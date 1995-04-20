Key Round Zones mf

Indicador Forex "Zonas de Rodadas Chave" para MT4.

- O indicador "Zonas de Rodadas Chave" é um indicador auxiliar essencial para traders que consideram suporte/resistência.
- Os níveis de 1000 e 500 rodadas são respeitados pelo preço - o preço se recupera deles com muita frequência.
- Os principais níveis de 1000 também possuem fortes zonas de Suporte/Resistência (100 pontos em cada lado) ao seu redor.
- Os níveis de 1000 e 500 rodadas também são bons para colocar Take Profits (à frente do nível da rodada) e SL (atrás do nível da rodada).
- Esses níveis são especialmente fortes durante períodos de preço lateral e estável no mercado.

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Produtos recomendados
SPV Volatility
Yvan Musatov
Indicadores
The SPV Volatility indicator is one of the most effective filters. Volatility filter. Shows three volatility options. The so-called limit, real, and the last most effective filter for the filter is the percentage filter. Percentage display of folatility shows the ratio of limit to real volatility. And thus, if we trade in the middle of the channel, then it is necessary to set a condition that the percentage is less than a certain indicator value. If we trade on the channel breakout - following t
Yihaa Shoot
Indra Lukmana
Experts
Yihaa Shoot applies a unique range calculation and time management to enter a trade. It has a unique money management system which calculates the risk before it takes a trade. Suggested pairs: GBPJPY and USDJPY Timeframe: H1 Suggested balance: $500 ($1000 is recomended) Risk in dollar suggested: 4 (0.5% from $1000) Parameters Signal Settings Margin Top (pip) >> margin top from range Margin Bottom (pip) >> margin bottom from range TP Buy deduct (pip) >> reduce the TP spot TP Sell deduct (pip) >
Multiphase
Ivan Simonika
Indicadores
Multiphase is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The key difference between the Multiphase indicator and other channel indicators (for example, from the same Bollinger Band) is that Multiphase takes into account not simple moving averages, but double-smoothed ones, which, on the one hand, makes it possible to more clearly determine the market movement, but, with on the other hand, it makes the indicator less sensitive.
Brilliant Oscillator BOS
Elias Mtwenge
Indicadores
Dear traders I am happy to introduce to you my new tool called "Brilliant Oscillator" Indicator. This is one of the indicators that can be used as a stand alone indicator. WHAT I LIKE ABOUT THIS TOOL IS Fast and reliable signals Purpose The purpose of this tool is to assist both newbie and Advanced traders to analyze the market with high level of accuracy in both bearish and bullish market trends. The inputs In the input section you will be able to change colors of the indicator only. Currency p
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indicadores
Obtenha sinais TrendDECODER para vários activos e várias unidades de tempo | Determine a melhor unidade de tempo para entrar | Maximize os seus lucros e transacções vencedoras Indicador e scanner sem repintura e sem atraso - ideal para negociação manual e automatizada - para todos os ativos e todas as unidades de tempo 49$  para as primeiras 50 cópias - depois 99$ Após a sua compra, por favor, deixe um comentário ou uma avaliação e nós lhe enviaremos um indicador EXTRA no valor de 99$. Sobre
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. O "   Ai Panel Genius X   " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos os pares, incluin
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Prosecution
Andriy Sydoruk
Indicadores
Prosecution is a Forex arrow indicator that tracks the market trend, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. The indicator is created on the basis of a special algorithm, and based on the developed algorithm, signals are created that allow you to track the trend and see its beginning and end, especially when several timeframes are combined to refine the signal. The arrows show the direction of the deal, and are colored accordingly, which can be seen in the screensh
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
Probabilities distribution of price
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicadores
PDP indicator is used for: defining price probability distributions. This allows for a detailed representation of the channel and its borders and forecast the probability of a price appearing at each segment of its fluctuations; defining the channel change moment. Operation principles and features PDP analyzes a quote history on lower timeframes and calculates a price probability distribution on higher ones. Forecast algorithms allow the indicator to calculate probability distributions and mov
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Indicadores
The Trend Professor is a moving average based indicator designed for the purpose of helping the community of traders to analyse the price trend. The indicator will be displayed in the main chart as it is indicated on the screenshot section. How it works The indicator has lines of moving averages and colored histograms to depict the direction of the trend. There will be a fast signal line colored blue/yellow/red at some points. The red/yellow colored lines stands for bearish trend/signal while th
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Experts
They say that currency market is flat most of the time.  NEON Bot EA based on this principle namely on the logic price's return to average value with filtering entry due to custom indicator. EA uses the strategy of martingale therefore it sets stop-loss for each position separately. Also the quantity of orders in the grid is limited. Don't try to change recommended MM to avoid a large drawdown.  Signals:   https://www.mql5.com/ru/users/samivanov/seller !Attention! EA is sensitive to chart perio
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Indicadores
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
Ska ZigZag BuySell
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Indicadores
