Zones mf

Indicador Forex "Zonas de Rodadas Chave" para MT4.





- O indicador "Zonas de Rodadas Chave" é um indicador auxiliar essencial para traders que consideram suporte/resistência.

- Os níveis de 1000 e 500 rodadas são respeitados pelo preço - o preço se recupera deles com muita frequência.

- Os principais níveis de 1000 também possuem fortes zonas de Suporte/Resistência (100 pontos em cada lado) ao seu redor.

- Os níveis de 1000 e 500 rodadas também são bons para colocar Take Profits (à frente do nível da rodada) e SL (atrás do nível da rodada).

- Esses níveis são especialmente fortes durante períodos de preço lateral e estável no mercado.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.