Ska ZigZag BuySell indicator determines the overbought and oversold regions within a trend. The indicator determines the overbought region by the candlestick high and the oversold region by the candlestick low. This indicator only gives signals with arrow and audible alerts each and every time when a new candlestick appear. To utilize the full strategy i recommend using "Ska ZigZag BuySell" together with "Ska ZigZag Line". The Ska ZigZag Line indicator is available for free. NOTE: Indicator is h
Shadow Bot
Will Ng
Experts
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
Round levels scanner
Jan Flodin
Indicadores
Este indicador de vários símbolos foi projetado para identificar automaticamente quando o preço atinge os principais níveis psicológicos. Também conhecido como números redondos, números inteiros ou níveis-chave. Como um bônus, ele também pode verificar o nível do ponto de pivô em um período de tempo selecionado. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode gravar os sinais em um arquivo que pode se
ATR Trailing Stop ml
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "ATR Trailing Stop" para MT4, sem necessidade de repintura. - Aprimore seus métodos de negociação com o excelente indicador auxiliar ATR Trailing Stop para MT4. - Este indicador é perfeito para fins de Trailing Stop. - O ATR Trailing Stop se adapta automaticamente à volatilidade do mercado. - Sem atrasos e fácil configuração. - Este indicador é excelente para combinar com entradas de ação de preço na direção da tendência principal. // Ótimos robôs de negociação e indica
Smart Channel New
Zhou Bing
Indicadores
This simple, yet powerful indicator is very good way to determine actual S/R levels. It's main purpose is making your overview on markets much better.It has built-in arrow signal system, which should be used along with MT indicators for best results.Just try it. Recommended MT indicators to use along: Bollinger Bands (default) RSI (period 3, levels 10/90)
RevertProFX
Jeremy Seydler
Experts
After purchase , DM for Setfiles and guidance Revert Pro FX This EA is built around a mean reversion strategy , focusing on capturing profits as prices return to their average levels. It’s specifically designed to trade the AUDNOK/  AUDCAD pair  , but others like NZDCAD,EURGBP,GBPCAD,EURNZD,and others work aswell. Key Highlights of this EA Lot Size: Recommended starting lot is 0.01 for every $500 in your account, ensuring safety and sustainability. Entry Points: The EA identifies extremely s
Smart Market Analyser
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
REMINDER: Early buyers hot price discount: Price subject to rise after first 20 copies. Starting price $65 and final price will be $1275. Secure your discounted copy Now! Smart Money Analyser Indicator User Manual 1. Introduction Welcome to the   Smart Money Analyser Indicator This powerful tool provides traders with comprehensive market analysis by combining various technical indicators to generate actionable trading signals. Designed to be user-friendly, this indicator helps traders of all
Talking about Zen chan
Li Peng Fang
Indicadores
Talking about Zen "Talking about Zen" is an investment theory of the Internet celebrity " Talking about Zen " on the securities market. His theory seems to be suitable for all volatile investment markets, such as stocks, warrants, and futures. " Talking about Zen " is a technical analysis theory based on morphology and geometry. The trend of any investment market, the trend of any investment market, is essentially like two leaves that cannot be copied and will not be exactly the same, but the w
Stable Pulse
Ivan Simonika
Experts
The work of the Stable Pulse bot is displayed in the form of several key mmoments, which can be seen in the screenshots. This development is a scalping system. You can download and test the bot for free this way by yourself making sure of its capabilities. The bot can be tested on different currency pairs and different periods. The main thing is to set the tester settings as shown in the screenshot, for correct testing. You need to trade on timeframes M1-M15. Expert Advisor is designed to trade
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicadores
Apresentamos o ProEngulfing - Seu Indicador Profissional de Padrão Engulf para MT4 Desbloqueie o poder da precisão com o ProEngulfing, um indicador de ponta projetado para identificar e destacar padrões Engulf qualificados no mercado de Forex. Desenvolvido para o MetaTrader 4, o ProEngulfing oferece uma abordagem meticulosa para o reconhecimento de padrões Engulf, garantindo que você receba apenas os sinais mais confiáveis para suas decisões de negociação. Como o ProEngulfing funciona: O ProEng
Tripl
Maryna Shulzhenko
Indicadores
The Tripl indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of currency market analysis is identifying a trend, which is a stable direction in which prices are moving. For this purpose, the Tripl indicator uses calculations that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend of price movements. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Most often, a trend develops for a long time befor
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Indicadores
This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Market Analysis . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  Trend Swing is a professional indicator that is developed from scratch by our in-house development team. This indicator is very sophisticated because you can see the entry price levels with buy and sell signals that are given in real-time! It automatically draws the take profit zones along your stop loss which makes it e
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado na pesquisa Price Action! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 7 Set_files disponíveis! A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão Price Action - PinBar! Price Action Trader EA é um investimento muito bom - funcionará anos e anos para si, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva! Utilize Definir ficheiros da secção "C
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4. - Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura: - Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e e-mail. - I
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT4. - O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento: - Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário